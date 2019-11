Nhiều Kỹ Thuật Mới Giúp Kiểm Tra An Ninh Phi Trường Nhanh Hơn

Theo tin từ CBS: Cơ Quan An Toàn Giao Thông (TSA) hiện nay đang thử nghiệm những kỹ thuật mới, giúp cho việc kiểm tra an ninh tại các phi trường nhanh chóng hơn, giúp hành khách đỡ phải xếp hàng dài và chờ đợi lâu.

Những nhà nghiên cứu tại Đại Học Rhode Island đang bắt đầu thử nghiệm một thiết bị dò tìm mới, được biết đến như là “mũi chó kỹ thuật số”, được lắp trên các drone, giúp dò tìm ra các loại chất nổ tự chế tạo. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đang thử nghiệm một loại gel có tên “Schmoo”, có thể dùng để vô hiệu hóa các loại chất nổ, giúp cho việc tháo bỏ chúng trở nên dễ dàng hơn.

Jose Bonilla- giám đốc của Lực Lượng Thử Nghiệm Sánh Kiến của TSA đã mô tả điểm kiểm tra mới tại Terminal 3 của phi trường quốc tế McCarran là một ví dụ cho thấy các trạm kiểm tra an ninh tại phi trường trong tương lai sẽ như thế nào. Những kỹ thuật mới được thử nghiệm như máy scan ID; máy CT scan giúp phân biệt những thứ trong hành lý dễ dàng hơn; máy scan cơ thể người giúp tìm ra các loại vật liệu kim loại nhanh chóng. Mục đích của những thiết bị này là để qui trình kiểm tra an ninh diễn ra nhanh chóng, nhưng không hề kém đi về mức độ an toàn.