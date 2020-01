VĨNH ĐÀO:

MỘT LỐI ĐI RIÊNG VÀO CÕI THƠ!



letamanh



Tình cờ được đọc một tác phẩm rất ư là mới và lạ nơi hải ngoại. Mới là chúng ta sẽ được tác giả ra mắt vào ngày 8 tháng 3 năm 2020 tại Viện Việt Học Nam Cali. Lạ là vì đây là một tác phẩm mang hồn Việt đến từ Pháp Quốc! Tác phẩm mang tên cũng đặc biệt, gây tính tò mò cho độc giả: "Một lối đi riêng vào cõi thơ"!



Người viết quen biết với tác giả "Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ" vì cùng sinh hoạt trong phong trào Hướng Đạo, từng cùng nhau "kết mối dây" trong những kỳ trại Thẳng Tiến. Nhưng người viết rất ngạc nhiên khi nhận được tập sách từ Paris của Trưởng Vĩnh Đào, hóa ra HĐS Vĩnh Đào còn là một tay cự phách về lãnh vực văn học nữa! Ôi, kỳ diệu thật!





Sách in ấn đẹp và khổ sách cũng khác với ở Hoa Kỳ. Là một Hướng Đạo Sinh, còn là nhà thơ , biên khảo, nghiên cứu văn học, tác giả chỉ in phía sau bìa một cách nhún nhường với mấy hàng chữ rất nhỏ và chân dung cũng rất ư là giản dị:



VĨNH ĐÀO, Tiến Sĩ Văn Học Pháp, Viện Đại Học Paris IV-Sorbonne. Chuyên viên ngân sách, tài chánh trong cơ quan chính phúc Pháp trong nhiều thập niên, nay cư ngụ tại vùng quê miền Tây nước Pháp, nghiên cứu ngữ pháp và viết sách.



"Một Lối Đi Riêng Vào Cõi Thơ" với hình bìa là một lối đi giữa vườn hoa muôn màu tỏa sắc. Có thể tác giả muốn dẫn ta vào cõi văn chương ngàn hoa thơm cỏ lạ của văn học Việt! Trong phần Mục Lục ta nhận thấy có 26 tác giả tác phẩm được tuần tự trình bày. Với lời mở đầu vô cùng xuất sắc dẫn dắt người đọc theo hướng "nhập tâm" của hồn thơ, của hồn văn, của hồn tâm thức!



Kẻ viết bài nầy đọc xong, có cảm tưởng rất lạ như mới vừa học được điều gì! Nhưng thật ra gợi ý của tác giả cũng không có gì mới khi ta nhớ lại rằng, ta đã quên và có người nhắc ta nhớ lại. Theo tác giả, một bài thơ phải có hồn thơ, sắc thơ, âm thơ, duyên thơ... Người viết cám ơn tác giả về điểm nầy. Hồi còn trẻ, và cho đến bây giờ, nếu chúng ta nhớ lại khi gặp một người con gái đẹp như tranh, nhưng hình như ta không cảm thấy xúc động và không còn nhớ sau khi từ giả, vì ta không thấy cái duyên tiềm ẩn, cái hâp dẫn ngầm. Mà "cái duyên" thì làm sao có thể diễn tả bằng lời. Nhưng có những người con gái bình thường, có thể hơi xấu một tí, nhưng không hiểu sao ta rung động cực kỳ, mê mệt, theo đuổi... vì cái duyên và cái hồn của ánh mắt bờ môi thật quyến rũ!



Tiến Sĩ Vĩnh Đào khơi gợi cho ta về cái hồn của thơ, cái dáng của thơ, cái lung linh từ ngữ trong thơ. Một bài thơ có hồn cũng giống như cái duyên của người con gái, cái hấp dẫn quyến rủ không thể cưởng, sức hút mang mang mà một bài thơ hay một bài văn làm cho ta tự dưng mê, tự dưng thuộc, tự dưng nhớ nó suốt đời trong tiềm thức!



Đúng ra những bài viết trong "Một Lối Đi Riêng vào Cõi Thơ" là những bài "giảng văn" được đào sâu, được khơi nguồn, được phân tích bình giảng một cách triệt để!



Qua Đèo Ngang, Hoàng Hac Lâu, Chinh Phụ Ngâm, Phong Kiều Dạ Bạc, Vịnh Trái Mít, Đề Đô Thành Nam Trang, Tống Biệt, Nguyệt Cầm, Màu thời gian, Một bán cầu trong mái tóc, Giời mưa ở Huế, "Đội BỜ" chuyện tình Quang Dũng, Đôi mắt người Sơn tây, Chuyến Tàu tốc hành, Hai bài thơ của Carl Sandburg, Nam hành biệt đệ, Quà tặng trong chiến tranh, Thời gian và tình yêu, Cầu Mirabeau, Khúc buồn tình, Khiển hoài, Đợi, Dừng chân nơi cánh rừng, Không Đề, Nhớ con đường thơm ngọt môi em, Hoang mang nhớ nhung hy vọng... là những bài xuất sắc được tác giả giới thiệu là cái hồn bay bổng cao vút, văn chương quấn quít quyện tinh anh man mác và tuyệt vời!



Chúng ta sẽ chào đón người từ Pháp Quốc và vui mừng lắng nghe những phân tách về cái hồn của văn chương! Ngày tác giả Vĩnh Đào đứng trước chúng ta khai sanh đứa con tinh thần "Một lối đi riêng vào cõi thơ" tại Viện Việt Học Nam Cali là 8 tháng 3 năm 2020!



Xin chúc mừng tác giả năm mới vạn diều vui tươi khỏe mạnh và hạnh phúc - Chúc toàn thể mọi người Việt chúng ta khắp nơi hưởng một Tết Canh Tý vô cùng tốt đẹp và vui khỏe!



letamanh 17-1--2020