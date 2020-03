Thời Sự Trong Tuần

Trạm Xét Nghiệm Vi Khuẩn Corona Cho Người Lái Xe Chạy Qua Nhân viên y tế trao đổi tại một trạm xét nghiệm vi khuẩn COVID-19 những người lái xe chạy ngang qua tại Bệnh Viện West Jefferson Medical Center hôm 17 tháng 3 năm 2020 tại thành phố New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana. West Jefferson Medical Center đã mở cửa trạm xét nghiệm vi khuẩn corona cho người lái xe chạy ngang qua là nơi mà các bệnh nhân cho thấy các dấu hiệu và triệu chứng của vi khuẩn coroa có thể được một bác sĩ giới thiệu để được xét nghiệm.(Photo Getty Images)

Tình hình dịch bệnh corona ngày càng trầm trọng dù tại nơi xuất phát là Vũ Hán ở Hoa Lục có vẻ lắng xuống, nhưng nhiều nước bên ngoài TQ như Ý, Đức, Pháp, Mỹ dịch bệnh này đã và đang bùng nổ dữ dội tiếp tục thu hút truyền thông báo chí trên khắp thế giới trong tuần qua.

Trump Tuyên Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Toàn Nước Mỹ

Washington – Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Sáu đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để giải ngân 50 tỉ đô la của liên bang để chống lại dịch corona ngay cù ông bác bỏ trách nhiệm cá nhân đối với sự thất bại của chính phủ ông lúc đầu của đại dịch, theo bản tin của CNN cho biết hôm 13 tháng 3.





Tuyên bố này là một phần của một loạt biện pháp mới mà ông Trump hy vọng có thể mang cuộc khủng hoảng sức khỏe dưới kiểm soát sau một tuần chứng kiến thị trường bấp bênh và những gián đoạn to lớn đối với cuộc sống hàng ngày.





Phát biểu tại Vườn Hồng vào buổi chiều, Trump đã tập hợp các giám đốc bán lẻ của Mỹ để thông báo rằng họ đang cống hiến tài nguyên để tiến hành thử nghiệm mua bán bằng cách lái xe qua các địa điểm trên cả nước, được thu thập trên một cổng thông tin trực tuyến mới sẽ có vào tối Chủ Nhật.





Ông nói rằng ông đã cho phép bộ y tế của mình bãi bỏ một số quy định để cung cấp sự linh hoạt hơn cho các bác sĩ và bệnh viện ứng phó với dịch bệnh.





Ông Trump cũng cho biết ông đã bãi bỏ tiền lời các món nợ học và mua nhiều dầu thô hơn cho dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ để lấp đầy nó.





Liên quan đến tình hình dịch bệnh corona, một bản tin khác cho biết số trường hợp lây dịch corona tại Quận Cam đã tăng lên đến 9 hôm Thứ Sáu, và các giới chức chính quyền quận nói rằng họ sẽ cung cấp thông tin cập nhật trên mạng hàng ngày về tình trạng bệnh dịch tại địa phương. Địa chỉ trang mạng là: www.ochealthinfo.com/novel--coronavirus

Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho biết 6 trường họp đã được khẳng định hoàn toàn, trong khi 3 người khác đã xéc nghiệm dương tính, dù Cơ Quan CDC chưa xác nhận các kết quả.

9 trường hợp là gia tăng 3 từ Thứ Tư, khi chỉ có 6 trường hợp tại địa phương được báo cáo.Trong số 6 trường hợp, các viên chức quận nói rằng 5 người bị lây corona là do đi lại, và 1 trường hợp là lây “từ người sang người.”

Phó chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam hôm Thứ Tư cho biết rằng quận sẽ hủy bỏ tất cả “các cuộc họp và sự kiện không cần thiết trong quận.”

Thống Đốc Cuomo Báo Động: Có Thể Tới 80% Dân New York Bị Dính Corona

Thống Đốc Tiểu Bang New York Andrew Cuomo hôm Thứ Hai, 16 tháng 3 đã đọc diễn văn cảnh cáo mạnh về sự nghiêm trọng của dịch vi khuẩn corona.





