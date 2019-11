Ông Trump và anh em ta





Giao Chỉ, San Jose





(Viết tặng Bs.Lân bên Pháp, Bs.Tích bên Đức và Bs.Vũ bên Mỹ, với nhiều kính mến tình cảm) Thông báo quý vị để cho ý kiến.



Bài thứ nhất: Kinh tế và tổng thống

Phân trần.

Tháng trước tôi viết bài Ông Trump giữa chúng ta. Có nhiều bạn cảm thông. Nhưng cũng có nhiều độc giả cho rằng tác giả ăn gian. Đóng vai đứng giữa nhưng kỳ thực thuộc phe chống Trump. Xin chịu các cụ tinh mắt. Quả thực mình không theo phe ông Trump nhưng chống tổng thống thì không giám. Rất e ngại các bạn nhiệt thành với tổng thống không thèm cãi lý mà đem đời tư tác giả ra viết tiểu thuyết. Vì vậy nên lần nầy thu hẹp đề tài ông Trump và anh em ta. Lý do đơn giản là diễn đài tranh luận giữa các nhân sĩ từ Âu châu qua Cali xem ra nhẹ nhàng lịch sự nên đấu trường rất trong sáng không hận thù. Các tham luận viên ra đòn trên thắt lưng. Mỗi khi mở đầu đều khen ngợi đối phương và kết luận đều có lời thăm chị và các cháu. Khán giả rất dễ chịu và kẻ bên ngoài như chúng tôi vui mừng đóng góp ý kiến. Lần này góp ý về một đề tài then chốt: Tổng thống và Kinh tế.



Thành quả Kinh Tế: Trước hết là khen ngợi. Mấy ông bác sĩ về hưu quả thực theo dõi và đọc tin tức rất chăm chỉ. Tranh luận rất nhiệt thành và kiến thức sâu rộng. Chúng tôi xem hai bên dàn trận mà không nhớ hết tên các chiến tướng. Trong khi các bác biết rõ từng danh tướng của 2 bên. Ông nào gian, bà nào phản. Người nào vẫn trung thành, tay nào bỏ của chạy lấy người, quan ta biết hết và dẫn giải tường tận. Tạm thời bất phân thắng bại.



Thiên tài kinh tế? Bây giờ xin đề cập đến điểm then chốt. Ông Trump có phải là thiên tài kinh tế không? Câu chuyện diễn tiến như sau. Ngay khi Trump lên ngôi. Ngài chưa làm ăn gì cả, kinh tế Hoa Kỳ tương đối ổn định. Thất nghiệp đang từ từ đi xuống. Anh em ta đã yêu Trump say đắm. Như trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu. Rồi khi thần tượng đăng quang, kinh tế ngày một khởi sắc và thất nghiệp đã đi xuống từ đời trước nay xuống thành kỷ lục. Bây giờ phe ta hô hào thành tích then chốt của tổng thống là kinh tế và thất nghiệp. Vì yêu Trump ngay từ đầu bèn quả quyết đây là phép lạ của ông Thần Donald. Phe ghét Trump nói rằng chu kỳ của kinh tế bốc lên từ thời Obama. Lý luận của hai bên đều quá sức hiểu biết của tôi. Không một kinh tế gia giảng giải cho tôi rõ những quyết định hô phong hoán vũ nào của tổng thống đã làm cho kinh tế khởi sắc như vậy. Phe ghét Trump đưa ra nhiều lý luận chứng minh vì chu kỳ kinh tế và ảnh hưởng từ vị tổng thống tiền nhiệm. Tôi đọc nhưng quả thực vẫn phân vân.



Kể chuyện bên Tàu. Xin kể hầu quý vị câu chuyện rất xưa. Ngày xưa bên Tàu vào thời hoàng kim. Mưa thuận gió hòa. Bốn phương phẳng lặng. Hai Kinh vững vàng. Dân tình no ấm và sống trong cảnh thái bình thịnh vượng. Nhà vua vốn là người chân thật và đạo đức đã hỏi cận thần rằng: Ta nghe báo cáo dân tình tốt đẹp. Trẫm rất mừng. Nhưng hỏi thật các khanh. Ta có làm gì đâu gọi là trị quốc an dân mà kết quả tốt đẹp như thế.



