Pelosi Chỉ Trích Việc Để Tên TT Trump Trên Ngân Phiếu Trợ Cấp Dịch Corona; Nhiều Nhà Cộng Hòa Phiền Hà Về Các Buội Họp Báo Của Trump

Washington -- Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi hôm Thứ Tư, 15 tháng 4 năm 2020 gọi quyết định để tên của Tổng Thống Donald Trump trên tấm ngân phiếu trợ cấp giữa thời đại dịch vi khuẩn corona là “đáng xấu hổ,” theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Tư.

Tên của Tổng Thống sẽ xuất hiện trêm các tấm ngân phiếu gửi tới người Mỹ để chống kinh tế suy sụp từ việc lây lan của bệnh trong lệnh của Bộ Tài Chánh phút cuối, theo một viên chức cao cấp của chính phủ xác nhận với CNN hôm Thứ Ba.

Bà Pelosi đã lên án hành động này trong cuộc phỏng vấn với Jake Tapper của CNN trong chương trình “The Lead,” nói rằng điều đó là “xấu hổ” và “người dân thật sự thất vọng khi nhận tấm ngân phíếu.” Người Mỹ “muốn có tiền,” bà Pelosi cho biết, “họ muốn tiền thất nghiệp của họ, họ muốn ngân phiếu trả trực tiếp mà bạn đang nói ở đây, họ muốn các ngân phiếu của Chương Trình Bảo Vệ Lương đến trước và họ không nhìn thấy điều đó,” nói đến chương trình cứu trợ tiểu thương mà đến nay đã bị làm xấu đi bởi sự lăn đá.

Liên quan đến TT Trump, một bản tin khác cho biết Thượng Nghị Sĩ Chris Murphy, Dân Chủ thuộc Connecticut, đã tố cáo TT Trump vào tối Thứ Ba về việc chuyển sự khiển trách đối với phạm vi rộng lớn của đại dịch vi khuẩn corona sang TQ và Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) thay vì nhận trách nhiệm.

“Lý do mà chúng ta lâm vào cuộc khủng hoảng mà chúng ta đối mặt hiện nay không phải bởi vì mọi thứ đều do TQ làm, không phải bởi vì mọi thứ đều do WHO làm. Nó là bởi vì điều mà tổng thống đã làm,” theo TNS Murphy phát biểu trong chương trình “Anderson Cooper 360” của CNN. “Đó là bởi vì ông ấy đã không nghiêm túc đối với vi khuẩn này. Chúng ta đã có thể chận mỗi trường hợp không cho vào Hoa Kỳ, nhưng chúng ta đáng lý đã không có hàng chục ngàn người chết.”

Không phải chỉ có những nhà lập pháp Dân Chủ chống TT Trump mà các nhà lập pháp Cộng Hòa cũng chống.

Trong những tuần lễ gần đây, một số nhà Cộng Hòa đã bày tỏ quan tâm về các buổi họp báo của Bạch Ốc mà đã kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ và thường là những trao đổi đấu đá giữa tổng thống và các phóng viên.

Jason Miller, cựu viên chức vận động của Trump và là một người bảo thủ, nói rằng tổng thống không cần có mặt trong mọi buổi họp báo.

“Nếu tổng thống có điều gì quan trọng để thông báo, thì ông có nên đến máy micro để tuyên bố trong phòng họp báo,” theo Miller. “Nhưng nếu đến đó chỉ để trả lời các câu hỏi, thì tôi không nghĩ là ông cần làm vậy mỗi ngày.”

Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham, Cộng Hòa thuộc South Carolina, nói với báo The New York Times hồi tuần trước rằng tổng thống “đôi khi chôn vùi chính thông điệp của ông.”

Một số nhà Cộng Hòa cho rằng Trump có thể được lợi từ việc nói lời mở đầu và chỉ nhận vài câu hỏi trước khi giao cho ông Pence, Fauci và Deborah Birx, là những nhà điều hợp lực lượng chống vi khuẩn corona của Bạch Ốc.