Ông Cuomo, 62 tuổi, nói rằng bài toán bên sau dịch bệnh làm ông quan ngại về hệ thống bệnh viện Empire State. “Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có thể đáng ứng đủ nhu cầu về hệ thống chăm sóc sức khỏe,” ông Cuomo cho biết, đề cập đến sự gia tăng cấp số nhân của dịch bệnh. Cuomo nói rằng từ 40% tới 60% và có thể lên tới 80% người dân New York có thể tiếp xúc với vi khuẩn corona. Tính tới Thứ Hai, có gần 1,000 trường hợp bị lây corona tại tiểu bang New York và đã có 7 người thiệt mạng. Với dân số hơn 19 triệu người, New York chỉ có khoảng 53,000 giường bệnh trong bệnh viện, với 3,200 giường cho những người được chăm sóc đặc biệt. Trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai, Cuomo đã thẳng thừng trong đánh giá của ông rằng còn nhiều thứ mà tiểu bang có thể làm để nâng cấp khả năng đó. Ông kêu gọi Quân Đoàn Kỹ Sư để xây dựng các cơ sở y tế và trang bị các địa điểm như các ký túc xá làm nơi chăm sóc y tế.

Trump Cho Phép Nơi Nào Có Corona Lây Lan Cộng Đồng Thì Đóng Quán Rượu, Nhà Hàng

Tổng Thống Donald Trump và lực lượng chống vi khuẩn corona của ông hôm Thứ Hai, 16 tháng 3 đã công bố các hướng dẫn mới chặt chẽ hơn để chận đứng sự lây lan của dịch bệnh, gồm việc các tiểu bang có chứng cứ lây nhiễm cộng đồng thì nên đóng các quán rượu, nhà hàng và các địa điểm trong nhà và ngoài trời khác mà nhiều người tụ tập.





Các hướng dẫn toàn quốc mới cũng kêu gọi người Mỹ tránh tập trung hơn 10 người; tránh ăn uống trong các quán rượu, nhà hàng, và địa điểm bán thức ăn công cộng; và khuyến khích học sinh ở nhà trên toàn quốc.

Với số trường hợp trên toàn thê giới bị lây vi khuẩn corona đã vượt hơn 150,000, khoảng 6,000 tử vong, các chính phủ trên toàn cầu tiếp tục chật vật ngăn chận dịch bệnh. Hy vọng của họ là hạn chế số người mới bị lây nhiễm, trong khi điều trị những người đã bị lây Covid-19 và cách ly những người có các triệu chứng mà không nghiêm trọng nhưng có thể lây lan.





Liên Âu đang đề nghị các thành viên hạn chế việc đi lại không cần thiết trong 30 ngày. Ursula von der Leyen, chủ tịch của Ủy Ban Châu Âu, cho biết sẽ có miễn trừ cho các cư dân Liên Âu dài hạn, thành viên gia đình của các công dân Liên Âu, các nhà ngoại giao và những người tích cực làm việc để giải quyết khủng hoảng như bác sĩ và nhà nghiên cứu.





Người đứng đầu Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vào cuối tuần qua nói rằng Châu Âu đã trở thành trong tâm mới của đại dịch sau nó đạt tới cao điểm tại Châu Á.





Tại Ý, khoảng 3,600 trường hợp mới và 368 người chết trong 24 giờ qua, nâng số người bị lây bệnh lên gần 25,000 và khoảng 1,800 tử vong.





Tại Pháp có gần 5,500 trường hợp được xác nhận bị lây corona, với 127 người chết. Pháp đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc giống như Ý và Tây Ban Nha đã làm.

Tại Anh Quốc, 1,400 trường hợp bị lây vi khuẩn corona được xác nhận với 35 người chết.





Tại Đức, gần 4,000 trường hợp lây corona và hơn 700 người thiệt mạng.





Tại Thụy Sĩ, 1,400 người bị lây và hơn 230 tử vong.





Hàng trăm trường hợp bị lây và hàng chục tử vong được báo cáo tại Hòa Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Áo, Bỉ và Hy Lạp.

Tại Iran, có khoảng 14,000 người bị lây dịch corona và 853 người bị thiệt mạng.





Tại Nam Phi, có 38 trường hợp bị lây corona với 21 người chết, trong khi tại Algeria có 37 trường hợp được xác nhận 11 tử vong và Senegal có 21 trường hợp bị lây và 11 người chết.

California, Ohio, Illinois, Massachusetts: Đóng Quán Rượu, Nhà Hàng

Các thống đốc tại 4 tiểu bang thực hành việc đóng cửa các quán rượu, nhà hàng trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của vi khuẩn corona, đã lây nhiễm cho hơn 3,200 người Mỹ và giết chết 62 người, tính tới Chủ Nhật, 15 tháng 3.





