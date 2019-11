Từ Hồng Kông Tới Việt Nam

Hồng Kông bầu cử vừa xong, các ứng cử viên khuynh hướng dân chủ thắng lớn, trong khi phe thân Bắc Kinh thua thê thảm. Bầu cử này còn được xem như trưng cầu dân ý để xem đa số người dân đứng về phía những người biểu tình đòi dân chủ trong nửa năm qua hay không.

Bà Carrie Lam, Thị Trưởng Hồng Kông, nói hôm Thứ Hai rằng chính quyền của bà sẽ “khiêm tốn lắng nghe” công chúng, sau khi cử tri bỏ phiếu chống lại các ứng cử viên thân Bắc Kinh mà bà đang lãnh đạo. Bà đưa ra bản văn nói chính quyền Hồng Kông sẽ lắng nghe ý kiến cư dân nghiêm túc.

Bầu cử hôm Chủ Nhật là nghị viên cấp quận (cấp cộng đồng), trong đó các ứng cử viên phe đòi hỏi dân chủ chiếm đa số với 452 ghế trong hội cấp quận của 18 quận. Hơn 2.9 triệu cử tri đã đi bầu hôm Chủ Nhật, và với hơn 95% phiếu đã đếm trong đêm Chủ Nhật, phe những người chủ trương dân chủ và ủng hộ biểu tình đã thắng lớn.

Kenneth Chan, chuyên gia về chính trị và công quyền tại đại học Hong Kong Baptist University, nói có hơn 70% cử tri đi bầu – đây là con số kỷ lục lịch sử ở Hồng Kông, vượt ngoài dự đoán.

Hai nghị viên nổi tiếng thân Bắc Kinh là Michael Tien và Junius Ho đã nhìn nhận thất cử tại địa phương của họ.

Một trong các nhà hoạt động tích cực với hội nhân quyền Civil Human Rights Fronts (CHRF) là Jimmy Sham đã tuyên bố thắng cử cho phe dân chủ tại quận nhà của ông là Sha Tin. CHRF là một trong các tổ chức hướng dẫn biểu tình liên tục 6 tháng qua tại Hồng Kông.

Nghị viên thân Bắc Kinh Starry Lee đã giữ được ghế tại quận To Kwa Wan North; đối thủ của bà là nhà hoạt động dân chủ Leung Kwok Hung. Bà Lee thắng hơn có 300 phiếu.

Trong khi đó, hồ sơ mật lộ ra cho thấy công an TQ đã dựng lên nhiều trại tập trung để giam dân thiểu số Hồi Giáo vùng Tân Cương. Trong các trại giam này, gần như không ai thoát nổi vì 4 phía là các tháp canh, cửa khóa 2 lớp và máy quay phim giám sát. Dân Duy Ngô Nhĩ và dân thiểu số khác bị lùa vào đây, buộc phải học tiếng Quan thoại của người Trung Hoa, bị giám sát kỹ kể cả việc tắm, ăn, sinh hoạt thường ngày – và điểm sẽ chấm để xem ai có thể được thả ra ngoài trại giam.

Tiêu chuẩn trả về đời thường sẽ là xem có “thành khẩn cải tạo” hay không; sau 1 năm ở trại giam sẽ được chấm thêm điểm tăng tay nghề… Lý do CSTQ nêu ra là ép hơn 1 triệu cư dân sắc tộc, hầu hết là Hồi giáo, phải học nghề. Nhưng hồ sơ mật cho thấy các trại giam đây là để cải tạo, cưỡng bách học ý thức hệ.

Hồ sơ mật nói rằng CSTQ áp dụng chiến lược bắt giam trước khi dan thiểu số có thể phạm tội, và để nhồi sọ và để ép họ tiếng Quan thoại.

Các chuyên gia nói rằng hồ sơ mật cho thấy công an TQ bắt hầu hết là dân Uy Ngô Nhĩ, một cộng đồng có hơn 10 triệu người có tiếng nói và văn hóa riêng.

Adrian Zenz, chuyên gia về an ninh về khu vực Tân Cương, nơi đất nhà của dân tộc Duy Ngô Nhĩ, nói rằng CSTQ đang diệt chủng văn hóa đối với người Hồi giáo vùng Tân Cương.

Năm 2014, Chủ tịch Tập Cận Bình mở chiến dịch “Cuộc Chiến Nhân Dân Chống Khủng Bố” khi du kích Duy Ngô Nhĩ nổ bom nhắm vào trạm xe lửa ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương (Xinjiang), chỉ vài giờ sau khi Tập hoàn tất chuyến viếng thăm nơi này. Truyền thông TQ ghi lời Tập Cận Bình: “Hãy xây tường thép, thành trì sắt. Hãy bủa lưới khắp đất trời, đập tan mọi hoạt động khung bố là cuộc chiến hiện nay của chúng ta.”

