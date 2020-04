Thời Sự Trong Tuần

Chính phủ Mỹ đang xem xét việc đề nghị người dân Mỹ mang khẩu trang nơi công cộng.(hình www.pixabay.com

Thế giới vẫn bất an. Nhân loại vẫn chưa hết hoạn nạn tai ương. Đại dịch vi khuẩn corona, dù lắng xuống ở Hoa Lục nhưng hoành hành dữ dội tại Mỹ và Châu Âu vẫn tiếp tục là đề tài chính và nóng bỏng mà tất cả truyền thông báo chí đều tập trung theo dõi để tường trình.

Trump: 2 Tuần Tới Sẽ ‘Đau Đớn’ Với Hơn 100,000 Người Mỹ Chết Vì Dịch Corona

Tổng Thống Donald Trump cảnh cáo 2 tuần tới sẽ là “đau đớn” và “khó khăn” khi ông gia hạn biện pháp giữ khoảng cách nơi công cộng trên toàn quốc mà - nếu còn tiếp tục chung đụng – thì có nghĩa là sẽ có từ 100,000 tới 240,000 người Mỹ chết từ vi khuẩn corona, theo CNN cho biết hôm Thứ Ba, 31 tháng 3.





Đó là thông điệp quả quyết từ một vị tổng thống đã mất nhiều tuần lễ để hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vi khuẩn và nghi vấn về ảnh hưởng có thể có của nó tại Hoa Kỳ.





Trump đã không giảm thiểu tối đa những gì đã trở thành cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập thập niên trong những phát biểu của ông kéo dài hơn hai giờ vào Thứ ba. Thay vào đó, ông khuyên người Mỹ rằng những ngày đen tối hơn vẫn sẽ đến.





"Tôi muốn mọi người Mỹ phải chuẩn bị cho những ngày khó khăn ở phía trước. Chúng ta sẽ trải qua hai tuần rất khó khan," theo Trump nói, đặt dự đoán vào nửa tháng khủng khiếp khi tỷ lệ tử vong tăng cao.





Ông đã phát biểu trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc có nghĩa là chính thức ban hành lại các hướng dẫn về vi khuẩn corona trên toàn quốc sau khi Trump - đối mặt với các mô hình tàn khốc cho thấy hàng trăm ngàn người Mỹ sẽ chết, các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ đối với việc giữ khoảng cách nơi công cộng và tình cảnh tai họa tại các bệnh viện ở New York – đã quyết định them 30 ngày giữ khoảng cách nơi công cộng là cần thiết để ngăn chặn thảm họa.

Mỹ Sắp Khuyên Dân Mang Khẩu Trang Để Ngăn Dịch Corona Lây Lan

Hầu hết các thành viên trong lực lượng chống vi khuẩn corona của Tổng Thống Donald Trump đều đồng ý rằng người dân Mỹ nên bắt đầu đeo khẩu trang nơi công cộng và có thể công bố hướng dẫn chính thức về việc này sắp tới, theo nguồn tin thân cận với vụ việc này cho CNN biết hôm Thứ Tư, ngày 1 tháng 4.





Trump đã tỏ dấu hiệu ông mở ngỏ ý tưởng này trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc hôm Thứ Ba và các thành viên trong lực lượng chống vi khuẩn corona đang làm việc để phác thảo các đề nghị về kiểu mẫu của khẩu trang ra sao để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.





“Cảm nhận của tôi là, nếu mội người đều muốn làm thế, thỉ chắc chắn không có hại gì. Tôi sẽ nói hãy làm thế,” theo ông Trump cho biết hôm Thứ Ba.

Trong khi đó một bản tin khác cũng của CNN cho biết trong nhiều tuần lễ sắp tới, các chính quyền sẽ bắt đầu khuyên người dân mang khẩu trang để bảo vệ khỏi bị lây vi khuẩn corona.





Đối với những người sống tại Châu Á, những thông báo như vậy sẽ là minh chứng cho chiến thuật đã được áp dụng trên hầu hết khu vực kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng và dường như đã được đưa ra bởi tỷ lệ lây nhiễm thấp hơn và ngăn chặn sự bùng phát nhanh hơn.

California: Số Người Bị Lây Vi Khuẩn Corona Đã Hơn 7,400

Các trường hợp bị lây vi khuẩn corona tại California đã tới 7,477, gồm 150 người thiệt mạng, tính tới Thứ Tư, 1 tháng 4, theo các số liệu mới nhất từ Đại Học Johns Hopkins cho biết.