Tại Ohio, Thống Đốc Mike DeWine cho biết các quán rượu và nhà hang có thể mở cửa để khách mua mang đi và giao hang nhưng “điều chúng tôi không thể có là người ta tụ họp và ngồi lê ở đó.”





Tại California, Thống Đốc Gavin Newsom đã ra lệnh tất các quán bar, quán rượu, và hộp đêm phải đóng cửa, và yêu cầu những người trên 65 tuổi từ cô lập.





Trên khắp nước Mỹ, nhiều quận tại một số tiểu bang đã thực hiện các bệnh báo đề phòng tương tự, tất cả đểu nỗ lực chận nhiều người tụ họp và lây vi khuẩn cho người khác mà không biết.





Cơ Quan CDC của Hoa Kỳ đã khuyến nghị các nhà tổ chức hủy bỏ hay đình chỉ các sự kiện trên 50 người trong vòng 8 tuần lễ trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của vi khuẩn corona.





Cơ quan này nói rằng các cuộc tụ họp gồm hội nghị, hội chợ, diễn hành, hòa nhạc, thể thảo, hôn lễ, và các lại họp mặt đông người khác.





Có ít nhất 3,482 trường hợp bị lây vi khuẩn corona tại 49 tiểu bang, Pueerto Rico, Đảo Virgin thuộc Mỹ và Thủ Đô Hoa Thịnh Đống, theo các cơ quan chính phủ và CDC cho biết. Ít nhất 65 người đã chết. West Virginia là tiểu bang duy nhất chưa có ai bị lây dịch bệnh.





Tính tới tối Chủ Nhật, 29 tiểu bang đã tuyên bố đóng trường học trên toàn tiểu bang.

Chứng Khoán Mỹ Mất Nhiều Kỷ Lục Gần 3,000 Điểm Hôm Thứ Hai

Thị trường chứng khoán tụt dốc thê thảm hôm Thứ Hai, 16 tháng 3, với Dow Jones bị thiệt hại nặng nề nhất từ trước tới nay, khi những phát triển mới trong đại dịch corona làm cho Wall Street chuẩn bị khả năng đang gia tăng của suy thoái nặng giữ lúc sinh hoạt công cộng bị đóng cửa kéo dài.





Dow mất 2,997 điểm, nay 12.93%, và tụt xuống tới mức 20,188.52, sát mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2017 sau khi TT Trump cảnh báo khủng hoảng có thể kéo dài vào những tháng mùa hè.





Sự bán tháo tượng trưng chỉ số phần trăm giảm mạnh nhất kể từ vụ tai nạn “Thứ Hai Đen” năm 1987 - và tồi tệ thứ 2 trong lịch sử hơn 100 năm - cũng như mức giảm điểm lớn nhất trong lịch sử.





S&P 500 và Nasdaq cũng báo cáo lỗ mạnh, giảm lần lượt 11,98% và 12,32%. Sự suy giảm tỷ lệ phần trăm của Nasdaq là tồi tệ nhất trong hồ sơ, từ lúc thành lập của nó vào năm 1971.

Chuẩn Bị Dịch Corona: Người Mua Sắm Tràn Ngập Các Tiệm Thấy Trống Rỗng Hàng Hóa

Chiquita Thursby và Yordano Tesfailasce đã không thể tin những gì họ thấy khi họ đến tiệm Costco. “Chúng tôi đã chứng kiến hàng dài người dọc theo khu phố và chúng tôi nghĩ thế này đã điên lên rồi, ” theo Thursby nói rằng đám đông tụ tập bên ngoài tiệm Costco tại thành phố Lawndale tiểu bang Califorina, vào sáng Thứ Sáu vừa rồi. Họ đã phải chờ đợi hàng giờ chỉ để mua 2 thùng nước chai, hầu hết nước chai mà họ được phép mua. Và giấy lau tay và giấy cầu tiêu đã bán hết sạch. Đột nhiên, cả đám người, những ngăn kệ để đồ trống rỗng, chia phần lương thực làm cho dịch corona thêm nhiều chú ý hơn trên báo chí.

