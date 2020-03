Lá Thư từ Đức Quốc: Nhà virus học mong muốn xét nghiệm coronavirus nhanh hơn

Frankfurt / Main (dpa) - Nhà virus học Frankfurt, Sandra Ciesek mong đợi các xét nghiệm dễ dàng và nhanh hơn cho virus corona trong tháng này. "Đối với các thử nghiệm, tình hình sẽ sớm bớt căng thẳng", Ciesek nói.



Ciesek là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về Sars-CoV-2 ở Đức và làm việc tại trung tâm lâm sàng của Đại học Frankfurt ở Frankfurt. Cô ta rất hy vọng rằng sẽ có các xét nghiệm trong những tuần tới mà không yêu cầu công việc phòng thí nghiệm đòi hỏi như vậy. Các công ty khác nhau đã phát triển các thử nghiệm nhanh hơn, có thể có mặt trên thị trường vào tháng 3 hoặc tháng 4 - ví dụ, một hệ thống "ví dụ như bạn có thể nhận kết quả xét nghiệm trong phòng cấp cứu trong khoảng 90 phút".



Một thử nghiệm nhanh mới cho Sars-CoV-2 đã được phê duyệt ở Hoa Kỳ. Theo nhà sản xuất Cepheid, phát hiện nhiễm trùng chỉ cần trong vòng 45 phút. Trong một tin nhắn từ FDA, cơ quan dược phẩm cho biết thử nghiệm sẽ có kết quả "trong vài giờ". Cepheid có kế hoạch cung cấp các kiểm tra vào tuần tới. Nó được thiết kế cho một thiết bị chẩn đoán từ cùng một nhà sản xuất. (Theo dpa, ngày 23.3.2020).





Ngoài ra người viết cũng đính kèm thêm tin khác để rộng đường dư luận (theo afp, 22.03.2020):





+ Thử nghiệm lâm sàng bốn loại thuốc chống coronavirus bắt đầu ở châu Âu

Ở châu Âu, các thử nghiệm lâm sàng về bốn phương pháp thử nghiệm để điều trị Covid-19 đang bắt đầu. Các thử nghiệm trên khoảng 3.200 đối tượng thử nghiệm sẽ sử dụng những thuốc remdesivir, lopinavir và ritonavir có hoặc không có chất kích tố interferon beta và hydroxychloroquine, tổ chức nghiên cứu nhà nước Pháp Inserm cho biết hôm Chủ nhật.

Cho đến nay, không có loại thuốc nào được chấp thuận để điều trị coronavirus mới. Trên toàn thế giới, các viện và công ty đang nghiên cứu loại thuốc chống lại tác nhân gây bệnh của bệnh phổi Covid-19.





Thay lời kết: Thưa quý độc giả, quý vị hiểu dễ dàng nơi định cư của người viết qua mục do tôi đặt ra lâu nay "Lá Thư từ Đức Quốc". Có thể nói cũng thường xuyên đọc qua tin tức Europe hay Âu Mỹ, Úc kể cả Á Châu nhưng nghĩ rằng ai ở các nơi đó nắm rõ dữ kiện hơn nên ít khi đề cập hay đi sâu vào chi tiết những gì xảy ra ngoài nước Đức.





Wuhan Virus xuất xứ từ China tháng 12.2019 được mang đến Đức ở vùng tôi ở cách xa vài chục cây số sau đó từ 1 phụ nữ Tàu nếu ai khách quan đều biết. Rồi qua số người du lịch ở Ý, Tàu… trở về Đức thì coronavirus lan nhanh ở đây. Còn ở Ý có lẽ do làm ăn với China, Tây Ban Nha do làn sóng du lịch từ Ý là một ví dụ. Thảm họa đến với Ý, Tây Ban Nha và số người tử vong ở Ý còn cao hơn ở China, nơi xuất phát coronavirus. Đa số các quốc gia tuyên bố giới hạn đi lại, một vài quốc gia thuộc EU ban lệnh giới nghiêm và tuyên bố tình trạng quốc gia khẩn cấp, kinh tế và đời sống bị ảnh hưởng vì đại dịch Corona. Để ngăn chận sự nhiễm trùng lan rộng lệnh đóng cửa biên giới được thi hành và xa hơn nữa (ví dụ ở Đức và vài quốc gia của EU) đã ban lệnh: Bất cứ nơi nào có thể, công chúng phải giữ khoảng cách tối thiểu ít nhất 1,5 mét, quán cà phê, nhà hàng và quán rượu hiện đang đóng cửa trên toàn quốc, các tiệm làm tóc, studio mỹ phẩm, thực hành tẩm quất (Massagepraxen), studio xăm và các dịch vụ tương tự để chăm sóc cá nhân phải đóng cửa, các cuộc tụ tập của hơn hai người bị cấm trên khắp nước Đức …





Tuy nhiên điều căn bản người viết muốn đề cập là rõ ràng Virus lan truyền từ người có bệnh hay nhiễm bệnh (nhưng có thể còn ủ bịnh, chưa bộc phát!) đến người khác mà EU là ví dụ thực tế nhất. Như đã nói, tôi không ở VN hay China nên chỉ nghe biết China là nước đầu tiên bị dịch corona. Rồi Thái Lan, Nhật, Phi Luật Tân, Iran … và riêng ở Nam Hàn hay ở Đức ban đầu cũng do từ 1 phụ nữ mà gây ra. Còn VN chỉ nghe lúc đầu 16 người bị nhiễm nhưng chữa khỏi được hết, ngoài số bị nhiễm thêm sau khi có vụ tuyên bố rằng các nước bị dịch thì sẽ được hỗ trợ tài chánh, còn lại chẳng nghe biết gì nữa.