Vi khuẩn, xuất phát từ Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc đã lây lan cho hơn 903,819 người, với 45,335 tử vong tại 178 quốc gia và khu vực.

Trên toàn nước Mỹ hiện có 199,026 người bị lây được xác nhận, và 4,369 người thiệt mạng.





New York là tiểu bang bị thiệt hại nặng nề nhất trong nước Mỹ, với hơn 75,795 trường hợp bị lây và 1,550 người thiệt mạng.





Tại Quận Cam số người bị lây vi khuẩn corona được xác nhận tính tới Thứ Ba là 502, với 7 người thiệt mạng, theo Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam cho biết.





Sau đây là số trường hợp bị lây vi khuẩn corona được xác nhận và số người thiệt mạng tại các quận trong tiểu bang California:





- Los Angeles: 2474, với 44 thiệt mạng.

- Santa Clara: 848, với 28 thiệt mạng.

- Orange: 502, với 7 thiệt mạng.

- San Francisco: 374, với 6 thiệt mạng.

- San Mateo: 309, với 6 thiệt mạng.

- Riverside: 291, với 9 thiệt mạng.

- Alameda: 264, với 7 thiệt mạng.

- Sacramento: 224, với 7 thiệt mạng.

- Contra Costra: 187, với 3 thiệt mạng.

Nhiều Hãng Xe Mỹ Tình Nguyện Sản Xuất Máy Thở Để Đáp Ứng Nhu Cầu Cấp Bách Điều Trị Cho Bệnh Nhân Corona

Hãng xe hơi Ford của Mỹ lên kế hoạch sẽ sản xuất 50,000 máy thở đơn giản cho các bệnh nhân corona trong vòng 100 ngày và dự định sẽ tiếp tục sản xuất 30,000 máy mỗi tháng sau đó, theo đại công ty xe hơi này tuyên bố hôm Thứ Hai, 30 tháng 3.





Nhà chế tạo xe hơi nói rằng họ sẽ sản xuất máy thở tại nhà máy Rawsonville Compnents Plant ở Ypsilanti, Michigan. Xưởng này sẽ được làm việc bởi 500 thành viên nghiệp đoàn United Auto Workers là những người tình nguyện làm việc theo kế hoạch nói trên, theo Ford cho biết.





Máy thở hiện được chế tạo bởi công ty Airon Corp có trụ sở tại Florida và được giấy phép bởi Công ty GE Healthcare. Ford đã làm việc với GE Heathcare để giúp gia tăng sản lượng máy thở.





Các hãng xe hơi khác của Mỹ cũng tình nguyện giúp chế tạo máy thở trên phạm vi rộng lớn. Hãng GM đang hợp tác với nhà chế tạo máy thở khác, Ventec Life Systems, để giúp tăng sản lượng của Ventec.





Tổng giám đốc hãng xe điện Tesla là Elon Musk cho biết ông có kế hoạch sẽ sản xuất máy thở tại nhà máy của Tesla ở thành phố Buffalo, dù công ty không cho biết chi tiết về nỗ lực này.





Các công ty khác gồm Dyson tại Vương Quốc Anh cũng chế máy thở mới và cam kết giúp các hãng cung ứng y khoa truyền thống tăng sản phẩm.





Công ty không gian mới khởi nghiệp Virgin Orbit tại California cũng tuyên bố họ đang tìm cách chế tạo máy thở.





Tình trạng thiếu máy thở đang là nan đề của nhiều tiểu bang nhất là New York và California để giúp bệnh nhân vi khuẩn corona sống còn.

Trump Bị Chỉ Trích Vì Nói Bệnh Viện New York Lấy Hết Mặt Nạ Trong Khi Họ Hy Sinh Tính Mạng Để Cứu Hàng Ngàn Bệnh Nhân Coronavirus

Tổng Thống Donald Trump tấn công các viên chức bệnh viện New York về vấn đề mà không phải lỗi của họ -- mà đúng ra là vấn đề của chính ông Trump có thể giúp giải quyết với Luật Sản Xuất Quốc Phòng.





Nói về sự thiếu hụt mặt nạ bảo vệ trong cả nước tại một cuộc họp báo vào Chủ Nhật, Trump đã đưa ra nhu cầu khủng khiếp về thiết bị của bệnh viện New York trong đại dịch corona, đã lây nhiễm hơn 160,000 người Mỹ vào ngày 30 tháng 3. Ông cho rằng có một điều kỳ lạ về tốc độ mà các nhà cung cấp đang trải qua đối với mặt nạ.