“Trước đây là sợ hãi,” theo Thursby phát biểu. “Bây giờ nó thực rồi.” Các kệ tủ để đồ của cửa hàng trên khắp nước Mỹ đang trống rỗng. Vi khuẩn corona đang làm những người mua sắm hoảng loạn dự trữ các sản phẩm từ khăn lau sạch đến bơ đậu phụng khi họ chuẩn bị giữa đại dịch đang gia tăng.

Đó là câu chuyện tiếp tục diễn ra hôm Thứ Bảy và Chú Nhật khi người mua sắm tìm hàng hóa và thực phẩm mà họ cuốn có trong tay từ cửa tiệm này sang cửa tiệm khác.





Cuối tuần, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới là Walmart và những cửa hàng khác như Kroger, Publix, Aldi, Harris Teeter và nhiều cửa tiệm khác đã đóng cửa hay giảm giờ làm việc để cho nhân viên có thì giờ dọn dẹp và làm vệ sinh các ngăn tủ để hàng hóa.









Dân Mỹ Thu Mua Khi dịch corona tiếp tục lây lan khắp Hoa Kỳ, các cửa hàng như Best Market gặp khó khăn để bắt kịp nhu cầu cao đối với những mặt hàng bánh mì đưa tới tình trạng các ngăn kệ để bánh mì đã trống rỗng hôm 17 tháng 3 năm 2020 tại thành phố Merrik thuộc tiểu bang New York.(Photo Getty Images) Các cửa hàng không phải bán thực phẩm như Urban Outfitters, Apple và Nike cũng đã tuyên bố tạm thời đóng cửa để giúp làm chậm việc lây lan của vi khuẩn khi các viên chức chính quyền và y tế tiếp tục nhấn mạnh việc xa cách xã hội.

Quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ Cắt Lãi Suất Còn 0%

SYDNEY – Các thị trường chứng khoán và tiền tệ đã sút giảm mạnh hôm Thứ Hai, sau khi lãi suất khẩn cấp cắt tại Hoa Kỳ và Tân Tây Lan thất bại trong việc giảm sợ hãi về cú sốc kinh tế của dịch corona.





Hứa phiếu chứng khoán Mỹ đã rớt tới mức thấp trước giữa ngày tại Singapore. Đồng đô la giảm hơn 2% so với đồng yen của Nhật.





Hứa phiếu Nikkei mất 6%. In số chứng khoáng Úc mất 7% trong 15 phút đầu khai chợ. Dầu thô của Mỹ mất giá 5% dưới $30 một thùng.





Quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ đã cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản hôm Chủ Nhật để còn 0% tới 0,25%. Họ nói rằng nó sẽ mang về ít nhất 700 tỉ đô la trong vài tuần tới.





Ngân hàng trung ương Tân Tây Lan cũng cắt lãi suất 75 điểm cơ bản, thu hẹp tiền tệ quốc giả, khi họ chuẩn bị cho cú thiệt hại nặng nề đối với nền kinh tế.





Cấm đi lại mở rộng toàn cầu vào cuối tuần qua ảnh hưởng tới hàng chục triệu người.

Trump Cấm Dân Châu Âu Vào Mỹ Trong 30 Ngày

Fabio Wajngarten, tham vụ báo chí của Tổng Thống Brazil là Jair Bolsonaro, đã xét nghiệm dương tính vi khuẩn corona hôm Thứ Năm, theo 2 nguồn tin nói với CNN. Sức khỏe của Bolsonaro đang được theo dõi.

Sự kiện này đến chỉ vài ngày sau khi Wajngarten gặp TT Trump tại Florida. Phụ tá của TT Bolsonaro đăng hình của chính ông đứng bên cạnh TT Trump và Phó Tổng Thống Pence tại khách sạn Mar-aLogo vào cuối tuần rồi.

Ông này tháp tùng TT Bolsonaro trong chuyến thăm Hoa Kỳ, trong thời gian 2 nhà lãnh đạo ăn tối với nhau. Sáng Thứ Năm hai nhà lãnh đạo nói chuyện với phóng viên về dịch corona lây lan.

“ Tôi không quan ngại gì cả, ” theo TT Trump cho báo chí biết thế. Ông đã được hỏi về sự có mặt củ ông trong cuộc họp của CPAC, nơi một người khác cũng được xét nghiệm dương tính vi khuẩn corona.