Phải nói NẾU mà VN thật sự không có ai bị chết, số người bị nhiễm trên dưới 100 trong khi người Tàu ra vào VN như đi chợ trong thời gian dịch bộc phát thì đó là điều riêng tôi rất ngạc nhiên và nếu đúng là sự thật 100% thì "y khoa XHCNVN giỏi thật, có thể là số 1 trên thế giới". Khách quan nói, nếu có phương pháp chữa trị (trong khi Âu Mỹ tân tiến còn đang tìm kiếm) thì đăng bạ phát minh, giữ bản quyền chắc chắn sẽ nhận lãnh giải Nobel Y khoa 2020. Còn chần chờ gì nữa.? Chưa hết, VN đưa ra biện pháp cách ly sau Đức, Áo …, thế mà không bị gì cả (?). Các quốc gia Âu, Mỹ tìm cách chống lại đại dịch còn VN "bình chân như vại". Tôi chỉ có thể nói cho Đức, bác sĩ không tệ, bệnh viện vệ sinh và trang bị máy móc tân tiến, quý mạng người nên cố gắng khám nghiệm chăm sóc bệnh nhân như có thể, về y tế Đức lập ra ngay ở từng khu vực các cơ quan "tư vấn" cho dân chúng khi cần thiết thế mà tất cả 16 tiểu bang của Đức đã có hơn 90 tử vong, hơn 27 ngàn người bị nhiễm, tính ra 270 lần cao hơn so với XHCNVN. Vậy thì VN giỏi hơn thế giới và Đức nói riêng quá xa rồi (huhuu, buồn 5 phút cho Đức, nơi tôi định cư ).!





Xa hơn nữa, tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo quốc gia nói chung cũng chỉ là con người. Trách nhiệm đối với người dân họ phải gánh chịu NHƯNG cũng cần nên hiểu là họ luôn luôn có một ban cố vấn gồm những người rất giỏi, các bộ cũng vậy từ Y Khoa, Kinh tế, Tư pháp, Tài Chánh hay Lao động … Đề nghị cũng đừng nên hời hợt đánh giá họ kém tài vì cá nhân họ theo tôi nghĩ ít khi tuyên bố điều gì bừa bãi nhất là trên lãnh vực Y tế hay kinh tế, tài chánh vì cần phải có khả năng và kinh nghiệm đối với các lãnh vực này. Còn vì lý do nào nếu ở Đức, Anh, Ý … hay ở Mỹ nhưng nếu chưa biết gì nhiều về Mỹ hoặc Đức và các quốc gia này mà "phê phán" thiếu cơ sở thì tôi nghĩ tốt nhất nên tránh, trừ khi có chủ ý. Làm nhà phê bình không dễ vì chẳng những cần khả năng, kiến thức cao mà còn tìm hiểu kỹ, đừng quên Wuhan Virus không bộc phát ở China. Mỹ, Úc hay Phi Châu, Á châu và EU nói cho cùng là nạn nhân nhận lãnh hậu quả do Vũ Hán virus gây ra. Xin đơn cử thêm nếu Mỹ, Ý, Pháp, Séc, Đức … thiếu khẩu trang (nếu có) thì cũng dễ hiểu vì dịch bất ngờ lan tràn đến xứ họ, có điều đừng quên rằng người ta đang tìm cách mua hay may thêm để phân phát (hãy tìm đọc tin trên internet sẽ biết ). Riêng về y tế - trừ y tế VN vì tôi không được rõ thông tin nên chẳng dám lạm bàn - thì các quốc gia EU họ đã và đang thử vài loại thuốc có sẵn cũng như tìm cách chế tạo thuốc không ngoài mục đích "chữa bịnh cứu người".





Không khoe nhưng tôi định cư khá lâu ở Đức, tiếp xúc nhiều với người Đức và có khá nhiều bạn là Bác Sĩ tốt nghiệp ở Đức nên có thể nói rằng, ở Đức - nhất là giới Y Khoa, Kỹ thuật - làm gì cũng nghiên cứu cẩn thận. Quý vị có biết các Bác Sĩ, Y tá và ngay cả Viện Robert Koch (RKI) của Đức trong thời gian vài tháng qua qua họ làm việc và quan tâm đến đại dịch corona như thế nào không?. Họ làm việc mệt nghỉ đó. Còn RKI, các Đại học, hãng bào chế thuốc không ngừng nghiên cứu tìm cách "diệt coronavirus". RKI hằng ngày công bố không giấu diếm về tình trạng dịch corona để cảnh giác người dân về sự nguy hiểm của đại dịch Corona do Wuhan Virus gây ra. Còn giới chính trị gia lãnh đạo, trách nhiệm với công dân Đức thì họ đang đau đầu tìm cách giải quyết khủng hoảng kinh tế của quốc gia, ảnh hưởng dây chuyền đến thị trường lao động, chính phủ lo tìm cách hỗ trợ hàng chục tỉ euro hầu ngăn chận việc hãng xưởng bị phá sản nhất là các hãng nhỏ, ngành du lịch, nhà hàng là vài thí dụ điển hình.





Bản tin ngắn ở trên ( ngắn hơn xa so với lời kết) mục đích để độc giả biết "người ta" đang làm gì hầu từ đó tránh những chỉ trích vô căn cứ. Một lần nữa đừng quên nguyên nhân đưa đến đại dịch là từ China, do Virus từ Wuhan (xem wikipedia) gây ra. Cần phải phân biệt rõ giữa "Nguyên Nhân và Hậu Quả".!