Năm 2016, trập đàn áp tăng cường độ sau khi Tập bổ nhiệm Chen Quanguo, một cán bộ cứng rắn chuyển tới từ Tây Tạng, sang làm Tư Lệnh Tân Cương. Hầu hết hồ sơ mật là trong năm 2017, trong khi cuộc chiến của Tập kết hợp với các đợt bắt tập thể vào trại cải tạo.

Các hồ sơ mật do các phóng viên International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) nhận từ nguồn giấu tên. ICIJ kiểm chứng các hồ sơ mật đối chiếu với các thông tin khác từ TQ, xác minh tên người bị giam, cán bộ quản giáo, chữ ký và các thông cáo nhà nước TQ trước đó. Các hồ sơ này gửi cho cán bộ từ Đảng Ủy CS Tân Cương và Ủy Ban Pháp Lý Nội Vụ, một số ký tên Tư Lệnh Tân Cương lúc đó là Zhu Hailun. Hồ sơ cũng có một nội quy cho các trại tập trung, 4 bản tin về cách sử dụng kỹ thuật cao để theo dõi cư dân, và một án tòa kêu 10 năm tù đưa ra cho một đảng viên CS ở Tân Cương vì người này nói với cán bộ bằng hữu là đừng nói tục, xem phim khiêud âm hay ăn mà không cầu nguyện.

Erzhan Qurban, một dân sắc tộc Kazakh dọn tới cư trú ở Kazakhstan, bị công an bắt khi về thăm mẹ ở TQ, lấy cớ phạm tội ở hải ngoại. Anh này phản đối, nói anh chỉ là người chăn nuôi gia súc nên chẳng làm gì sai. Qurban kể với AP là anh bị giam chung 10 tù nhân khác và bị cấm hoạt động tôn giáo như cầu nguyên . Họ bị buộc ngồi ghế nhựa nhiều giờ không nhúc nhích. Họ bị cấm nói chuyện và có 2 cai tù gác 24 giờ/ngày. Thanh tra kiểm tra móng tay phải ngắn, râu phải cạo (dân Hồi giáo có truyền thống để râu dài). Ai vi phạm sẽ bị phạt, hay bị biệt giam 24 giờ trong phòng lạnh.

Qurban nói đó chẳng là giáo dục gì, tôi bị giam trong 9 tháng và bị xem như thú vật.

Các cán bộ địa phương nói chưa tới 1 triệu người bị giam để cải tạo ở Tân Cương; nhiều nhà nghiên cứu nói có tới 1.8 triệu người có lúc bị giam cải tạo như thế.

Các bản tin nhấn mạnh rằng phải xem xét kỹ quan hệ thân nhân của các tù nhân Hồi giáo, trong khi người bị giam sẽ b ị thẩm vấn để khai tên bạn và người thân trong nhà. Mamattursun Omar, một đầu bếp người Duy Ngô Nhĩ bị bắt sau khi làm việc ở Ai Cập, đã bị thẩm vấn trong 4 trại giam trong vòng 9 tháng trong năm 2017. Omar kể với AP rằng công an đòi anh phải xác minh lý lịch những người Duy Ngô Nhĩ khác ở Ai Cập. Omar nói công an tra tấn để buộc anh thú nhận rằng các sinh viên Duy Ngô Nhĩ trước đó đã tới Ai Cập để dự thánh chiến. Họ trói anh vào “ghế cọp” và lấy roi điện đánh anh, chích anh… lấy ống nước đánh anh, lấy dây máy điện toán quất vào anh. Omar nói anh chịu không nổi, và anh nói tất cả những gì công an mớm lời anh. Omar kể tên 6 người khác làm chung tiệm ăn với anh ơ Ai Cập. Tất cả đều vào tù theo anh.

Trong khi đó, hàng loạt người vẫn rủ nhau trốn ra khỏi thiên đường XHCN Việt Nam… Chuyện 39 người Việt chết trong thùng đông lạnh trong khi trốn trên xe tải để nhập lậu Anh quốc chưa êm…

Báo Tuổi Trẻ & Đời Sống từ Hà Nội nói rằng các con số trốn khỏi thiên đường XHCNVN thực tế cao cả chục ngàn lần nhiều hơn… Và cơ quan chức năng, tức là công an, biết hết mọi chuyện bỏ trốn đó… chứ không bất ngờ gì.

