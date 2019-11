Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt Tổ Chức Đêm Freedom Is Not Free

Hình ảnh trong buổi lễ

Hình ảnh trong buổi lễ

Hình ảnh trong buổi lễ

Hình ảnh trong buổi lễ

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại Great Wolf Lodge Resort Anaheim 12681 Harbor Blvd, Garden Grove vào tối thứ Bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019, Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt (Vietnamese American Uniformed Services Association) đã tổ chức đêm Freedom is Not Free “Tự Do Không Cho Không” để gây quỹ cấp học bổng cho con em tử sĩ và vinh danh những đồng đội đã hy sinh vì lý tưởng bảo vệ tự do, đồng thời cũng là dịp để tri ân những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng bảo vệ nền tự do cho tổ quốc. Đây cũng là dịp để cảm ơn các cơ sở bảo trợ, các vị mạnh thường quân, cũng như những vị ân nhân của hội.

Tham dự buổi tiệc ngoài các thành viên trong hội và gia đình còn có một số quý niên trưởng thuộc các quân binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một số quan khách và các nhà mạnh thường quân bảo trợ, một số các cơ quan truyền thông. Đặc biệt có sự hiện diện của Chuẩn Tướng Lập Thể.

Mở đầu buổi lễ với nghi thức chào cờ theo lễ nghi quân cách của Quân Lực Hoa Kỳ,

Tiếp theo là nghi thức lễ tưởng niệm, buổi lễ diễn ra thật xúc động, làm cho những người tham dự không dấu được niềm cảm xúc khi nghĩ về những đồng đội đã hy sinh để bảo vệ quê hương.

Bên góc sân khấu, một chiếc bàn nhỏ trên đặt một quả chuông màu bạc, có một quân nhân trực sẵn. Phía dưới, một chiếc bàn nhỏ chưa phủ khăn. Từ trên sân khấu, hai người điều hợp chương trình đã diễn giải từng phần một của Lễ Tưởng Niệm trong lúc mọi người tham dự đều im lặng lắng nghe người điều hợp nói:

“Giờ phút này chúng ta tưởng niệm những người đã mất trong chiến tranh khi thi hành sứ vụ, chúng ta gọi họ là huynh đệ. Họ không thể có mặt với chúng ta tối nay, vì vậy chúng ta nên tưởng nhớ hoàn cảnh của họ. Chiếc bàn nhỏ dành cho một người, tượng trưng cho sự yếu đuối của một tù nhân, một mình chống lại những kẻ đàn áp! Khăn trải bàn màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, ý chí của họ để trả lời kêu gọi của tổ quốc.”

Sau những câu nói, một quân nhân với quân phục chỉnh tề đem từng vật kể lên bàn thờ lần lượt chiếc khăn lên trải trên chiếc bàn nhỏ. Một tiếng chuông được gióng lên. Qua giọng thật buồn của người điều hợp nói: “Một cánh hoa hồng được trưng bày trong bình, nhắc nhở chúng ta về gia đình và người thân những đồng đội này, những người vẫn giữ niềm tin chờ ngày họ trở về! Chiếc nơ màu vàng nổi bật trên chiếc bình là nhân chứng cho sự quyết tâm không khuất phục của họ để đòi hỏi rằng chúng ta không thể quên những người mất tích của huynh đệ chúng ta! Một miếng chanh nằm trên dĩa để nhắc nhở chúng ta về số phận cay đắng của họ! Những hạt muối nằm trên dĩa tượng trưng cho những giọt nước mắt của gia đình trông chờ ngày họp mặt! Chiếc ly được úp xuống. Họ không thể cụng ly với chúng ta đêm nay! Ngọn nến gợi nhớ những ánh sáng của hy vọng thắp sáng trong trái tim của họ để chiếu sáng con đường về nhà tránh xa những kẻ bắt giữ họ! Chiếc ghế trống, họ không có ở đây! Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đã từng phục vụ với họ, gọi họ là huynh đệ. Tùy thuộc vào sức mạnh và sự trợ giúp của họ, dựa vào họ thì chắc chắn họ không chối bỏ chúng ta! và cuối cùng, chiếc ghế được úp vào cạnh chiếc bàn để chứng tỏ “Họ không có ở đây.”

Sau đó là lời chào mừng và cảm ơn của Truy Úy Hiếu Nguyễn, Trưởng Ban Tổ Chức.

Tiếptheo lời phát biểu cửa Hội Trưởng Nữ Đại Tá Hải Quân Mini Phan.

