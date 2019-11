Quân Nhân Mỹ Gốc Việt: Cấp Học Bổng Cho Con Tử Sĩ

Một tin thật đáng mừng. Tại Little Saigon, số quân nhân Mỹ gốc Việt đã thành lập một hội đoàn mệnh danh Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Trong Quân Lực Hoa kỳ (Vietnamese Americans Armed Forces Association), có trang mạng ở địa chỉ: www. vaafa.org, ĐT 619-793 9461. Hội này ra mắt cộng đồng ngày 31 tháng 5, 2009 trong một buổi lễ tại Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ ở Westminster và trong một buổi tiệc đông nhứt chưa từng thấy ở nhà hàng Paracel.

Ơn đền nghĩa trả là bài học đầu đời của con người khi bắt đầu được xã hội hoá. Ở Mỹ nhớ ơn cha mẹ trong gia đình ở có ngày của Mẹ, của Cha. Trong xã hội nhớ ơn quân nhân xả thân bảo vệ đất nước có ngày lễ Chiến sĩ Trận Vong, Ngày Cựu Chiến Binh.

Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Trong Quân Lực Hoa kỳ còn có thiện ý giúp cho cô nhi tử sĩ của đồng đội đồng bào mình, những quân nhân Mỹ gốc Việt hy sinh cho đất nước và nhân dân Mỹ ngoài chiến trận. Hội này đã tạo thành truyền thống cấp học bổng cho con tử sĩ, như một hình thức chuẩn bị cho đội ngũ kế thừa.

Đã hơn một lần Hội gây quỹ để cấp học bổng cho cô nhi của tử sĩ quân nhân Mỹ gốc Việt. Và người Mỹ gốc Việt cũng đã tích cực giúp cho đàn hậu duệ của quân nhân Mỹ gốc Việt đã bỏ mình cho quê hương thứ hai của mình.

Tin cho biết ngày Thứ Bảy 16 tháng 11, 2019, Hội sẽ tổ chức một dạ tiệc mang tên “Freedom is Not Free. Cái Giá của Tự do, tại nhà hàng Great Wolf Lodge Anaheim, 12681 Harbor Bld, Garden Grove CA 92840, từ 6 giờ tiếp tân và 7:00pm tới 10: 00pm giờ vào chương trình và dạ tiệc.Vé có bán tại 3 nơi: Elite Team Insurance 9061 Bolsa Ave, suite 204, Tel 714-889-0959; Tự Lực Bookstore 14318 Brookhurst St. Tel 888-204-7749; Tú Quỳnh Bookstore 10832 Capital Ave, Tel 714-531-4284.

Nhớ hồi năm 2017 Hội cũng có tổ chức một buổi lễ tương tự vào ngày 3 tháng 9, 2017 rất thành công. Đây đủ lễ nghi quân cách và tưởng niệm long trọng. Chuẩn Tướng Lapthe cùng lãnh đạo của các nhiệm kỳ của Hội diễn hành trình diện khán thính giả. Có điều đặc biệt Chuẩn Tướng và Nữ Đại tá Hội Trưởng trong bài diễn văn đều nhắc đến cội nguồn VN của mình và hết lòng tri ân Quân đội VNCH đã vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh. Những slide show chiến đấu hào hùng, những bài quân ca anh dũng của Quân đội VN được trình chiếu làm bối cảnh cho cuộc họp. Trong buổi lễ này Hội gây quỹ để cấp học bổng 2,000.00 USD một năm cho con 13 tử sĩ, thành công viên mãn. Bs Michael Đào ra quân trước, hứa tặng 40,000.00 USD, giải ngân 1 năm 10,000.00 USD nếu hội trường ủng hộ 10 học bổng, mỗi học bổng 2.000. Chung qui có 18 mạnh thường quân hưởng ứng tặng 18 học bổng. Như vậy Hội có 46,000.00 USD dành cho quỹ học bổng. Hội cũng kêu gọi đấu giá một bình hô lô do Tiệm Vàng Mai Ly tặng có hai vòng ngọc bích, mạnh thường quân trả giá cao nhứt là 2,000.00 USD.