“Tuyên bố đó đã được đưa ra rằng họ đã giao trong nhiều năm, từ 10 đến 20,000 mặt nạ,” theo ông Trump nói. “Được rồi, đó là một bệnh viện ở New York. Nó đóng gói luôn luôn. Làm thế nào để bạn đi từ 10 đến 20, đến 300,000? 10 đến 20,000 mặt nạ đến 300,000?”





Câu trả lời là có một nhu cầu lớn về mặt nạ vào thời điểm này. Ngoài số lượng bệnh nhân tại bệnh viện đang tăng lên, các biện pháp tốt nhất cũng chỉ ra những người tương tác với bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 sử dụng tất cả các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) mà họ đang đeo trong khi tương tác - bao gồm cả mặt nạ.





Nhưng thay vì đồng cảm với kịch bản đau khổ đó, Trump đề nghị hôm Chủ nhật rằng sự thiếu hụt có một số nguồn gốc độc ác:





“Một cái gì đó đang diễn ra, và bạn nên xem xét nó như các phóng viên. Mặt nạ đi đâu? Chúng đang đi ra cửa sau? Làm thế nào để bạn đi từ 10,000 đến 300,000? Và chúng tôi có điều đó ở rất nhiều nơi khác nhau. Vì vậy, ai đó có lẽ nên xem xét điều đó, bởi vì tôi chỉ cần nhìn thấy, từ quan điểm thực tế, làm thế nào mà điều đó có thể đi từ đó đến đó. Và chúng ta có điều đó xảy ra ở nhiều nơi - không đến mức đó; đó là con số cao nhất tôi đã nghe.”

Nhận xét đó đã thu hút sự chỉ trích từ các nhân viên chăm sóc sức khỏe, những người không đánh giá cao việc bị buộc tội ăn cắp vì họ liều mạng để điều trị cho những người mắc bệnh mới, gồm từ chủ tịch Hiệp Hội Bệnh viện Greater New York, ông Kenneth Raske, đã nói trong một tuyên bố rằng, “Các nhân viên chăm sóc sức khỏe của New York đang điều trị số lượng bệnh nhân Covid-19 bùng nổ suốt ngày đêm - sẵn sàng và không có khiếu nại. ... Họ xứng đáng hơn tổng thống của họ khi cho rằng PPE đang đi ra khỏi cửa sau của bệnh viện New York.”





Liên quan đến tình hình thương tâm của những nhân viên và chuyên gia y tế đang ở tuyến đầu của trận chiến chống vi khuẩn corona tại New York, một bản tin khác cho biết nhiều y tá chết, nhiều bác sĩ bị lây bnệh và khủng hoảng gia tăng.





Một bác sĩ tại một bệnh viện lớn của Thành Phố New York mô tả rằng có hơn 200 nhân viên bệnh viện đã bị bệnh.





2 y tá tại các bệnh viện thành phố New York đã thiệt mạng.

Hơn 90,000 Người Ký Tên Đòi Các Đài Ngưng Chiếu Trực Tiếp Các Họp Báo Về COVID-19 Của TT Trump

Hơn 90,000 người đã ký tên vào một kiến nghị kêu gọi các đài truyền thanh truyền hình tin tức ngưng thực hiện việc đưa tin trực tiếp về các cuộc họp báo của Bạch Ốc về đại dịch vi khuẩn corona.





Cáo buộc Tổng Thống Donald Trump dùng mỗi cuộc họp báo như “chiến dịch vận động trực tiếp,” kiến nghị, được đăng trên trang mạng MoveOn.org, yêu cầu các đài CNN, ABC, CBS NBC, NPR và Fox News xem xét có cần thiết để chiếu trực tiếp nguyên vẹn các cuộc họp báo về COVID-19 không.





Tổng Thống Trump đang ngang nhiên sử dụng việc đưa tin trực tiếp, rộng khắp của các hãng tin tức để tự do vận động cho nhiệm kỳ thứ hai,” theo thỉnh nguyện thư cho biết. “Là sai và nguy hiểm để cung cấp quá nhiều thời gian phát sóng cho một người đang vui vẻ, không biết xấu hổ lan truyền những thông tin sai lệch khủng khiếp, gây tổn hại đến cuộc sống của người Mỹ."





Thay vì chiếu trực tiếp các cuộc họp báo về COVID-19 của Bạch Ốc, kiến nghị trên MoveOn yêu cầu các hãng truyền thanh truyền hình quan sát các cuộc họp báo “và phải có những xướng ngôn viên và các phóng viên của quý vị nhanh chóng chia xẻ các phần chính xác có giá trị được chỉnh sửa một cách thích hợp.”