Trump cho biết ông đã biết về chẩn đoán của viên phụ tá trong bài phát biểu tại Văn Phòng Bầu Dục hôm Thứ Năm.

“Chúng tôi đã không làm gì khác thường, chúng tôi ngồi cạnh nhau một lúc, ” theo ông Trump cho biết, muốn nói đến TT Bolsonaro.





Hôm Thứ Tư, TT Trump đã công bố việc cấm người từ Châu Âu vào Hoa Kỳ, khi chính phủ ông cố gắng chận đứng dịch bệnh.

Hôm Thứ Tư Bạch Ốc tuyên bố rằng những người không phải công dân Mỹ sẽ được phép đi từ Âu Châu tới Mỹ, trong vòng 30 ngày, trong nỗ lực chưa từng có để chận đứng đà lây lan của vi khuẩn corona. Lệnh đình chỉ đi lại không áp dụng cho Anh Quốc. “Luật mới sẽ có hiệu lực vào nửa đêm Thứ Sáu. Những hạn chế này sẽ được điều chỉnh theo các điều kiện trên mặt đất. Sẽ có miễn trừ cho người Mỹ đã trải qua sàng lọc thích hợp,” theo ông Trump cho biết.





Nhưng sau đó Bạch Ốc đã làm rõ trong tweet rằng sự đình chỉ chỉ áp dụng với những người mang quốc tịch ngoại quốc đã từng đi lại một trong 26 nước Châu Âu trong vòng 14 ngày qua. Tweet nói rằng công dân Mỹ sẽ được miễn hạn chế, và sẽ đi thẳng tới “các phi trường hạn chế” để sàn lọc. Bạch Ốc cũng nói rằng các hạn chế sẽ thực sự có hiệu lực vào giữa đêm Thứ Bảy.

Thị Trưởng Los Angeles Ra Lệnh Cấm Tụ Họp Trên 50 Người

Thị Trưởng thành phố Los Angeles Eric Garcetti hôm Thứ Năm đã tuyên bố kế hoạch nhiều điểm, gồm việc cấm các nhân viên không phải của thành phố vào Tòa Thị Chính, để đối phó với đại dịch corona đã quét qua Miền Nam California và thế giới.





Được các quan chức quận đứng quanh trong một cuộc họp báo buổi sáng, Garcetti cho biết ông đã ra lệnh cho tất cả các bộ phận thành phố hoãn hoặc hủy bỏ tất cả các sự kiện công cộng không cần thiết hoặc các hoạt động nhóm đòi hỏi tụ họp và các cuộc họp từ 50 người trở lên.





Ông đã ra lệnh cấm tương tự tại các cơ sở cho thành phố làm chủ và các sự kiện có mặt những người trên 60 tuổi dễ bị tổn thương.





Các nhà quản trị thành phố được chỉ thị để làm cho khách tham quan tại các tòa nhà công cộng không quá 50 người cùng một lúc, với khoảng cách vật lý phù hợp trong các hàng chờ đợi.





Sau đây là số lượng người bị lây corona tại Miền Nam California, tính tới Thứ Năm 12 tháng 3:





- Quận Los Angeles: 32 trường hợp được xác nhận.

- Quận Cam: 6 trường hợp (4 được xác nhận, 2 chưa chắc).

- Quận Riverside: 8 trường hợp được xác nhận.

- Quận San Bernardino: 0 có trường hợp nào.

- Quận San Diego: 5 trường hợp không chắc chắn.

- Quận Ventura: 1 trường hợp được xác nhận.





Tại Hoa Kỳ, đã có gần 1,300 trường hợp bị lây vi khuẩn COVID-19, với 39 người thiệt mạng mà trong đó 31 người chết tại tiểu bang Washington, 5 người tại California, 2 người tại Florida, 1 người tại New Jersey và 1 người tại South Dakota, theo bản tin của Newsweek cho biết hôm Thứ Năm, 12 tháng 3.





Vi khuẩn corona đã lây lan đến gần 40 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Ít nhất 19 tiểu bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, theo Business Insider tường trình.





Trên toàn thế giới hiện có hơn 127,000 người bị lây bệnh corona, trong đó hơn 80,900 người tại Hoa Lục. Hơn 68,000 người đã bình phục và khoảng 4,700 người đã thiệt mạng, trong số đó gần 3,000 tử vong tại Hoa Lục, theo Đại Học Johns Hopkins cho biết.

