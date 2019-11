Từ Hồng Kông Tới Đại Hàn

Trong khi cuộc chiến vì tự do dân chủ tại Hồng Kông ngày một suy yếu, hai chính phủ Trung Quốc và Nam Hàn bắt tay nhau về quốc phòng, gây lo ngại TQ sẽ dễ dàng hơn trong việc ức hiếp Việt Nam và Đài Loan.

Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Ba đồng thuận thông qua một dự luật nhằm hỗ trợ người biểu tình ở Hồng Kông và cảnh cáo TQ chớ mạnh tay đàn áp dân Hồng Kông… trong khi đó chính phủ Hoa Kỳ, cụ thể là TT Trump, gần như là lặng lẽ trước mọi đàn áp ở Hong Kong.

Phiếu trên Thượng Viện gây phản ứng dữ dội từ Bắc Kinh – dự luật có tên là "Hong Kong Human Rights and Democracy Act" (Dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông) bây giờ sẽ chuyển về Hạ viện, nơi trước đó đã có một dự luật tương tự. Bây giờ Thượng và Hạ viện sẽ thảo luận để có một dự luật chung, xóa các dị biệt để đúc kết một dự luật chung để trình lên TT Trump cứu xét ký ban hành.

Thượng nghị sĩ Mỹ Cộng Hòa Marco Rubio nói rằng cư dân Hồng Kông đã nhìn thấy hàng ngày quyền công dân ngày càng co cụm, bào mòn quyền tự trị và dân chủ tại Hồng Kông. TNS Rubio cũng lên án TQ đã bạo lực đàn áp dân Hồng Kông, khi người dân nơi này ngày càng phẫn nộ vì TQ chèn ép tự do của họ, mà quyền tự do này được hứa hẹn tôn trọng khi Anh quốc bàn giao thuộc địa này về TQ hồi năm 1997.

Các phụ tá Thượng Viện nói rằng họ hy vọng dự luật sẽ sớm được hoàn chỉnh khi đối chiếu với bản dự luật Hạ Viện và sẽ chèn vào một tu chinh trong một dự luật quốc phòng khổng lồ có tên là Dự Luật Thẩm Quyền Quốc Phòng (National Defense Authorization Act) dự kiến sẽ thông qua cuối năm nay.

Theo bản dự luật Thượng Viện, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo sẽ phải chứng nhận ít nhất một lần một năm rằng Hồng Kông có đủ quyền tự trị để hưởng quy chế thượng mại đặc biệt của Hoa Kỳ nhằm củng cố vị trí nơi này như trung tâm tài chánh thế giới. Dự luật cũng sẽ trừng phạt các quan chức vi phạm nhân quyền tại Hồng Kông.

Lãnh tụ thiểu số Thượng Viện Chuck Schumer (Dân Chủ) nói rằng dự luật là thông điệp gửi tới Tập Cận Bình, rằng ông đàn áp tự do dân chủ, dù là ở Hồng Kông hay tại bất cứ nơi nào ở Hoa Lục, là Mỹ sẽ có thái độ.

Trong khi đó báo Business Times cho biết những người có khả năng tại Hồng Kông đang tìm được ra nước khác. Một chuyêng ia ngân hàng sinh tại Hồng Kông dự định xin một thẻ xanh Hoa Kỳ, để phòng hờ hễ tình hình tệ hại hơn, là sẽ di tản liền. Hai chuyên gia khác tại Hồng Kông cũng đang liên lạc với một văn phòng tuyển dụng chuyên gia ở Thượng Hải để sẽ dọn vào Hoa Lục làm việc, nơi họ nghĩ tương lai bình an và sáng sủa hơn Hồng Kông, nơi liên tục sáu tháng nay biểu tình liên tục.

Trong khi đó, nhiều cư dân Hồng Kông đang tìm các lựa chọn khác, phần lớn là tìm đường di dân sang các nước khác ngoài ảnh hưởng Hoa Lục.

Mới tuần qua, nhiều ngàn sinh viên biểu tình đã tràn vào đại học Hong Kong Polytechnic University, chiếm khuôn viên này để làm pháo đài chống cảnh sát. Khi vào trong, các em gặp những lựa chọn gian nan: hoặc ở trong khuôn viên trường cho tới khi cạn lương thực và thuốc men, hoặc rời đại học này để sẽ bị bắn lựu đạn cay và bị bắt về tội bạo loạn, một bản án có thể tới 10 năm tù.

Cảnh sát tố cáo sinh viên biến đại học này thành xưởng sản xuất vũ khí, và làm quân trường “huấn luyện du kích thành thị” – đó là cớ cho cảnh sát bao vây trường này.

Cảnh sát bao vây trường này ba ngày rồi, bắn hàng loạt lựu đạn cay vào người biểu tình khi từ “pháo đài” trường ném ra bom xăng, bắn cung tên nhắm vào cảnh sát.

