ĐỊA NGỤC CÓ THẬT Ở VIỆT NAM TRÌNH DIỄN TRÊN SÂN KHẤU CHÂU ÂU



Địa Ngục Có Thật là tên của vở nhạc kịch do nghệ sĩ dương cầm Hồng Ân biên soạn và là người châu Á đầu tiên đoạt giải đạo diễn sáng tạo tại cuộc thi quốc tế HUGO tại Áo.



HUGO là cuộc thi quốc tế dành cho sinh viên các Đai học Nghệ thuật châu Âu nhằm tìm ra những đạo diễn sáng tạo về nghệ thuật được tổ chức tại nơi mệnh danh là trung tâm văn hóa Âu châu.



Nguyễn Quang Hồng Ân, 20 tuổi, hiện là sinh viên Cao học tại Đại học Âm nhạc Nuremberg, Đức, cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất, đã được công nhận là đạo diễn sáng tạo và dự án của Hồng Ân đạt giải nhì trong cuộc thi quốc tế này. “Der Hugo ist der internationale Studierendenwettbewerb für neue Konzertformate”.





Địa Ngục Có Thật trích từ tác phẩm Chiến tranh & Hòa bình Việt Nam* của nhà văn Nguyễn Quang Hồng Nhân, thân phụ Hồng Ân.



Nhạc kịch Địa ngục có thật có nội dung Sách Sáng Thế Ký được viết lại dưới bàn tay thống trị của quỷ Satan, nhà tù Xuân Phước còn gọi là Thung lũng tử thần được chọn làm điển hình, mọi sự diễn lại về cuộc sống của các tù nhân lương tâm thụ án tại đây. Các tài liệu không chỉ viết về cuộc sống trong tù, mà còn phân tích tâm lý của các tù nhân trên quan điểm thần học và triết học, đặc biệt là tôn giáo.









Những bài nhạc Chorales của nhà soạn nhạc vĩ đại Johann Sebastian Bach làm cho nội dung tác phẩm trở nên mạnh mẽ hơn, những bài Bach Chorales rất ý nghĩa bởi vì nó có nội dung ca tụng sự sáng tạo của Thượng đế nhưng qua tay quỷ Satan thì phá hoại, hủy diệt. Nó mang tính chất phản tỉnh lại với những tình huống nơi địa ngục (của tác phẩm). Bach Chorales nói lên niềm tin qua sự cầu nguyện và niềm tin sâu sắc này đã theo thân phụ của Hồng Ân cùng các bạn tù khác trong suốt thời gian ở tù và đó là lý do những bài Bach Chorales này là sự kết hợp hoàn hảo trong vở kịch.



Sau đó, để có sự tương phản âm nhạc với Bach, sẽ có nhạc hiện đại mới, các nghệ sĩ trong đoàn nghệ thuât “Rememered Resonance“ do Hồng Ân thành lập trình diễn. Đó là những tác phẩm của samir Odeh-Tamimi, Christian Mason, đặc biệt là bài nhạc mang tính chất rất hoành tráng sẽ tạo nên ấn tượng mạnh mẽ đến khán giả là bài Ephata, do Hồng Ân sáng tác, chính bài này mở đầu cho buổi concert. Ephata nghĩa là Hãy Mở Ra! Be Open! Hãy mở thần trí! Hãy mở lòng! Hãy mở bàn tay để xây dựng hòa bình!









Vở nhạc kịch của Hồng Ân sẽ lần lượt trình diễn trên khắp nước Đức và Âu châu trong những ngày sắp tới.



- Mọi liên hệ để giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác... xin gởi về địa chỉ email:

Xin mời quý vị thưởng thức khúc dạo Ephata mở đầu nhạc kịch và khúc nhạc hiện đại.

- Ephata : https://youtu.be/L7R0miSPxFU





- HUGO: https://www.montforter-zwischentoene.at/blog/hugo-2020-in-bildern/





- Chiến tranh & Hòa bình VN : https://www.amzn.com/1540315878/