Thống Đốc Cali Kêu Gọi Đình Chỉ Các Cuộc Tụ Họp Trên 250 Người

Thống Đốc California Gavin Newsom hôm Thứ Tư nói rằng tất cả các cuộc tụ họp công cộng nên được hủy bỏ cho đến khi ít nhất cuối tháng 3 vì sự lây lan của vi khuẩn corona.





Newsom công bố thông báo nói rằng những cuộc tụ họp không cần thiết của hơn 250 người nên được đình hoãn và các sự kiện nhỏ hơn chỉ có thể tiến hành nến những người tham dự đứng cách xa nhau ít nhất 6 feet.

“Việc thay đổi các hành động của chúng ta đối với thời gian ngắn sẽ cứu mạng nhiều người như bạn biết đó,” ông Newsom cho biết.

“Mỗi người trong chúng ta có sức mạnh phi thường để làm chậm sự lây lan của căn bệnh này. Không tổ chức buổi hòa nhạc hoặc sự kiện cộng đồng có thể có tác động - cứu hàng chục mạng sống và bảo tồn các tài nguyên chăm sóc sức khỏe quan trọng mà gia đình bạn có thể cần một tháng kể từ bây giờ.”





Chính sách này nói rằng “việc tụ họp” có thể gồm những nơi như vận động trường, hội trường, nơi ăn uống hay bất cứ nơi nào bên trong nhà hay bên ngoài trời.





California đã có 181 trường hợp bị lây vi khuẩn corona và 4 người đã thiệt mạng từ dịch bệnh này.

Chính Phủ Trump Muốn Gửi Tiền Cho Dân Mỹ Để Kích Thích Kinh Tế

Hôm Thứ Ba, 17 tháng 3, Chính phủ Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với việc gửi trực tiếp tiền cho người Mỹ trong 2 tuần tới như một phần của gói kích thích kinh tế lớn đang hình thành tại Washington, điều mà Bạch Ốc hy vọng có thể cầm chân kinh tế khỏi bị rơi tự do vì dịch corona gây ra, theo bản tin của báo The Washington Post cho biết.





“Chúng tôi đang tìm cách gửi ngân phiếu cho người dân Mỹ tức thì,” theo Bộ Trưởng Tài Chánh Mỹ Steve Mnuchin cho biết hôm Thứ Ba. “Và tôi muốn nói là trong 2 tuần.”





Ý tưởng về trả tiền mặt, bắt nguồn tại Quốc Hội, như một phần của gói kích thích 850 tỉ đô la mà Bạch Ốc đang cố gắn thúc đẩy thành luật càng sớm càng tốt. Bạch Ốc muốn gói kích thích cũng gồm việc hậu thuẫn các cơ sở kinh doanh, tại trợ cho kỹ nghệ hàng không, và những biện pháp khác. Để cố gắng thêm và ổn định kinh tế, Bộ Tài Chánh và Quỹ Dự Trữ Liên Bang hôm Thứ Ba thực hiện bước tiến làm dễ dãi cho các công ty vay tiền, và Bạch Ốc đã có thêm uyển chuyển cho những người đóng thuế hoãn trả thuế mà họ nợ đáo hạn trong tháng tới.





Nhưng hậu thuẫn ý tưởng trả tiền của Bạch Ốc, sẽ không được ủng hộ từ các nhà lập pháp Dân Chủ và một số Cộng Hòa tại Quốc Hội, cho thấy các cuộc đàm phán nhanh chóng đang mở ra.





Một số nhà lập pháp, gồm TNS Mitt Romney (CH-Utah) đã thảo luận việc trả tiền trực tiếp $1,000 cho người Mỹ, điều mà nhà lập pháp đã thảo luận với Bộ Trưởng Mnuchin vào tối Thứ Hai.

Sở Thuế Mỹ Gia Hạn Thêm 90 Ngày Để Nạp Hồ Sơ Khai Thuế 2019

WASHINGTON – Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoãn thời hạn chót trả thuế 15 tháng 4 cho hàng triệu người, giúp người dân Mỹ thêm 90 ngày để trả tiền thuế lợi tức năm 2019 của họ, trong một biến chuyển không tiên liệu vì dịch corona.





Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) sử dụng thẩm quyền theo tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc của của Tổng Thống Trump, sẽ bãi bỏ tiền lời và trừng phạt, theo Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết hôm Thứ Ba tại Bạch Ốc.