“Những phần chính xác có giá trị,” mà kiến nghị nói đến là những thông báo đến “từ các chuyên gia y tế.”





Trong những ngày kể từ khi kiến nghị được đưa ra, nó đã nhanh chóng thu hút được sự ủng hộ, đạt được hàng chục ngàn chữ ký kể trong ba ngày qua, khi nó chỉ có 10.





Điều này đã có tác dụng cụ thể vì vào Thứ Tư, 1 tháng 4, nhiều hãng tin như New York Times, CNBC, The Washigton Post đã không tham dự các cuộc họp báo tại Bạch Ốc về đại dịch vi khuẩn corona nằm ra ngoài các quan tâm về sức khỏe và tin rằng có rất ít thông tin mà họ cần trong các buổi họp báo đó.

Paul Farhi, phóng viên của The Washington Post, viết rằng báo của ông, cùng với The New York Times và CNBC, không còn cử đại diện tham dự các cuộc họp báo như thế tại Bạch Ốc. Tuy nhiên, những hãng tin đó chỉ xem truyền hình về các cuộc họp báo rồi làm tin.

Thống Đốc New York Kêu Gọi Các Chuyên Viên Y Tế Từ Các Nơi Đến Giúp

Thống Đốc Tiểu Bang New York Andrew Cuomo khẩn thiết kêu gọi các nhân viên chăm sóc sức khỏe từ các tiểu bang khác hãy đến để giúp chống lại đại địch vi khuẩn corona tại tiểu bang New York.





“Là thống đốc New York, tôi kêu gọi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc: Nếu các bạn không có khủng hoảng về chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng của mình, thì làm ơn xin đến để giúp chúng tôi tại New York ngay bây giờ,” theo lời Thống Đốc Cuomo tha thiết kêu gọi.





Cuomo nói rằng các nhân viên chăm sóc sức khỏe của tiểu bang NY cần giúp đỡ và trợ giúp ngay bây giờ -- và ông hứa họ sẽ “trở lại giúp đỡ” nếu dịch corona lây lan đến các tiểu bang khác kế tiếp.





“Nếu các bạn không bận rộn, thì làm ơn hãy đến giúp chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả ơn lại,” theo ông cho biết.

Trump Gia Hạn Giữ Khoảng Cách Nơi Công Cộng Đến Ngày 30 Tháng 4

Washington -- Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật, 29 tháng 3 nói rằng ông muốn gia hạn lệnh giữ khoảng cách nơi công cộng trên toàn quốc thêm 30 ngày nữa, một bước lùi từ việc ông thúc đảy mở cửa toàn quốc lại để làm việc trong khi đại dịch vẫn tiếp tục lây lan, theo CNN cho biết hôm Chủ Nhật.





Các hướng dẫn 15 ngày mà ông Trump đã công bố 2 tuần trước sẽ hết hạn vào Thứ Hai, 30 tháng 3, và Tổng Thống đã cho thấy trong tuần trước là ông xem xét việc nới lỏng chúng, ít nhất tại một số khu vực trên toàn quốc. Ông còn có ý mở cửa làm việc trở lại vào Lễ Phục Sinh, 12 tháng 4.





Nhưng hôm Chủ Nhật ông cho biết ông đã quyết định gia hạn các hướng dẫn – gồm hạn chế tụ tập đông người -- tới ngày 30 tháng 4.





“Bạn tốt đến đâu thì cơn ác mộng này sẽ nhanh chóng chấm dứt tới đó,” theo Tổng Thống cho biết hôm Chủ Nhật trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc.









Một trong những biện pháp chính để bảo vệ mình và người khỏi bị lây lan dịch vi khuẩn corona là rửa tay thường xuyên. (hinh www.pixabay.com Hôm Chủ Nhật, ông Trump có vẻ nhận ra rằng sự lây lan của vi khuẩn corona đã không chậm, ít nhất là chưa. Ông nói rằng mô hình cho thấy rằng cao điểm của tử vong sẽ đến trong 2 tuần nữa, nhưng nhấn mạnh rằng ông hy vọng đất nước sẽ đi đúng đường để hồi phục vào ngày 1 tháng 6.

