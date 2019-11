Khủng Bố Nhà Nước

Đài RFI của Pháp ngày 24-10-2019 có một bài viết, "Khủng bố trắng", vũ khí để Bắc Kinh bịt miệng những người đòi dân chủ Hồng Kông”. Rằng”Từ cuối tháng 8/2019, đã có ít nhất 8 nhà đấu tranh vì dân chủ Hồng Kông bị những toán người lạ mặt tấn công.Trong số các nhà đấu tranh này, có một vài gương mặt hàng đầu của phong trào phản kháng tại Hồng Kông như Sầm Tử Kiệt (Jimmy Sham), phát ngôn viên của phong trào mang tên Mặt Trận Dân Sự Nhân Quyền, Hà Hồng (Stanley Ho), 35 tuổi, một trong những ứng cử viên có lập trường chống Bắc Kinh, người sẽ ra tranh cử hội đồng lập pháp vào năm 2020. Một người bị trọng thương và phải nhập viện vì bị một "nhóm lạ mặt dùng búa tấn công", một người bị đánh gẫy tay…Nhân vật này không vòng vo, cho rằng "một số nhân vật có quyền lực đã cộng tác với các băng đảng tội phạm, tiến hành chiến dịch Khủng bố trắng", với chủ đích hù dọa các ứng cử viên, đồng thời bắt cử tri phải cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn.”

Còn trong chế độ CSVN không biết bao nhiêu lần, suốt từ Bắc chí Nam, chế độ CS Hà nội đã để cho công an CS giả dạng hay tổ chức cho du đảng dùng gậy gộc, hung khí hay vũ khí bén nhọn hành hung những người dân Việt đấu tranh đòi quyền lợi vật chất hay tinh thần. Như các tôn giáo đòi tự do tôn giáo, cơ sở thờ tự; trí thức đòi dân chủ và nhân quyền ; dân nghèo ở thành thị và thôn quê đòi nhà đất bị trưng dụng trả rẻ mạc như bị cướp giựt– tất cả đòi hỏi một cách ôn hòa, nhưng CS trấn áp bằng bạo lực tàn bạo.

Trong nước người dân thích phim trinh thám Hồng Kông, Đại Hàn, Đài Loan và “báo đài” của Đảng Nhà Nước CS muốn dấu bàn tay đẫm máu của nhà nước, cụ thể là công an tổ chức, bảo kê, thị thiềng cho những kẻ giả dạng du đảng để đánh đập dân, nên lấy chữ “xã hội đen” để chỉ loại người du thủ, du thực, côn đồ ấy và hành động của chúng là ‘khủng bố’.

Ở hải ngoại thấy trong nước bà con cô bác xài cũng xài luôn. Như một thông tín viên của Đài RFA của Mỹ dùng cả một bài truyện thời sự dài để phân tích.

Chữ dùng thích hợp nhứt có lẽ là chữ “khủng bố nhà nước” (state terrorism). Khủng bố nhà nước ở đây có nghĩa là hành động của nhà nước, nhà cầm quyền đảng nhà nước CSVN khủng bố người dân dưới hình thức công khai hay âm thầm, mà hình thức dùng du đảng hay công an giả dạng du đảng hành hung dân là một trong những cách. Chữ nhà nước để sau danh từ khủng bố đóng vai trò tĩnh từ phụ nghĩa cho danh từ khủng bố, tiếng Việt tĩnh từ để sau tiếng danh từ, tiếng Anh để trước theo văn phạm.

Thực chất khủng bố nhà nước là khủng bố của nhà nước, do nhà nước. Chữ này đã đã có trong danh từ chánh trị và xã hội học Âu, Mỹ lâu rồi. Hai môn học Chánh trị Học và Xã hội học đã sữ dụng chữ này trong sách giáo khoa như cuốn Society: The Basics của John J. Macionis năm 2000 đã xuất bản lần thứ 5 rồi, hầu hết sinh viên đại học Mỹ nào cũng học. Một cách đại tổng, định nghĩa của chữ “khủng bố nhà nước” này là hình thái khủng bố do người của nhà nước như công an, quân đội trực tiếp thực hiện hay do người của nhà nước giả danh, giả dạng thường dân hoặc người do nhà nước mướn như du đảng để thực hiện. Với định nghĩa đó người ta thấy CS Hà nội đang thi hành kế hoạch khủng bố nhà nước đối với các phong trào đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN và phong trào đòi quyền sống, quyền sở hữu của nông dân và quyền lao động của công nhân.

Thực vậy cường độ và nhịp độ của những cuộc khủng bố nhà nước ở VN ngày càng tăng. Mới đây trong một thời gian gần như đồng thời tại hai địa điểm cách xa nhau, công an CS nhất tề thực hiện hai cuộc khủng bố nhà nước. Trước sự thị thiềng của công an, cán bộ, đảng viên của địa phương, du đảng công khai đánh dập Phật Tử và tăng ni tu học ở Chùa Bát Nhã (Lâm Đồng) và giáo dân và vị linh mục Công Giáo tại giáo xứ Tam Tòa ở Đồng Hới.