Tả hữu các quan đều vội vàng quỳ xuống đồng thanh tâu rằng: Tất cả đều nhờ hồng phúc của bệ hạ. Phúc đức của bệ hạ trên được lòng trời, dưới thuận lòng người nên việc nước hanh thông.



Nhà vua rất vừa lòng nhưng quay hỏi thừa tướng vốn là bậc cao niên rất trực tính. Thừa tướng nghĩ sao.



Bậc cao niên đã giữ chức thừa tướng từ đời vua cha đã nói ngay rằng. Tâu bệ hạ chẳng qua là ngài đang gặp may. Xin cứ yên tâm mà hưởng dịp may. Ngài lo lắng mà ra tay trị quốc có khi làm hỏng vận may.



Vua Trump và nước Mỹ: Đó là câu chuyện xưa. Đem ra tính chuyện ngày nay thì sự thể sẽ diễn tiến như sau. Hạ viện sẽ biểu quyết đề nghị bãi nhiệm nhà vua. Thượng viện sẽ bác bỏ. Không cần xét đến các tội lỗi theo luật pháp.Mọi quyết định đều theo phe đảng. Vua Donald vẫn giữ vững ngôi đại đế. Đến kỳ tranh cử năm 2020 nếu gặp dịp may chu kỳ kinh tế vẫn tốt đẹp và lại còn đẹp hơn nữa. Dân chúng lại bỏ phiếu bầu cho tổng thống thêm một nhiệm kỳ. Bất kể sai lầm cá nhân hay tội lỗi cũ hay mới. May mắn là yếu tố then chốt. Bệ hạ chẳng cần làm gì. Nếu kinh tế tự nhiên lên và thất nghiệp tự nhiên xuống. Đây là dịp may được gọi là hồng phúc của bệ hạ. Ngài sẽ ở lại thêm 4 năm. Tiếp tục đánh nhau với Dân Chủ. Cuộc nội chiến trên chính trường Hoa Kỳ sẽ không có giới nghiêm. Không có lính tráng xuống đường. Không có chiến xa vây quanh Bạch Cung hay quốc hội. Không có cảnh giết chóc binh đao. Trong cảnh bất đồng vẫn có niềm hy vọng. Đối với riêng tôi dù không phải là Fan của ông nhưng mỗi lời tuyên bố lạ lùng của ông Trump lại là một tin tức thú vị. Đường lối tranh cử phi chính trị của ông Trump đã hạ gục 16 chính khách chuyên nghiệp của Cộng Hoà dù ông là đảng viên tân tòng. Vào chung kết ông thua phiếu phổ thông nhưng thắng phiếu cử tri đoàn. Thật sự vì sự sai lầm của Dân Chú ngủ quên trên chiến thắng để khóc hận với cuộc can trường trong chiến bại. Đó là may mắn đầu tiên của tổng thống Trump. Nếu kinh tế tiếp tục ngon lành. Thất nghiệp tiếp tục xuống kỷ lục. Mặc dù ông không cần có biện pháp nào cụ thể. Dù ai nói đông nói tây, thì ông vẫn vững như kiềng ba chân. Bôn ba chẳng qua thời vận. Thời của ông lên là có tả hữu tung hô.



Còn lại hai phe Việt Nam ta. Tiền không có. Phiếu cũng không. Nội lực không thấy. Ngoại vận chưa xong. Ta tranh luận không nên pha lửa căm hờn. Bởi vì chiến trường chính trị dù có thể nào cũng chẳng làm sao. Vợ chồng sao lại tranh cãi bất đồng. Cha con sao lại phải ghét bỏ vì khác biệt. Và anh chị em ta, tranh luận để thêm kiến thức. Chẳng cần phải đốt lửa hận thù. Các cụ có biết không. Tranh luận mà thua sẽ học được bài học. Đó là kiến thức mới. Thắng thì còn học được cái gì?.



Kỳ này lạm bàn về kinh tế dù chẳng biết gì về kinh tế. Kỳ sau sẽ đến lãnh vực khác.