Trong Vòng 3 Tuần Tiền Trợ Giúp Khẩn Cấp Sẽ Tới Tay Dân Mỹ: $1,200/Người, $2,400/Cặp Vợ Chồng, $500/Đứa Con

Với tỉ số phiếu 96 trên 0, Thượng Viện Hoa Kỳ đã thông qua gói thỏa hiệp kích thích kinh tế lên tới 2,000 tỉ đôla ngay trước giữa đêm Thứ Tư, 25 tháng 3 năm 2020, chấm dứt nhiều ngày bế tắc và gửi dự luật tới Hạ Viện – mà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi nói là sẽ sớm thông qua dự luật lịch sử để mang tài trợ tới cho các cá nhân, tiểu thương, và đại công ty “với sự hậu thuẫn mạnh của lưỡng đảng.”





Dự luật 880 trang là gói tài trợ kinh tế lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell, CH-Kentucky, có vẻ buồn buồn và kiệt sức lúc ông công bố tỉ số phiếu.





“96-0 tại Thượng Viện Hoa Kỳ,” TT Trump viết Twitter như thế. “Chúc mừng nước Mỹ!”





Sau đây là một chi tiết về tiền trợ giúp khẩn cấp:

- Gói tài trợ sẽ cấp tiền trực tiếp một lần cho những người Mỹ $1,200 mỗi người lớn có thu nhập tới $75,000 một năm, và $2,400 cho một cặp vợ chồng có thu nhập $150,000 một năm, với $500 cấp cho mỗi đứa con.

- Sau ngưỡng $75,000 cho các cá nhân, phúc lợi sẽ giảm $5 cho mỗi $100 người đóng thuế. Tương tự, ngưỡng $150,000 áp dụng cho cặp vợ chồng, và ngưỡng $112,500 cho người chủ gia đình.

- Dự luật được Thượng Viện thông qua nói trên sẽ dùng hồ sơ khai thuế năm 2019, nếu có, hay hồ sơ thuế năm 2018 để đánh giá mức thu nhập cho việc quyết định tài trợ trực tiếp bao nhiêu mà các cá nhân nhận được.

- Những người không khai thuế có thể dùng Mẫu Form SSA-1099, Báo Cáo Phúc Lợi An Sinh Xã Hội (Social Security Benefit Statement) hay Form RRB-1099, Báo Cáo Phúc Lợi Tương Đương An Sinh Xã Hội (Social Security Equivalent Benefit Statement), nơi Trang 149 của mỗi mẫu.

- Tiền trợ cấp lãnh một lần với số tiền tới $1,200 sẽ bắt đầu gửi đi trong 3 tuần tới cho hầu hết người Mỹ là những người có khai thuế lợi tức cá nhân, theo Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin cho biết. Những cặp vợ chồng khai thuế chung sẽ nhận $2,400.

- Tiền trợ giúp sẽ được gửi trực tiếp vào ngân hàng của những người Mỹ nào đã cung cấp cho Sở Thuế IRS thông tin trương mục ngân hàng của họ. Đối với những người chưa có cung cấp thông tin ngân hàng cho IRS thì ngân phiếu sẽ được gửi qua thư bưu điện.

Số tiền trợ giúp khẩn cấp này sẽ không bị đánh thuế như thu nhập cá nhân.

Các Đồng Minh Của Trump Nói Họ Sẵn Sàng Chết Cho Nền Kinh Tế; Thống Đốc NY Nói Không Thể Hy Sinh Mạng Người Cho Đồng Tiền

Những người bảo thủ ủng hộ TT Trump đang gia tăng tình nguyện vào nguy cơ chết – và ám chỉ những cái chết của những người Mỹ cao niên và đang có nguy cơ -- từ vi khuẩn corona nếu cái chết đó giúp cho nền kinh tế, theo bản tin trên Yahoo.com cho biết hôm Thứ Tư, 25 tháng 3.





Việc thúc đẩy người Mỹ quay trở lại làm việc trước sự suy thoái kinh tế chưa từng có đã bắt đầu vào tuần trước nhưng đã tăng tốc vào tối Chủ Nhật, sau khi tổng thống bắt đầu đưa ra thông điệp rằng, “chúng ta không thể để việc chữa trị tồi tệ hơn là chính vấn đề.” Hôm Thứ Ba, ông Trump nói ông sẽ “rất muốn mở cửa đất nước vào dịp lễ Phục Sinh,” ngày 12 tháng Tư. Các chuyên gia y tế công cộng nói rằng không thể dự đoán được khi nào sẽ an toàn để chấm dứt các biện pháp đứng cách xa nơi công cộng nhưng hầu như đều tin rằng chúng sẽ cần thiết hơn thế.





Vào chiều Thứ Hai, Phó Thống Đốc Texas Dan Patrick giải thích về sự đánh đổi giữa việc cứu mạng và thúc đẩy nền kinh tế hoạt động như thế nào trong tâm trí của ông.