Báo này nêu các câu hỏi: “Theo thông tin được cơ quan chức năng của Hà Tĩnh chính thức công bố, tỉnh nhà có ít nhất 56.000 người “làm việc” ở nước ngoài, trong đó 25.000 người không hề có hợp đồng lao động. Đó là chuyện ở Hà Tĩnh, còn ở hơn 60 tỉnh khác thì sao? Câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để chúng ta quản lý được lực lượng trên? Làm thế nào để thảm kịch không tái diễn?”

Một thống kê rộng lớn hơn về số người trốn khỏi VN ghi theo báo VnEconomy rằng:

“Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), hàng năm, có hơn 100.000 người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, riêng năm 2018 có hơn 146.000 người. Tuy nhiên, bên cạnh những con số ấn tượng thì tỷ lệ lao động bỏ trốn vẫn còn ở mức cao là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp đau đầu.

…Hiện nay, có 226.000 người Việt đang lao động ở Đài Loan và có hơn 22.000 người bỏ trốn ra ngoài.

…Với thị trường Nhật Bản, số lượng và chất lượng tăng nhanh trong thời gian vừa qua cũng xuất hiện nhiều vấn đề phát sinh như bỏ trốn ra bên ngoài. Năm 2016 có hơn 2.000 lao động bỏ trốn thì đến 2018 con số này lên gần 5.500 lao động bỏ ra ngoài và vi phạm pháp luật.”

Trong khi đó, báo Dân Sinh ghi nhận chuyện trốn ra nước ngoài:

“Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 6 triệu lượt người Việt xuất cảnh ra nước ngoài và khoảng 6 triệu người Việt nhập cảnh về nước theo đường chính thức. Nếu tính cả số người xuất nhập cảnh không chính thức qua biên giới đường bộ (di cư trái phép), hàng năm, số lượt người Việt Nam xuất cảnh hoặc nhập cảnh khoảng 9 triệu người (10% tổng dân số cả nước).

...Từ đầu năm 2016, phát hiện hơn 1.200 vụ với 1.600 đối tượng, lừa bán 2.800 nạn nhân, trên 90% số vụ mua bán người ra nước ngoài, tập trung chủ yếu qua các tuyến biên giới giữa Việt Nam với Campuchia, Lào và Trung Quốc, trong đó sang Trung Quốc chiếm 75%. Các đối tượng nước ngoài vào Việt Nam câu kết với cò mồi, môi giới tổ chức nhiều vụ đưa người ra nước ngoài lao động, khi đến nước sở tại, chúng thu giữ giấy tờ tùy thân, bán để cưỡng bức lao động, quỵt tiền lương… Cơ quan chức năng phát hiện nhiều đường dây có sự cấu kết, phân công chặt chẽ với các đối tượng người nước ngoài, chủ yếu là Đài Loan (Trung Quốc),Trung Quốc, Malaysia, Singapore hay Hàn Quốc... với các đối tượng người Việt Nam lừa phụ nữ bán ra nước ngoài dưới dạng môi giới hôn nhân trái phép.”

Và báo Một Thế Giới kể chuyện một cán bộ cao cấp ở tỉnh Cà Mau sang Úc du học và ở lại luôn. Bản tin Một Thế Giới kể:

“Cà Mau: Một phó phòng tự bỏ việc khi đang ở nước ngoài… Sở Ngoại vụ Cà Mau vừa có văn bản đề nghị các cơ quan hỗ trợ vận động một Phó phòng Chi cục Biển và hải đảo về nước. Theo đó, văn bản được Sở Ngoại vụ Cà Mau gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Úc; Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao; Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Người được Sở Ngoại vụ nhờ vận động là bà Dương Hồng Thắm, Phó phòng Quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển, Chi cục Biển và hải đảo (thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường). Theo Sở Ngoại vụ Cà Mau, bà Thắm là ứng viên đề án Mekong 120 Cà Mau. Tháng 12.2011, bà được bố trí công tác tại Chi cục Biển và hải đảo; tháng 6.2014 được tuyển dụng công chức. Trong thời gian công tác tại đơn vị, bà Thắm luôn được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến ngày 16.11.2017, bà Thắm có đơn xin đi bồi dưỡng về công nghệ và giám sát môi trường tại Úc, được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép. Thời gian khóa bồi dưỡng từ tháng 2.2018 - tháng 7.2019.

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời gian cho phép của UBND tỉnh nhưng bà Thắm vẫn chưa về nước. Vì vậy, Sở Ngoại vụ Cà Mau đề nghị các đơn vị nói trên hỗ trợ vận động bà Thắm trở về đơn vị thực hiện công việc theo quy định trước khi xin nghỉ.”

Như thế, tình hình Trung Quốc cũng như Việt Nam… người dân hễ trốn được ra là trốn liền…