Sau đĩ phần Nâng Ly, các quân nhân đại diện cho từng binh chủng lên sân khấu, mỗi người cầm một chiếc ly có chứa vài giọt rượu, từng người một nói “Hãy nâng ly cho quê hương và Tổ Quốc. Hãy nâng ly cho những quân nhân Hoa Kỳ. Hãy nâng ly cho những người lính thuộc các binh chủng trong quân lực VNCH có mặt đêm nay.” Tất cả cụng ly vào nhau trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người.

Chương trình tiếp tục với phần cụng ly của các quân nhân thuộc các quân binh chủng Hoa Kỳ, trong không khí thật vui những chiến sĩ đại diện các quân binh chủng Hoa Kỳ cùng cụng ly với nhau trong tình huynh đệ chi binh.

Sau đĩ, Ban tổ chức mời quý vị mạnh thường quân, những ân nhân của hội lần lược lên sân khấu để hội tặng quà tri ân.

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ, mở màn với những bản nhạc như: “Chuyến Tàu Hoàng Hôn” “Một Mai Giã Từ Vũ Khí”…

Được biết Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Trong Quân Lực Hoa kỳ (Vietnamese Americans Armed Forces Association), có trang mạng ở địa chỉ: www. vaafa.org, ĐT 619-793 9461. Hội này ra mắt cộng đồng

ngày 31 tháng 5, 2009 trong một buổi lễ tại Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ ở Westminster và trong một buổi tiệc đông nhứt chưa từng thấy ở nhà hàng Paracel.

Ơn đền nghĩa trả là bài học đầu đời của con người khi bắt đầu được xã hội hoá. Ở Mỹ nhớ ơn cha mẹ trong gia đình ở có ngày của Mẹ, của Cha. Trong xã hội nhớ ơn quân nhân xả thân bảo vệ đất nước có ngày lễ Chiến sĩ Trận Vong, Ngày Cựu Chiến Binh.

Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Trong Quân Lực Hoa kỳ còn có thiện ý giúp cho cô nhi tử sĩ của đồng đội đồng bào mình, những quân nhân Mỹ gốc Việt hy sinh cho đất nước và nhân dân Mỹ ngoài chiến trận. Hội này đã tạo thành truyền thống cấp học bổng cho con tử sĩ, như một hình thức chuẩn bị cho đội ngũ kế thừa.

Đã hơn một lần Hội gây quỹ để cấp học bổng cho cô nhi của tử sĩ quân nhân Mỹ gốc Việt. Và người Mỹ gốc Việt cũng đã tích cực giúp cho đàn hậu duệ của quân nhân Mỹ gốc Việt đã bỏ mình cho quê hương thứ hai của mình.

Tuy người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS ở Mỹ chưa đầy nửa thế kỷ, tuy chân ướt chân ráo ở Mỹ, không còn chánh quyền quốc gia, nhưng là một sắc tộc trọn tình trọn nghĩa với quân nhân VN Công Hoà. Trong các công tác gây quỹ, việc gây giúp cho thương phế binh VNCH còn kẹt ở trong nước kết quả thu cao nhứt. Vì đại đa số quan niệm đó không phải là công tác từ thiện, mà là nghĩa vụ của đồng đội đối với đồng đội, nghĩa vụ của dân cán chính VNCH đối với quân như cá với nước.

Còn đàn hậu duệ của quân nhân VNCH theo gương thế hệ ông cha thì tình nguyên vào Quân lực Mỹ, lên tướng tá rất nhiều. Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Trong Quân Lực Hoa kỳ (Vietnamese Americans Armed Forces Association) www. vaafa.org là một cuộc tâp họp tiêu biểu. Hội có chương trình cấp học bổng cho con quân nhân tử sĩ như Thiếu Sinh Quân của VNCH. Đó là một đầu tư tượng trưng rất tốt và quí.

Và đối với quân nhân VNCH tiền bối từng chiến dấu sanh tử để giữ xóm làng và niềm tin tự do dân chủ của VNCH, nay đang định cư ở Mỹ, Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Trong Quân Lực Hoa kỳ cũng đã bày tỏ lòng tri ân một cách long trọng, ngay tại Little Saigon, thủ đô của ngườiViệt Hai ngoại.

Mọi chi tiết liên lạc Email: vausamedia@gmail.com Website: www.vausa.us

Thư từ xin gửi về: PO Box 2383. Springfield, VA 22152.