“Tôi chỉ nghĩ có nhiều bậc ông bà cha mẹ ở ngoài kia trong đất nước này giống như tôi … rằng những gì tất cả chúng ta lo lắng và những gì tất cả chúng ta yêu mến hơn bất cứ thứ gì là con cái của họ,” theo Patrick, sẽ tới 70 tuổi vào tuần sau, phát biểu, trên chương trình đầu giờ của Tucker Carlson của Đài Fox News. “Thông điệp của tôi là: Hãy trở lại làm việc. Hãy trở lại sinh hoạt. Hãy thông minh về việc đó, và những người như chúng ta đã hơn 70 tuổi, chúng ta tự chăm sóc mình, nhưng đừng hy sinh đất nước này. Đừng làm vậy. Đừng hủy diệt ước mơ nước Mỹ vĩ đại.”





Rồi ông nói ông muốn đánh đổi nguy hiểm cuộc đời của ông để giữ nền kinh tế tiếp tục đi tới.





“Đừng ai đến với tôi và nói rằng, ‘Là một công dân cao niên, bạn có muốn đem cơ hội sống còn của bạn đổi lấy việc giữ nước Mỹ mà tất cả nước Mỹ yêu thương con cháu của bạn không?” ông Patrick tự hỏi thế. “Và nếu đó là sự trao đổi thì tôi nhập cuộc.”





Nhà bình luận của Fox News Brit Hume đã hỗ trợ Patrick trong chương trình Carlson vào đêm kế tiếp.





Vào ngày thứ ba phát sóng chương trình của mình trên BlazeTV, nhà bình luận khuynh hữu Glenn Beck nói rằng ở tuổi 56, ông đang ở trong “vùng nguy hiểm” vì vi khuẩn và cũng muốn hy sinh.





Hệ luận là việc mất việc làm và thu nhập từ sự cô lập xã hội kéo dài cuối cùng sẽ dẫn đến nhiều cái chết hơn - từ nghèo đói và đau khổ tâm lý - hơn là kết quả của COVID-19.





Trong video, Beck ở một mình trong phòng, cách xa mọi người có thể nhiễm vi khuẩn và không phải đối mặt với những rủi ro như những người không phụ trách chương trình truyền hình, như chuyên gia chăm sóc sức khỏe và nhân viên tiệm tạp hóa.





Hy sinh người già vì lợi ích của nền kinh tế đã đi ngược lại lập trường của Beck một thập kỷ trước, khi ông ấy nổi lên trong nhiệm kỳ của Tổng Thống Barack Obama bằng cách chống lại cái gọi là bảng tử thần mà ông nói sẽ được tạo ra theo Đạo luật Chăm Vừa Túi Tiền (ACA) để chăm sóc sức khỏe hợp lý. “Chúng tôi quan tâm đến người già,” Beck nói từ năm 2009, và thêm rằng, “Chúng ta quý trọng mạng sống trong đất nước này, và khi bạn bắt đầu không quý trọng mạng sống, thì bạn đang có vấn đề.”





Thống Đốc New York Andrew Cuomo đã gặp vấn đề với các lựa chọn đạo đức được ngụ ý bởi các ưu tiên của Trump, nói rằng, “Mẹ tôi không thể bị hy sinh được và mẹ bạn không thể bị hy sinh được và anh chị em của chúng ta không thể bị hy sinh, và chúng ta sẽ không chấp nhận việc cho rằng mạng sống của con người là có thể đổi chác và chúng ta sẽ không đặt đồng tiền lên mạng sống của con người.”

G20 Bơm 5,000 Tỉ Đô La Vào Kinh Tế Thế Giới Để Chống Dịch Corona

Riyadh – Các quốc gia khối G20 cam kết “mặt trận thống nhất” hôm Thứ Năm, 26 tháng 3 trong trận chiến chống vi khuẩn corona, nói rằng họ bơm 5,000 tỉ đô la vào kinh tế toàn cầu để chống lại đại dịch giữa những dự đoán suy thoái sâu rộng, theo AFP cho biết.





TT Trump và TT Putin cùng tham gia cuộc họp qua video khẩn cấp được Vua Ả Rập Saudi Salman chủ tọa, là người kêu gọi hành động phối hợp trong lúc đối diện áp lực chấm dứt chiến tranh giá dầu giữa Riyadh và Moscow nướng các thị trường năng lượng.





Cuộc họp đến giữa sự chỉ trích rằng G20 đã chậm chạp giải quyết đại dịch COVID-19, đã khiến cho hơn 21,000 người thiệt mạng trên toàn thế giới và gây sóng gió thị trường tài chánh trong khi hơn 3 tỉ người đang được phong tỏa.