Việc hoãn dành cho những người nợ thuế dưới 1 triệu đô la và các công ty nợ thuế dưới 10 triệu đôla, theo Bộ Trưởng Mnuchin cho biết.





Bộ Trưởng Tài Chính Steven Mnuchin hôm Thứ Tư đã thả nổi khả năng Sở Thuế IRS đẩy lùi thời hạn chót trả thuế vào ngày 15 tháng 4. Các doanh nghiệp và "hầu như tất cả người Mỹ" ngoại trừ những người cực kỳ giàu có sẽ được hưởng lợi, theo ông nói với các nhà lập pháp Hạ Viện trong phiên điều trần tại Tòa Nhà Quốc Hội.

Amazon Thuê Thêm 100,000 Công Nhân Để Bắt Kịp Nhu Cầu Mua Hàng Qua Mạng

New York (CNN Business) – Amazon cho biết dịch corona đã làm gia tăng việc mua sắm trên mạng, và hiện tại đại công ty bán hàng mạng này đang cần thêm 100,000 công việc toàn thời gia và bán thời gian trên toàn Hoa Kỳ để đáp ứng kịp với nhu cầu, theo bản tin của CNN Business cho biết hôm Thứ Hai, 16 tháng 3.

Việc làm sẽ là tại các trung tâm chất hàng của Amazon và hệ thống giao hàng.





“Chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng mạnh trong nhu cầu, mà có nghĩa là nhu cầu lao động của chúng tôi không tiên liệu được cho đến thời điểm này trong năm,” theo Amazon cho biết trong thông tin trên blog hôm Thứ Hai.

Hôm Thứ Bảy, công ty nói rằng các khách hàng đã có thể gặp thời gian giao hàng kéo dài hơn bình thường vì số lượng đặt hàng quá cao khi dịch corona lây lan.

Thông báo đó được đưa ra sau khi Amazon đã tăng tốc việc chuyên chở hàng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh của mình trong năm qua.

Ngoài tin tức tràn ngập về dịch bệnh corona, tình hình bầu cử tại Mỹ năm nay cũng làm cho nhiều người để ý.

Joe Biden Gần Như Nắm Chắt Sự Đề Cử Của Đảng Dân Chủ, Nhưng Sanders Vẫn Chưa Bỏ Cuộc

WASHINGTON – Joe Biden siết chặt hơn trong việc nhận đề cử của Đảng Dân Chủ hôm Thứ Ba, làm tăng thêm những chiến thắng quan trọng theo cách có thể khiến Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Vermont Bernie Sanders không thể nào bắt kie5p được ông trong những tuần tới.





Biden đã thu hoạch chiến thắng lớn nhất tại Michigan giáng một đòn tượng trưng cho Sanders trong khi tước đi cơ hội lấy lại động lực. Đêm lớn của cựu phó tổng thống đến bằng những chiến thắng quyết định ở Missouri và Mississippi, tiếp tục bước ngoặt của chiến dịch, khởi đầu với chiến thắng đầu tiên cách đây chưa đầy hai tuần.

Ông cũng chiến thắng tại Idaho hôm Thứ Ba, dù Sanders đã thắng tại đây năm 2016.

Sanders thắng tại North Dakota và kết quả tại tiểu bang Washington vẫn còn chưa ngã ngũ tính tới giữa ngày Thứ Tư.

Sanders đã hứa hôm Thứ Tư sẽ tiếp tục cuộc vận động, nói rằng các cử tri đi cùng ông về các vấn đề nhưng đã chọn Biden từ giả định không chính xác rằng ông có cơ hội đánh bại Tổng thống Donald Trump tốt hơn.

Sanders không bỏ cuộc hứa sẽ buộc Biden tranh luận tay đôi vào Chủ Nhật về cách ông giải quyết chăm sóc sức khỏe, biến đổi khí hậu, nợ học sinh và những vấn đề khác mà Sanders thách thức.





Trong khi đó một bản tin khác cho biết rằng một tuần sau Ngày Super Tuesday ấn tượng giúp ông chiếm thế thượng phong trong cuộc đua đề cử của Đảng Dân Chủ, cựu Phó Tổng Thống Joe Biden đã củng cố vị trí của mình đêm Thứ Ba, 10 tháng 3, với một vòng thắng lớn khác. Quan trọng nhất, Biden đã thắng một cách ngoạn mục tại Michigan – giành số đại biểu lớn vào ngày 10 tháng 3 - bằng hai con số. Đó là một tiểu bang mà TNS Bernie Sanders đã giành chiến thắng vào năm 2016 và có lẽ cần phải giành chiến thắng một lần nữa để thiết lập lại cuộc đua năm 2020.