Tuy người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS ở Mỹ chưa đầy nửa thế kỷ, tuy chân ướt chân ráo ở Mỹ, không còn chánh quyền quốc gia, nhưng là một sắc tộc trọn tình trọn nghĩa với quân nhân VN Công Hoà. Trong các công tác gây quỹ, việc gây giúp cho thương phế binh VNCH còn kẹt ở trong nước kết quả thu cao nhứt. Vì đại đa số quan niệm đó không phải là công tác từ thiện, mà là nghĩa vụ của đồng đội đối với đồng đội, nghĩa vụ của dân cán chính VNCH đối với quân như cá với nước.

Còn đàn hậu duệ của quân nhân VNCH theo gương thế hệ ông cha thì tình nguyên vào Quân lực Mỹ, lên tướng tá rất nhiều. Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Trong Quân Lực Hoa kỳ (Vietnamese Americans Armed Forces Association) www. vaafa.org là một cuộc tâp họp tiêu biểu. Hội có chương trình cấp học bổng cho con quân nhân tử sĩ như Thiếu Sinh Quân của VNCH. Đó là một đầu tư tượng trưng rất tốt và quí.

Và đối với quân nhân VNCH tiền bối từng chiến dấu sanh tử để giữ xóm làng và niềm tin tự do dân chủ của VNCH, nay đang định cư ở Mỹ, Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Trong Quân Lực Hoa kỳ cũng đã bày tỏ lòng tri ân một cách long trọng, ngay tại Little Saigon, thủ đô của ngườiViệt Hai ngoại.

Nhớ năm 2018, nhân dịp Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt kính mời các Cô, Chú, Bác, và Anh Chị Cựu Quân Nhân tham dự Buổi Tiệc Tri Ân cùng thế hệ tiếp nối vào lúc 6:00 chiều, ngày 11 tháng 11 năm 2018, tại Nhà Hàng Majesty, 5015 West Edinger Avenue, Santa Ana, CA 92704 ơ Little Saigon.

Hội bày tỏ, “Buổi Tiệc Tri Ân là một cơ hội cho thế hệ tiếp nối Quân Nhân người Mỹ gốc Việt đã và đang phục vụ trong Quân Đội Hoa Kỳ, được một lần tạ ơn những bậc Niên Trưởng đã từng cống hiến tuổi thanh xuân cho nềnTự Do, và Dân Chủ của Việt Nam. Cựu quân nhân VNCH trên 70 tuổi miễn phí, Hội xin được hân hạnh đài thọ để tri ơn lòng tri ơn đối với quân nhân VNCH.’ Quân dân cán chính VNCH sống chiến đấu anh dũng cho đất nước, khi vào tù vẫn kiên cường và chung thuỷ với chánh nghĩa VNCH, và khi ra khỏi tù liều minh đưa gia đình tìm tư do. Quân nhân Mỹ gốc Việt đại đa số thuộc gia đình quân dân cán chính VNCH biết rõ không có những ngày chiến đấu, lao tù CS thì dù đậu hai ba bằng tiến sĩ cũng không được định cư ở Mỹ.

Người Mỹ gốc Việt quan niệm đãi ngộ xứng đáng chiến sĩ không có nghĩa là làm những tác động sân khấu, làm tin cho báo chí, mà phải bằng hành động thiết thực có lợi thực tế và trực tiếp cho những quân nhân. Không phải đợi đến ngày Lễ Chiến sĩ Trận Vong chỉ làm lễ, viếng mộ. Không phải chỉ đón quân nhân trở về bắt tay, tươi cười ở phi trường. Rồi sau đó viên chức chánh quyền, đại diện các đoàn thể cơ quan Mỹ ai về nhà nấy lo sống riêng tư. Còn cựu chiến binh mang những thương tật bên mình, đem nỗi âu lo chăm sóc cho gia đình, còn những người Mỹ còn lại thì đi mua sắm, làm việc, vui chơi.

Có lẽ vì những câu hỏi tại sao như vậy đó mà quân nhân Mỹ gốc Việt thành lập Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Trong Quân Lực Hoa kỳ để tương trợ, ủy lạo nhau và hướng dẫn đàn em đang trên đường tình nguyện vào quân lực Mỹ. Và có lẽ đó cũng là lý do cộng đồng người Mỹ gốc Việt tham dự một một buổi tiệc đông chưa từng thấy ở nhà hàng Paracel, và sẵn sàng quyên góp cho quỹ học bổng cho cô nhi của quân nhân Mỹ gốc Việt lâu nay. /. (VA)