Còn trước đây, không giấy mực nào ghi lại cho hết những vụ công an dùng du đảng khủng bố người dân đòi hỏi quyền lợi tinh thần và vật chất đã bị CS cướp đoạt. Bao nhiêu Dân Oan đi khiếu kiện bị công an cho côn đồ cả lủ đến đập phá, đánh đập, bắt thẩy lên xe như thẩy heo để chở về địa phương. Du đảng đánh dập Dân oan ở Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng (Hà nội), văn phòng tiếp dân ở Saigon, Mỹ tho, Cantho, v.v...

Mục sư Nguyễn Công Chính, Chủ Tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam, ở Cao Nguyên bị một bà trưởng công an cho một tên du đảng bóp hạ bộ, đau nghẹt thở thiếu điều lòi con mắt để bà công an này cười “cực kỳ” khoái cảm (orgasme) của kẻ bạo dâm. Sau đó Mục sư bị công an canh gác trước nhà ông đánh đập, hành hung, suýt lọt tròng con mắt, mí trên và dưói máu chảy ròng ròng.

Bao nhiêu nhà tranh đấu dân chủ bị công an giả dạng thường dân, du đảng chẹt xe, bắt cóc trên đường đi. Từ luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, nhà báo tự do Điếu Cày. Cựu Trung Tá Bộ Đội CS Bắc Việt Trần Anh Kim, Kỷ sư Đỗ Nam Hải, Nguyễn KhắcToàn, LM Phan Văn Lợi…, LM Nguyễn Văn Lý, Lê Nguyên Sang, Trương Minh Đức, nhà văn Nguyễn Xuân Nghiã, cô Phạm Thanh Nghiên, ông Phạm Văn Trội và nhà giáo Vũ Hùng; tất cả đều bằng cách này hay cách khác bị công an, du đảng khủng bố nhà nước. Nhà văn Trần khải Thanh Thủy bị liệng phẩn vào nhà 14 lần.

Khủng bố nhà nước quá nhiều, quá thường, lập đi lập lại từ Bắc chí Nam VN nhiều lần đến nổi khó mà nhớ hết. Hầu như mỗi lần công an hay nhà cầm quyền trấn áp người dân là có xảy ra, như đó là qui luật, tiêu lịnh hành động của CS đối vơi người dân dám chống đối nhà cầm quyền vậy.

Sở dĩ CS dùng côn đồ thực hiện cuộc khủng bố nhà nước vì dùng lực lượng võ trang chính thống mà đàn áp dân thì mang tiếng với thế giới, vì thế họ phải muợn tay du đảng để khủng bố trấn áp người dân.

Tóm lại khủng bố không phải chỉ có khủng bố Hồi Giáo cực đoan mà tổ chức Al Qaeda của Bin Laden đã biến thành hệ thống và chiến thuật gần đây. Độc tài CS đã biến khủng bố thành một kỹ thuật và nghệ thuật tinh vi, tàn ác để khủng bố tinh thần và vật chất con người trước rồi, từ trứơc, trong và sau cuộc Cánh Mạng Vô sản ở Nga. Còn độc tài quân phiệt như ở Miến Điện và giáo phiệt như ở Iran vẫn dùng khủng bố để trị dân và bây giờ hãy còn. Theo định nghĩa nhiều học giả đồng ý, khủng bố hàm xúc ý nghĩa dùng hành động bạo lực hay dùng hăm doạ của cá nhân hay của tổ chức để đạt mục tiêu chánh trị.

Khủng bố có ba hình thức, đen, trắng, xám. Không phải chỉ có cá nhân hay tổ chức chánh trị dùng khủng bố, mà nhà nước cũng dùng đối vơi người dân của mình. Loại khủng bố nhà nước đó là dùng bạo lực, thường không cần sự giúp đỡ của pháp luật, có khi hành động đó trái luật hay vô luật nữa, nhưng do người của nhà nước thực hiện. Tiêu biểu như Saddam Hussein xây dựng chế độ thống trị của ông trên đất nước và nhân dân Iraq bằng khủng bố nhà nước.

Điều mà nhà cầm quyền CS Hà nội để cho các nhà cầm quyền địa phương và công an CS dùng côn đồ để khủng bố tinh thần và vật chất người dân đòi quyền sống và đòi tài sản là một thứ khủng bố nhà nước. Tất cả những chủ thuyết khủng bố đều biện minh bằng phương châm của CS, cứu cánh biện minh cho phương tiện. Cứu cánh là mục tiêu chánh trị của nhà nước. Đối với CS Hà nội cứu cánh là giành, giữ, bám độc quyền cai trị toàn diện cho Đảng CS. Mọi hành vi cá nhơn hay tập thể đi ngược lại hay thách thức quyền bính đó của Đảng, thì Đảng buộc tội là phản động, phản cách mạng, CS diệt với bất cứ giá nào, bằng mọi phương tiện dù sắt máu, ác độc, ác đức nhứt, trong đó khủng bố nhà nước là một cách CS Hà nội thường dùng./.(VA)