“Chúng tôi mạnh mẽ cam kết thể hiện mặt trận thống nhất chống lại mối đe dọa phổ biết này,” theo các nhà lãnh đạo cho biết trong một tuyên bố chung sau cuộc họp thượng đỉnh.





Con số tiền nói trên là tổng cộng các gói kích cầu được thực hiện bởi các quốc gia thành viên G20, theo ngoại trưởng TQ cho biết, nói thêm rằng phần đóng góp của Bắc Kinh là 344 tỉ đô la.





Các nhà lãnh đạo G20 cũng cam kết làm việc với các cơ chế như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF để đưa ra gói tài trợ nặng ký để ủng hộ các quốc gia đang phát triển.

Anh Tố Cáo TQ Giở Trò Trên Số Người Bị Lây Vi Khuẩn Corona Thấp Hơn Thực Tế Tới 40 Lần

Chính phủ của Thủ Tướng Anh Boris Johnson được tường thuật là đã giận dữ với việc Trung Cộng giải quyết vụ vi khuẩn corona, với các viên chức Anh được trích lời hôm Chủ Nhật cảnh báo rằng Bắc Kinh phải đối mặt “sự tính toán” một khi khủng hoảng COVID-19 chấm dứt.





Các viên chức của chính phủ Anh tin rằng TQ đang phát tán tin tức sai lạc về sự nghiêm trọng của dịch vi khuẩn lây lan trong đất nước của họ, theo báo Mail cho biết hôm Chủ Nhật, 29 tháng 3.





Tờ báo này nói rằng các nhà khoa học đã cảnh báo Johnson rằng TQ có thể đã giở trò trong con số trường hợp được xác nhận bị lây vi khuẩn corona “khác với thực tế từ 15 tới 40 lần.” TQ đã báo cáo chỉ có 81,439 trường hợp bị lây cho đến khi báo này thông tin.





Các viên chức Anh cũng tin rằng TQ đang cố mở rộng quyền lực kinh tế của họ qua việc cung ứng sự giúp đỡ cho các quốc gia khác đang nỗ lực chiến đấu với vi khuẩn.





Tờ báo cũng cho biết thêm rằng chính phủ Johnson rất giận dữ với việc TQ giải quyết khủng hoảng mà thủ tướng có thể bãi bỏ quyết định trước đây của ông để cho công ty viễn thông TQ Huawei phát triển hệ thống 5g tại Anh Quốc.

Dân Vũ Hán: Ít Nhất 40,000 Người Chết Vì Dịch Corona Tại Thành Phố Này Chứ Không Phải 2,500 Người Chết Như Đảng Nói

Các cư dân tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, ngày càng nghi ngờ về số người chết do vi khuẩn được Đảng Cộng Sản TQ báo báo là 2,500 người trong thành phố tính đến nay, với hầu hết mọi người đều tin con số thực sự phải là ít nhất 40,000.





“Có thể nhà cầm quyền dần dần công bố số liệu thật, cố tình hay vô tình, để người dân sẽ dần dần chấp nhận hiện thực,” theo một cư dân tại Vũ Hán, chỉ cho biết họ Mao, nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA).





Một người trong thành phố Vũ Hán cho biết thêm rằng, dựa trên những con số tang lễ và hỏa táng, nhà chức trách có vẻ biết con số thực sự và đang giữ kín nó.





“Mỗi nhà có đám tang đều báo cáo số hỏa táng trực tiếp với chính quyền 2 lần một ngày,” theo người này cho biết. “Điều này có nghĩa là mỗi nhà có người chết chỉ biết bao nhiêu hỏa táng mà họ đã thực hiện, nhưng không biết tình cảnh tại những nhà có người chết khác.”





Thành phố Vũ Hán đã bắt đầu gỡ bỏ phong tỏa hôm Thứ Bảy tuần rồi sau 2 tháng phong tỏa, với gỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế đặt ra từ ngày 8 tháng 4.





Các báo cáo về các nhà hỏa thiêu làm việc liên tục cũng nêu ra câu hỏi.





“Nó không thể đúng… bởi vì các nhà hỏa thiêu làm việc không nghỉ một giờ như thế làm sao có quá ít người chết được?” theo một người đàn ông họ Zhang nói với RFA.

Các cư dân Vũ Hán nói rằng chính quyền đã trả cho các gia đình 3,000 nhân dân tệ (423.59 đô la Mỹ) cho “trợ cấp mai táng” để đổi lấy sự im lặng.

