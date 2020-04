Thông Tin Cao Tốc Mùa Đại Dịch

khi xe ngừng ở ngã tư đường tôi nhìn lan man về phía lề tay phải

người đàn ông đứng tuổi cầm tấm biển poster có hàng chữ lớn:

god is coming soon! are you ready?

chẳng bao lâu nữa thượng đế sẽ đến! bạn sẵn sàng chưa?

̶ ̶ ̶ một ước vọng khó thờ ơ trong bầu khí quyển của cơn đại dịch





điện thoại di động tíu tít lên tin nhắn:

siêu thị nào đóng cửa vì nhân viên nhiễm dịch

siêu thị nào còn gạo, mì gói, nước chai, giấy đi cầu, khăn giấy, chất tẩy trùng

nơi nào còn thuốc giảm đau hạ nhiệt, thuốc ho, vitamin c, zinc

nơi nào còn khẩu trang n95, khẩu trang phẫu thuật, và





thông tin cập nhật với những con số thống kê mới nhất

từ tâm dịch và địa phương và rồi từ đâu đâu phút chốc

tràn ngập tin đồn đủ loại về các phương thuốc phòng ngừa

và điều trị cùng vô số thuyết âm mưu liên hệ đến đại dịch

covid-19 ̶ ̶ ̶ đôi khi ngây ngô vớ vẩn đôi khi khó phản biện





tôi và bao người như những cái bóng mờ trong thế giới ảo

bị áp đảo ̶ ̶ ̶ xô đẩy vào và đè bẹp trên chuyến xe tốc hành

đi về vô tận trên xa lộ thông tin cao tốc choáng ngợp

chẳng bao lâu nữa thượng đế sẽ đến! bạn sẵn sàng chưa?





Quảng Tánh Trần Cầm