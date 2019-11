Châu Đốc: Chùa Hang, Thắng Cảnh Du Lịch Tâm Linh

Mặt trước Chùa Hang hay Phước Điền tự (Châu Đốc)

Chùa Hang, còn gọi là Phước Điền tự, là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nằm trên núi Sam (cách cụm di tích chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, miếu Bà Chúa Xứ khoảng 1km), xưa nay vẫn được xem là điểm đến du lịch tâm linh không thể bỏ qua của du khách khi đến vùng Châu Đốc, theo PetroTimes.vn.

Chùa Hang do bà Lê Thị Thơ (1818 – 1899) pháp danh Diệu Thiện, làm nghề thợ may tạo lập làm nơi tu hành khi tuổi còn trẻ và ban đầu, chùa chỉ là một cái am nhỏ bằng tre lợp lá. Năm 1885, cảm mến công đức bà Thợ, ông phán Thông (Nguyễn Ngọc Cang) đã cùng người dân Châu Đốc quyên góp công, của xây lại chùa, với nền lót gạch tàu, cột gỗ căm xe, kèo thao lao… Từ năm 1937 đến nay đã có nhiều đợt trùng tu chùa.

PetroTimes.vn mô tả trước chùa có các ngôi bảo tháp màu sắc sặc sỡ, chạm khắc công phu đứng uy nghi trên triền núi. Đó là các bảo tháp (mộ phần) của bà Thợ (được xây năm 1899) cùng mộ phần ông phán Thông cùng ở phía trên, còn thấp hơn là bảo tháp hòa thượng Thích Huệ Thiện.

Ở chánh điện, khu giữa thờ Phật Thích Ca, hai bên thờ Quan Âm, A Di Đà, Đại Thế Chí. Đặc biệt, phía trước là cây cột phướn đồ sộ cao hơn 20m. Dưới thềm chùa là hai tượng sư tử bằng xi măng khá sinh động.

Tương truyền, cạnh am bà Thợ tu hành xa xưa có một đôi mãng xà to, hung tợn ngụ trong hang núi sâu. Từ khi bà Thợ lập am tu, đôi mãng xà trở nên hiền lành, thường đến am nằm im, lắng nghe kinh kệ. Bà Thợ đặt tên chúng là Thanh Xà, Bạch Xà. Sau khi bà Thợ qua đời, đôi mãng xà cũng bỗng dưng biến mất. Ngày nay, bên cạnh các tượng Phật thờ trong Chùa Hang có cả tượng đôi mãng xà. Riêng gian thờ Tam Bảo, bốn mặt vách tường đều được lấp kính, phản chiếu hình ảnh các tượng thờ từ mọi phía.

Sự linh thiêng của Chùa Hang cùng cảnh quan yên bình xung quanh - như cánh đồng lúa, vạt tràm xanh ngát… đã thu hút ngày càng đông đảo khách tham quan và tạo nên một dấu ấn tôn giáo, văn hóa đặc sắc cho vùng Châu Đốc, PetroTimes.vn nhận định.