Hàng trăm người biểu tình đã chấp nhận rời bỏ trường, ra tuần tự để bị cảnh sát bắt, thẩm vấn, làm hồ sơ. Cảnh sát chiều Thứ Ba nói đã thực hiện 1,100 trường hợp, trong đó 600 người biểu tình tự nguyện bước ra từ đại học này. Người lớn hơn 18 tuổi sẽ bị bắt, hay phải chịu làm hồ sơ để theo dõi sau; người trẻ hơn sẽ được thả về với gia đình, theo lời cảnh sát. Khuôn viên trưởng đổ nát, điêu tàn. Vào chiều Thứ Ba, cảnh sát nói chỉ còn khoảng vài chục người biểu tình cố thủ trong trường.

Trong khi đó, báo Anh quốc Telegraph hôm 18/11/2019 loan tin rằng hai Bộ Trưởng Quốc Phòng của Nam Hàn và TQ đã đồng ý kết thân an nin để bảo đảm ổn định vùng đông bắc Á Châu, diễn tiến mới nhất cho thấy vòng vây các quốc gia dân chủ chung quanh Hoa Lục đang tan rã… và điều này gây nguy hiểm lâu dài cho an ninh Việt Nam và Đài Loan.

Trong một buổi họp bên lề một hội nghị an ninh khu vực ở Bangkok, Thái Lan, hôm Chủ Nhật 17/11/2019, Bộ Trưởng Quốc Phòng Nam Hàn Jeong Kyeong-doo, và Bộ Trưởng Quốc Phòng TQ Wei Fenghe đã đồng ý thiết lập thêm các đường dây nóng quân sự và xúc tiến với một chuyến đi của Jeong thăm Hoa Lục trong năm 2020 để “củng cố trao đổi song phương và hợp tác quốc phòng,” theo lời Bộ Quốc Phòng Nam Hàn.

Thông báo của Nam Hàn trùng hợp với chuyện chính phủ Hoa Kỳ đòi Nam Hàn nộp 5 tỷ đôla/năm để Mỹ duy trì 28.500 chiến binh ở Nam Hàn. Con số đó là tăng vọt từ mức 923 triệu đôla Nam Hàn đóng cho Mỹ năm 2019 (cũng là tăng 8% so với năm 2018).

Trong khi đó, quyết định của Nam Hàn hủy bỏ hiệp ước chia sẻ tin tình báo quân sự với Nhật Bản đã đưa ra các “thông điệp sai” cho các nước đối thủ, theo lời Tướng Robert B. Abrams, Tư lệnh quân Mỹ tại Nam Hàn.

Trong khi đó, một bàn bình luận hôm Thứ Hai trên báo The Korea Times cảmj cáo liên minh an ninh giữa Mỹ-Hàn cơ nguy tan vỡ vì TT Trump đòi tiền quá lố. Trước đây Trump hăm dọa rút quân Mỹ về nếu Nam Hàn không nộp 5 tỷ đôa/năm.

Một bản thăm dò cư dân Nam Hàn cho thấy 96% dân Nam Hàn chống lại chuyện Nam Hàn nộp thêm tiền để quân Mỹ tiếp tục trú đóng ở đây – đó là bản thăm dò mới nhất của viện nghiên cứu Korea Institute for National Reunification.

Trong khi đó, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và TQ không ngăn cản nổi sức mạnh thương mại của TQ tại nhiều quốc gia khác.

Báo Financial Times ghi rằng trng nửa đầu năm 2018, TQ xuất cảng nhiều hơn Mỹ tới 174 quốc gia, trong khi Mỹ là nguồn xuất cảng hàng nhiều hơn tại 51 quốc gia.

Maarten-Jan Bakkum, chiến lược gia thị trường tại NN Investment Partners, nói rằng hiện tượng này có thể là dấu hiệu “peak China” (đỉnh cao Trung Quốc) về thương mại thế giới. Ông nói, “Câu hỏi lớn kế tiếp trong 5 tới 10 năm tới là Ấn Độ có thể chiếm vào thị phần của TQ hay không.”

TQ đang nhìn thấy bị cạnh tranh nhiều hơn về mặt hàng giá rẻ từ các quốc gia như VN và các nước Nam Á chuyên về xuất cảng may dệt. Nhưng TQ đang tập trung vào các mặt hàng giá trị cao, thì gặp cạnh tranh lớn từ Hoa Kỳ. Thương chiến Mỹ-TQ đã làm thiệt hại sức xuất cảng của TQ, trong khi trị giá đôla đối với hàng xuất cảng TQ giảm trong 10 tháng đầu năm nay, so cùng thời kỳ năm 2018, theo dữ kiện về thuế quan TQ. Đồng thời, thương chiến đã buộc nhiều hãng đa quốc, như Samsung Electronics, Nike và Cooper Tire & Rubber dọn cơ xưởng sang Việt Nam và các nước tương tự.