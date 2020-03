Khoản Tiền Hỗ Trợ 2020: Những Câu Hỏi Thường Gặp

Tại sao Quốc Hội đề nghị khoản tiền hỗ trợ cho những cá nhân?

Hậu quả kinh tế và sức khỏe cộng đồng của COVID 19 thật đáng kể. Những khoản tiền hỗ trợ này sẽ giúp người dân Mỹ trang trải những thứ cần thiết trong thời gian khủng hoảng sức khỏe cộng đồng hiện nay, khi mà nhiều người phải trải nghiệm sự thiếu hụt tiền mặt đáng kể.





Chừng nào những khoản tiền hỗ trợ sẽ được phân bổ?

Sở Thuế Vụ (IRS) sẽ làm việc để có thể gởi tiền nhanh chóng theo hình thức chi trả trước. Đối với những người đã khai hồ sơ hoàn thuế thu nhập liên bang trong năm 2018 hoặc 2019, việc chi trả sẽ dựa trên thông tin chi trả hoặc địa chỉ đã có sẵn trong hồ sơ thuế của IRS. Việc thanh toán điện tử sẽ được thực hiện tự động vào tài khoản của người trả thuế được ủy quyền vào ngày 1 Tháng 1, 2018 hoặc sau đó.





Số tiền hỗ trợ là bao nhiêu?

Số tiền hỗ trợ phụ thuộc vào số người trong gia đình. Số tiền này là $1,200 cho một người trưởng thành ($2,400 cho một cặp khai thuế chung), và $500 cho mỗi trẻ em đủ tiêu chuẩn dưới 17 tuổi. Số tiền hỗ trợ trả trước sẽ giảm $5 cho mỗi $100 thu nhập của người trả thuế vượt quá $150,000 đối với một cặp khai thuế chung, $112,500 đổi với một người khai thuế là chủ gia đình, và $75,000 đối với những người khác (bao gồm những người khai thuế cá nhân).





Số tiền hỗ trợ có phải hoàn lại không?

Không, số tiền này sẽ không phải hoàn lại. Nếu một cá nhân có thu nhập bị lỗ trong năm 2020, hoặc gia đình tăng thêm người, họ có thể khai thêm khoản chênh lệch này khi họ khai báo thuế 2020 trong hồ sơ hoàn thuế liên bang vào năm 2021.





Khoản hỗ trợ sẽ được gởi như thế nào?

Tùy trường hợp. Khoản hỗ trợ sẽ được gởi tự động – bởi IRS- cho hầu hết những người Mỹ đã khai hồ sơ hoàn thuế thu nhập liên bang cá nhân. Khi có thể, việc thanh toán điện tử trực tiếp vào tài khoản sẽ được thực hiện thay cho việc gởi check bằng thư tín.

Nhiều cá nhân không có khai hồ sơ hoàn thuế. Những người không khai thuế có được hưởng tiền hỗ trợ hay không?

Có. Không có yêu cầu về thu nhập để nhận tiền hỗ trợ, nhưng những người không khai thuế có thể cần phải thực hiện những bước phụ thêm để nhận tiền hỗ trợ. Sở An Sinh Xã Hội sẽ chia sẻ thông tin của những người đang hưởng trợ cấp an sinh xã hội ( Tiền Gìa, Trợ Cấp Khó Khăn, Bảo Hiểm Tàn Tật) với IRS, để giúp đỡ những người này nhận được khoản chi trả trước tự động. IRS sẽ thực hiện một chiến dịch thông báo công chúng đến những người không khai thuế khác, và cung cấp thông tin cho họ cách thức để nhận được tiền hỗ trợ.





Làm cách nào để một người mới dời điạ chỉ có thể nhận tiền hỗ trợ?

IRS sẽ quyết định những hệ thống gởi tiền hỗ trợ đến tất cả những ai đủ tiêu chuẩn được hưởng.

Khoản tiền hỗ trợ có làm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn được hưởng những chương trình liên bang dựa trên thu nhập?

Không, khoản tiền hỗ trợ được xem như là phần hoàn thuế, và không được tính vào để xét tiêu chuẩn những chương trình liên bang.





Giấy tờ tùy thân nào cần có để nhận tiền hỗ trợ?

Người trả thuế phải có Số An Sinh Xã Hội của cá nhân và những trẻ em đủ tiêu chuẩn để nhận được tiền hỗ trợ.



Ủy Ban Quốc Hội Về Thuế Vụ & Phúc Lợi Chủ Tịch Richard E. Neal



****





2020 Rebates: Most Frequently Asked Questions

Why is Congress proposing to pay rebates to individuals?

The public health and economic consequences of COVID-19 are significant. These rebates help Americans afford what they need during this public health crisis, as many are experiencing a significant cash crunch.

When will the rebates be distributed?

The Internal Revenue Service (IRS) will work to deliver rebates quickly in the form of advance payments. For people who filed a federal income tax return in 2018 or 2019, payment processing will be based on payment or address information already on file with the IRS. Electronic distributions will be automatic to an account the payee authorized January 1, 2018 or later.

How large are the rebates?

The amount of the rebate depends on family size. The payment is $1,200 for each adult individual ($2,400 for joint filers), and $500 per qualifying child under age 17. The advance payment of rebates is reduced by $5 for every $100 of income to the extent a taxpayer’s income exceeds $150,000 for a joint filer, $112,500 for a head of household filer, and $75,000 for anyone else (including single filers).

Do rebates need to be repaid?

No, rebates do not need to be repaid. If an individual experienced an income loss in 2020 or if they have an increase in family size, they may be able to claim an additional credit of the difference when the individual files their 2020 tax federal income tax return in 2021.

How will rebates be delivered?

It depends. Rebates will be delivered automatically—by the IRS—to most Americans who file individual federal income tax returns. When available, electronic direct deposit will be used in place of mailing a physical check.

Many individuals don't need to file a tax return. Are non-filers eligible for rebates?

Yes. There is no earned income requirement to be eligible for a rebate, but non-filers may need to take additional steps to receive their rebates. The Social Security Administration will share information for Social Security (Old-Age, Survivors, and Disability Insurance) beneficiaries with IRS to help ensure these beneficiaries receive an automatic advance payment. The IRS will conduct a public awareness campaign to reach other non-filers and provide them with information on how they can access rebates.





How will a person who has recently moved access rebates?

The IRS will determine payment delivery systems for everyone entitled to rebates.

Will the rebates affect my eligibility for federal income-targeted programs?

No, the rebate is considered a tax refund and is not counted towards eligibility for federal programs.

What identification requirements apply to receive rebates?

Taxpayers must have Social Security Numbers for themselves and their qualifying children in order to receive rebates.