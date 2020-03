Thông Tin Thẩm Mỹ: Thi Thực Hành Hỏi & Đáp

H: Hội Đồng Thẩm Mỹ (HĐTM) có nghĩa là gì trong phạm vi hành nghề?





Trả lời: Phạm vi hành nghề đề cập đến các dịch vụ khác nhau mà người có bằng hành nghề được phép làm việc theo luật. Ở California, ngành nghề thẩm mỹ được định nghĩa trong Mục 7316 của Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp.

Q: Có phải tóc giả tự nhiên, bện, thắt bính hoặc tạo kiểu tóc giả phải làm trong tiệm được cấp phép?





Trả lời: Không. Không có dịch vụ nào trong số đó được quy định bởi HĐTM; do đó, chúng không cần phải làm trong một tiệm được cho phép của HĐTM. Tuy nhiên, bạn nên làm quen với các công việc như Mục 7316 để bảo đảm bạn không vi phạm luật định.

H: Tôi muốn làm việc trong một cửa hàng bách hóa quảng cáo các sản phẩm tóc, da và móng tay cho khách hàng. Tôi có cần giấy phép thẩm mỹ?





Trả lời: Không, với điều kiện mục đích duy nhất của cuộc trình diễn là bán các sản phẩm, không phải cung cấp dịch vụ làm đẹp. Nghệ sĩ trang điểm sân khấu cũng không cần phải được cấp phép bởi HĐTM.

Q: Có phải một người chỉ gội đầu trong tiệm thẩm mỹ cần phải có bằng hành nghề?





A: Vâng. Gội đầu là một phần trong phạm vi làm việc của các chuyên gia thẩm mỹ và thợ cắt tóc. Chỉ những cá nhân có bằng mới có thể cung cấp dịch vụ đó.

Q: Tôi là một thợ làm móng có bằng hành nghề. Tôi có thể sử dụng một lưỡi dao tốt để loại bỏ một mô sẹo không?





A: Hoàn toàn không được. Việc sử dụng bất cứ vật dụng bén nhọn để loại bỏ vết chai đều bị nghiêm cấm. Trên thực tế, những dụng cụ này bị cấm thậm chỉ là không được lưu trữ trong tiệm thẩm mỹ. Các vết chai chỉ có thể được làm mềm mà thôi, không dùng vật dụng bén như dao, lưỡi dao bào. Dụng cụ giống như kim, dao cũng bị cấm.

Q: Ai có thể thực hiện công việc “Microdermabrasion”?





Trả lời: Cả chuyên gia thẩm mỹ được cấp bằng hành nghề đều có thể thực hiện microdermabrasion, miễn là dịch vụ này chỉ áp dụng cho lớp ngoài của da. Bất kỳ kỹ thuật và thực hành loại bỏ da nào ảnh hưởng đến các lớp tế bào sống của da, đều được coi là công việc của Y Khoa và nằm ngoài phạm vi của những người được phép của HĐTM. Hãy nhớ rằng - những người được cấp phép chỉ được cung cấp dịch vụ làm đẹp.

Q: Tôi muốn cung cấp dịch vụ cạo râu mặt tại tiệm của tôi. Điều đó có được phép không?





Trả lời: Có, nhưng chỉ khi người thực hiện cạo râu mặt là thợ cắt tóc có bằng hành nghề (và bạn có giấy phép thành lập cho tiệm của bạn). Cạo râu chỉ trong phạm vi thực hành cho thợ cắt tóc.

HỎI: Tôi là một chuyên gia thẩm mỹ và muốn lấy ráy tai cho khách hàng của tôi. Tôi có thể làm điều này một cách hợp pháp?





Trả lời: Không. Việc lấy ráy tai nằm ngoài phạm vi hành nghề của tất cả những người được cấp bằng hành nghề của HĐTM. Cơ quan Quản lý Dược Liên Bang Hoa Kỳ (FDA) phân loại nến tai là một công việc thuộc ngành Y Khoa. Các bằng hành nghề thuộc thẩm quyền của HĐTM California làm việc này sẽ vi phạm vì công việc không được FDA chấp thuận và sử dụng các vật dụng y tế nằm ngoài phạm vi hành nghề của họ.

Hỏi: Tôi đã đọc về những móng chân cá phổ biến ở nước khác. Tôi có thể cung cấp dịch vụ này trong tiệm của tôi không?





Trả lời: Không. Hội đồng đã xem xét dịch vụ này và đã xác định rằng việc sử dụng cá sống trong việc chăm sóc bàn chân vi phạm các quy tắc của Hội đồng liên quan đến vệ sinh và khử trùng.

H: Bằng hành nghề thẩm mỹ của tôi có cho phép tôi làm việc ở nhà riêng của khách hàng hay không?





Trả lời: Không. Tất cả các dịch vụ cắt tóc và thẩm mỹ được cung cấp bởi những người được cấp bằng hành nghề của HĐTM phải được làm trong một tiệm được cấp phép. Ngoại lệ duy nhất là thực hiện các dịch vụ trên cho bịnh nhân không thể đến tiệm, và công việc này phải ghi vào sổ làm việc ở tiệm thẩm mỹ.





Board of Barbering and Cosmetology State of California Department of Consumer Affairs

P.O. Box 944226 • Sacramento, CA 94244-2260

Information: 1-800-952-5210