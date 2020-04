Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm (BVDCBN) Lên Án về “Tin Đồn” Có Gian Lận Bầu Cử

(Westminster, CA) – Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm (BVDCBN) nhận được nhiều tin tức liên quan đến “tin đồn” có gian lận bầu cử nhắm vào phía chống bãi nhiệm trong kỳ bầu cử chống bãi nhiệm vừa qua. Những tin đồn này liên hệ đến vấn đề in phiếu bầu ở nhà trong thủ tục xin phiếu bầu khẩn cấp cho cử tri. BVDCBN hoàn toàn không tự động in phiếu bầu trừ khi được chính thức cho phép bởi Phòng Ghi Danh Bầu Cử. Các phiếu bầu tự in này có mã số riêng và chỉ áp dụng cho đích thân các cử tri được cho phép mà thôi.





Những tin tức thất thiệt này hoàn toàn dựa trên sự bịa đặt, tưởng tượng và không kiểm chứng để đưa lên các phương tiện truyền thông với mục đích bôi nhọ kết quả bầu cử và nỗ lực vận động chống bãi nhiệm trong cộng đồng Việt Nam hơn là để phổ biến tin tức đến cộng đồng. Đây là phương thức mà nhóm vận động bãi nhiệm đã liên tục xử dụng trong suốt quá trình vận động bãi nhiệm của họ để đem lại xấu hổ cho cộng đồng và các vị dân cử đại diện cho cộng đồng. Chúng tôi cực lực lên án mọi âm mưu nhằm loan truyền những tin tức này một cách vô trách nhiệm nhằm gây tai hại đến uy tín cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt.





BVDCBN rất hãnh diện về những nỗ lực vận động rất năng nỗ, nhiệt tâm, tích vực và tuân theo một luật lệ và thủ tục hiện hành. Mọi thủ tục và tiến trình vận động luôn được tham khảo với và giám sát bởi các cố vấn pháp lý theo thủ tục thông thường. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng nhóm vận động cho bãi nhiệm đã không có được sự hiểu biết hay kế hoạch vận động trực tiếp hay luật lệ hiện hành để vận động giúp cử tri gốc Việt tham gia bầu cử và sự thiếu hiểu biết này có thể đã giúp đưa đến những ngộ nhận vô trách nhiệm nêu trên.





Kết quả kiểm phiếu sắp hoàn tất vì chỉ còn khoảng 500 phiếu để kiểm mà thôi. Trong thời gian chờ đợi kết quả chính thức, chúng tôi xin thông báo cho mọi người biết rằng mục tiêu tôn trọng và bảo vệ uy tín và danh dự của cộng đồng người Mỹ gốc Việt là một trong những mục tiêu quan trọng của cuộc vận động chống bãi nhiệm vừa qua cũng như trong các nỗ lực thông thường nhằm bảo vệ quyền lợi và tiếng nói của cộng đồng.





Tiến trình kiểm phiếu vẫn tiếp tục và không hề bị gián đoạn như đã loan truyền theo tin đồn. Chúng tôi sẽ thông báo những tin tức cập nhật về kết quả bầu cử khi thích hợp. Chúng tôi cũng xin tri ân sự tin tưởng của đồng hương và các cử tri và cư dân tại Thành Phố Westminster trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong quá trình vận động chống bãi nhiệm rất gay go vừa qua.