“Trong thời gian đại dịch, họ đưa các công nhân hỏa thiêu từ khắp TQ tới Vũ Hán để giữ các thi hài hàng giờ,” ông này cho biết.

VN Chuẩn Bị Phong Tỏa Các Thành Phố Lớn Vì Dịch Corona Tăng Cao Điểm

HANOI – Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc hôm Thứ Hai, 30 tháng 3 đã yêu cầu các thành phố lớn chuẩn bị để có thể phong tỏa để chận đứng sự lây lan của vi khuẩn corona khi số trường hợp lây lan được xác nhận trong nước đã lên gần 200, theo Reuters cho biết hôm Thứ Hai.





“Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phải xem xét và cập nhật các kế hoạch chống vi khuẩn, và phải sẵn sàng cho tình huống phong tỏa thành phố,” theo Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố trong một thông báo.





“Việt Nam đã vào thời kỳ cao điểm của đại dịch, các thành phố lớn phải chạy đua và đi trước từng giờ từng phút để thực hiện các biện pháp được xác định,” theo ông Phúc cho hay.





Chính quyền VN đã ra lệnh tạm ngưng các chuyến bay nội địa, cắt giảm dác chuyến bay trong nước, cấm tụ tập nơi công cộng và tạm thời đóng cửa các dịch vụ không quan trọng cho đến ngày 15 tháng 4 là sớm nhất.





VN đã xác nhận 194 trường hợp bị lây vi khuẩn corona nhưng đã chưa có báo cáo tử vong, theo bộ y tế cho biết. Hơn 75,000 người đang bị cách ly.

Sài Gòn, Hà Nội Cơ Sở Kinh Doanh Không Quan Trọng

HANOI -- Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm Thứ Hai ra lệnh tất cả các dịch vụ không quan trọng, đặc biệt cà phê và karaoke, phải đóng cửa để giảm sự tụ tập đông người, các tụ họp khác cũng phải được tránh trong các đám tang và đám cưới cũng như tại các nơi thờ phượng, theo Vietnam News Agency tường trình cho biết.





Trong khi đó, theo bản tin của Reuters hôm Thứ Ba, các nhà hàng tại thành phố Sài Gòn phải đóng cửa cho đến ngày 31 tháng 3 để giúp ngăn chận đà lây lan của vi khuẩn corona, theo chính quyền thành phố nyà cho biết hôm Thứ Ba.





Sài Gòn báo cáo 39 trường hợp bị lây vi khuẩn corona, hầu hết là các trường hợp bị lây từ người ở Âu Châu về, và đã đóng cửa các rạp chiếu phim, các câu lạc bộ, các nơi đấm bóp và hát karaoke.





Thông báo của chính quyền thành phố mà Reuters có được cho biết rằng, “Tất cà nhà hàng có sức chứa trên 30 người tại 24 quận của thành phố đều phải ngưng hoạt động từ 18 giờ ngày 24 tháng 3 cho đến ngày 31 tháng 3.”





Trong khi đó, theo bản tin Reuters, Hà Nội đã ra lệnh hạn chế tụ tập nơi công cộng và đóng cửa các dịch vụ không quan trọng cho đến khi có thông báo khác như một phần của các biện pháp giảm bớt lây lan của vi khuẩn corona, theo thông tin từ chính quyền Hà Nội mà Reuters cho được cho biết hôm Thứ Tư.





“Tất cả các dịch vụ không quan trọng gồm rạp chiếu phim, câu lạc bộ và quán rượu, cơ sở massage, phòng hát karaoke và các trung tâm chơi game trên mạng phải tạm thời đóng cửa,” theo Ủy Ban Nhân Dân Hà Hội cho biết trong một thông báo.





Hà Nội cũng đã kêu gọi những nơi thờ phượng không tổ chức lễ lộc quy tụ đông người, và đã ra lệnh hạn chế các cuộc tụ họp nơi công cộng.





Trước đó, thành phố Hà Nội đã ra lệnh đóng cửa tất cả những nơi giải trí cho đến ngày 31 tháng 3, nhưng thông báo sau đó đã không nói lệnh có hiệu lực thi hành trong bao lâu.





Trung tâm thương mại của VN là thành phố Sài Gòn, hôm Thứ Ba đã ra lệnh đóng cửa các nhà hàng có sức chứa trên 30 người tại khắp 24 quận của thành phố này.





Hà Nội báo cáo 44 trường hợp lây vi khuẩn corona, hay 1/3 tổng số trên toàn quốc, hầu hết là những người từ Âu Châu trở về.