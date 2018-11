Bộ Trưởng Văn Hóa Đài Loan: Đây Là Đài Loan, Chớ Phải TQ

TAIPEI, Đài Loan -- Giải Điện ảnh Kim Mã trước giờ là của Đài Loan... tuy nhiên, giới nghệ sĩ Hoa Lục kèn cựa... chính trị hóa, muốn bày tỏ rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc, không chỉ qua cách viết “Đài Loan, Trung Quốc” (Taiwan, China) mà còn qua ngôn ngữ nói.Do vậy, Bộ Trưởng Văn Hóa Đài Loan là bà Trịnh Lệ Quân phải nói thằng rằng đây là Đài Loan, chớ phải là Trung Quốc.Bản tin RTI ghi lời Bà Trịnh Lệ Quân nói : “Đây là Đài Loan, không phải Đài Loan, Trung Quốc, lập trường của chúng tôi rất kiên định, giá trị cũng rất rõ ràng”.Giải Kim Mã lần thứ 55 đột nhiên mang đậm sắc màu chính trị, cư dân mạng hai bờ eo biển Đài Loan công kích mãnh liệt, có rất nhiều người làm trong ngành điện ảnh của Trung Quốc còn đăng trên mạng xã hội dòng trạng thái “Không thể thiếu vắng Trung Quốc” để bày tỏ lập trường của mình. Vụ việc Kim Mã này cũng đã trở thành tiêu điểm chất vấn của các ủy viên Ủy ban văn hóa giáo dục tại Viện Lập Pháp ngày 19/11.Đối với cụm từ “Đài Loan, Trung Quốc” được nghệ sĩ Trung Quốc nhắc đến trong buổi lễ trao giải Kim Mã, bộ trưởng Bộ văn hóa Trịnh Lệ Quân cho biết, bất kể trước đây, hôm nay hay sau này, Đài Loan đều hoan nghênh những người làm trong ngành điện ảnh Trung Quốc và các nghệ sĩ điện ảnh Trung Quốc đến Đài Loan tham gia Giải Kim Mã, nhưng “Đây là Đài Loan, không phải Đài Loan, Trung Quốc, lập trường của chúng tôi rất kiên định, giá trị cũng rất rõ ràng”.Bà Trịnh Lệ Quân cho hay, giải Kim Mã đã được tổ chức tại Đài Loan trong nhiều năm nay, là một sự kiện điện ảnh quan trọng của Đài Loan, trong những năm gần đây, cũng đã phát triển thành thương hiệu quốc tế trong nền điện ảnh Hoa ngữ, tinh thần của Giải Kim Mã là tự do sáng tác, tôn trọng nghệ thuật điện ảnh, cũng cho thấy được Đài Loan là một môi trường sáng tạo đa dạng, tự do dân chủ, Đài Loan hoan nghênh tất cả mọi người đến tham gia Giải Kim Mã, nhưng cũng mong những người làm trong ngành điện ảnh Trung Quốc phải tôn trọng cảm nhận của người dân Đài Loan, trân trọng nền dân chủ của Đài Loan. Với tư cách là Bộ trưởng, bà phải bày tỏ lập trường một cách rõ ràng. Bà Trịnh Lệ Quân cũng hy vọng những người làm trong ngành điện ảnh Trung Quốc có thể tự làm chủ chính bản thân mình, một ngày nào đó có sự “tự do không bày tỏ thái độ.RTI ghi lời Bà Trịnh Lệ Quân nói minh bạch: Chúng tôi cũng nên bày tỏ rõ ràng, đây là Đài Loan, không phải Đài Loan, Trung Quốc. Chúng tôi cũng hy vọng sau khi họ đến Đài Loan, cũng có thể cùng với chúng tôi trân trọng giá trị tự do dân chủ, có thể là giá trị tự do dân chủ của Đài Loan sẽ là ngày mai của những nước hiện chưa có tự do dân chủ, chúng tôi cũng mong những người làm trong ngành điện ảnh Trung Quốc khi đến Đài Loan tham gia Giải Kim Mã hoặc là đến các nước khác tham gia Liên Hoan Phim điện ảnh, đều có “Sự tự do không bày tỏ thái độ”.