Tính tới sáng Thứ Tư, Biden đã giành thêm 64 đại biểu để ông dẫn đầu Sanders với cuộc bầu cử sơ bộ hôm Thứ Ba, hiện ông có 806 đại biểu so với 662 đại biểu của Sanders, theo ABC News. Nếu Biden thắng 60% đại biểu trong các cuộc bầu sơ bộ gắp tới thì ông sẽ tiến tới gần việc giành đại đa số đại biểu bào cuối tháng 5.

Điểm quan trọng là con đường đến đề cử của Sanders gần như không có.

Tin về vụ nổ sung tại tiểu bang Missouri trong tuần qua bị chìm lĩm dưới các tin tức về dịch bệnh corona.

Missouri: Nổ Súng Trong Trạm Kiểm Soát, 5 Người Chết, Gồm Tay Súng

5 người gồm một cảnh sát và tay dung đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại một trạm kiểm soát trong tiểu bang Missouri của Hoa Kỳ sau khi người tấn công đi vào bên trong và nổ súng, theo cảnh sát cho biết hôm Thứ Hai.

Người chết cũng gồm 3 công dân, theo Cảnh Sát Trưởng Paul Williams tuyên bố hôm Thứ Hai. Một cảnh sát bị thương cùng với một công dân khác.

Williams nói rằng cảnh sát nhận được báo cáo về “cú gọi nhiều tiếng sung bắn khắp thành phố, ” vào tối Chủ Nhật. Khi các cảnh sát đến, các nhân chứng báo cáo một chiếc xe tong vào trạm kiểm soát và cửa hàng tiện dụng Kum & Go, và kẻ tấn công có vũ khí đã chạy vào và bắt đầu nổ súng vào các khách hàng và những nhân viên, theo Williams kể lại. 2 cảnh sát đầu tiên đến đã bị bắn.

Những cảnh sát khác đã kéo các cảnh sát bị thương từ cửa hàng và và rồi đi vào bên trong, nơi họ phát hiện 3 công dân đã chết. Tay súng cũng đã được tìm thấy chết, rõ ràng là kết quả tự bắn, theo Williams cho biết.

Mỹ Không Kích Các Căn Cứ Dân Quân Do Iran Hậu Thuẫn Tại Iraq Để Trả Đũa 2 Lính Mỹ Bị Phi Đạn Iran Bắn Chết

Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc không kích hôm Thứ Năm nhắm đích các căn cứ dân quân được Iran hỗ trợ, theo Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết, được CNN tường thuật và cập nhật hôm 13 tháng 3.

Các cuộc không kích đến một ngày sau khi Hoa Kỳ đánh giá nhóm được Iran hậu thuẫn chịu trách nhiệm cuộc tấn công phi đạn vào căn cứ nơi lực lượng đồng minh đang trú đóng, giết chết 2 binh sĩ Mỹ và 1 binh sĩ Anh Quốc.

Bộ Quốc Phòng hôm Thứ Sáu, 13 tháng 3 xác nhận 2 binh sĩ Mỹ đã tử thương trong cuộc tấn công khi quân nhân thuộc Lực Lượng Đặc Biệt Juan Miguel Mendez Covarrubias, 27 tuổi, quê quán tại Hanford, California và sĩ quan Không Quân Hoa Kỳ Marshal D. Roberts, 28 tuổi, quê quán tại Owasso, Oklahoma.

Bộ Quốc Phòng Anh Quốc trước đó xác nhận binh sĩ Anh là Binh Nhứt Brodie Gillon đã tử thương.

Chính phủ Anh tuyên bố ủng hộ cuộc không kích của Hoa Kỳ, với Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh Ben Wallace nói rằng “Chúng tôi ủng hộ quyền của Hoa Kỳ bảo vệ chính họ, khi họ đã màm trong đêm.”

Một viên chức quốc phòng Mỹ nói với CNN rằng các cuộc tấn công được thực hiện bởi máy bay chiến đấu có người lái và nhắm vào 5 cơ sở lưu trữ vũ khí.