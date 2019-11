Ai có quyền xây dựng trái phép, nếu không dựa vào thế lực cán bộ lãnh đạo địa phương. Nhiều người vẫn còn nhớ chuyện hồi năm 2016, khi một người dân dựng lên chòi cây nuôi vịt trên đất của gia đình, công an Huyện Bình Chánh (Sài Gòn) lập tức buộc gỡ bỏ, vì là xây dựng trái phép, và đã “xâm phạm đến tình hình trật tự quản lý đô thị, phá vỡ quy hoạch tổng thể chung của địa phương”… Thế đấy, xây dựng trái phép thực ra nhìn đâu cũng thấy.

Việt Nam Mới kể chuyện xây dựng trái phép kinh khủng: Trại heo 'khủng' đang thành hình gần nguồn cấp nước sạch cho TP.SG và Đồng Nai… Bản tin viết rằng dù đã bị phạt vì xây dựng trái phép nhưng chủ đầu tư trại heo “khủng” bên hồ Trị An (huyện Định Quán, Đồng Nai) vẫn tiếp tục được hoàn thiện. Đây là mối đe dọa lớn đối với hồ Trị An, nơi cung cấp nước thô để xử lí thành nước sạch cung cấp cho hàng triệu hộ dân ở Đồng Nai và TP.SG.

Trại heo “khủng” này nằm tại ấp 94, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, được khởi công xây dựng từ tháng 10/2017. Trại nằm khuất trong rừng cao su và được xây dựng hệ thống tường rào bao quanh kĩ càng. Trại nằm kế bên hồ Trị An và hệ thống thoát nước cũng được dẫn ra phía tường rào, vị trí gần hồ. Bên trong trại là các dãy chuồng trại khổng lồ nằm cạnh nhau san sát, các khu nhà chức năng đã được xây dựng gần như hoàn thiện, luôn có người canh giữ không cho ai tới gần.

Infonet kể chuyện xây dựng trái phép ở Vũng Tàu: Không chỉ lấn biển xây nhà hàng, chủ đầu tư còn san gạt núi trái phép ở Vũng Tàu… Đoàn công tác của Sở Xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu vừa phát hiện Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu (VCCT) đang tự ý san, gạt núi trái phép để xây dựng khu biệt thự. Đó là dự án lấp biển làm thủy cung.

Báo Xây Dựng cũng kể chuyện xây dựng trái phép ở Hà Tĩnh: Xử phạt 40 triệu đồng dự án nhà máy bia xây dựng trái phép… Nhà máy bia “nghìn tỷ” đang được thi công trái phép. Vừa qua, UBND thị xã Hồng Lĩnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1907/QĐ-XPVPHC ngày 08/10/2019 đối với Cty CP Tập đoàn Hoành Sơn 40 triệu đồng do chưa được chấp thuận chủ trường đầu tư, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng đã huy động máy móc, triển khai thi công dự án nhà máy bia với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Diện tích hàng nghìn m2 đã được đổ bê tông cốt thép dày khoảng 1m. Trên bệ bê tông này, có khoảng 60 trụ thép cao khoảng 4m đã được chờ sẵn. Thi công khi chưa có hồ sơ pháp lý: Theo thông tin của người dân, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có mặt tại Tổ dân phô 8 phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh). Tại đây trên một dải đất dài nghìn mét, cạnh tuyến đường tránh QL1A, một công trình đồ sộ đang được triển khai đổ đất, san lấp mặt bằng. Trên diện tích khu đất, máy móc được tập kết rất nhiều, lán trại đã được dựng sẵn. Bên trong, một diện tích hàng nghìn m2 đã được đào sâu khoảng 2,5m và đổ bê tông cốt thép dày khoảng 1m. Trên bệ bê tông này, có khoảng 60 trụ thép cao khoảng 4m đã được chờ sẵn.

Tuy nhiên tại hiện trường, không hề có hình phối cảnh của dự án, không có biển cảnh báo công trường đang thi công. Qua tìm hiểu thì phóng viên được biết, đây là dự án nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh với công suất 50 triệu lít/năm, do Cty CP Tập đoàn Hoành Sơn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Ông Hoàng Xuân T. phản ánh: “Dự án đang trong giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa có bất kỳ một hồ sơ pháp lý nào, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhưng chủ đầu tư đã tập trung máy móc, hình thành lán trại, triển khai thi công một cách rầm rộ mà không gặp bất kỳ sự can thiệp nào từ phía chính quyền”.

Báo Dân Trí kể chuyện xây trái phép ở Thanh Hóa: Phớt lờ quyết định xử phạt, công trình sai phép “hiên ngang” tồn tại… Dù đã bị UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng về hành vi xây sai phép đồng thời yêu cầu hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thế nhưng hơn 1 năm qua, Công ty Công Thanh vẫn “phớt lờ” và tiếp tục cho thi công hoàn thiện công trình sai phép. Theo Quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia ngày 17/8/2018, Công ty cổ phần xi măng Công Thanh (Công ty Công Thanh) đã xây dựng tòa nhà trong khu đất được thuê nhưng chưa xin phép xây dựng, bị xử phạt 40 triệu đồng.

Thời Báo Chứng Khoán kể xây trái phép ở rừng thông: Xử phạt, buộc tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép trên rừng thông Đà Lạt… Liên quan đến vụ việc xây trái phép 10 căn nhà dưới tán rừng thông tại tiểu khu 156a, phường 10, TP. Đà Lạt, vừa qua UBND TP. Đà Lạt đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Huy (tên gọi khác là Huy "Sò", 35 tuổi, trú tại 34 Trần Quang Diệu, phường 10, TP. Đà Lạt).

Theo đó, ông Huy bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 25 triệu đồng về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng trên đất quy hoạch lâm nghiệp tại khu vực Tiểu khu 156B (thuộc địa bàn P10, TP Đà Lạt). Ngoài việc xử phạt hành chính, cơ quan chức năng còn buộc ông Huy dừng thi công, tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại khu vực trên. Ngoài các công trình nhà không phép, tại đây còn xảy ra tình trạng san ủi đất rừng trái phép làm vùi lấp nhiều gốc thông hàng chục năm tuổi.

Thủ Đức cũng đang tưng bừng xây trái phép. Báo Thanh Niên kể: Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2019 tại Q.Thủ Đức (TP.SG) có 168 công trình xây dựng không phép, tăng 139 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018. Không chỉ người dân, mà ngay một số lãnh đạo quận cũng xây không phép dẫn đến tình trạng “vỡ trận” trật tự xây dựng. Điển hình là 7 công trình xây dựng không phép (XDKP) của ông Lê Hữu Thành, Phó chủ tịch thường trực HĐND Q.Thủ Đức và nhiều người thân trong gia đình ông vẫn tồn tại nhiều năm qua trên diện tích hàng ngàn mét vuông.

Báo Người Lao Động kể chuyện xây dựng trái phép ngay giữa Biên Hòa: Công trình trăm tỉ xây dựng trái phép… Một công trình trái phép ở Đồng Nai đầu tư gần 680 tỉ đồng đã được đưa vào sử dụng một phần, phần còn lại đang xây dựng. Công an tỉnh Đồng Nai ngày 19-10 đang tiếp tục thu thập hồ sơ điều tra dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp tại số 15 Đồng Khởi, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là công trình xây dựng không phép, nằm ngay giữa trung tâm TP Biên Hòa, do Công ty CP Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư. Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ, tài liệu về khu đất có các công trình trên.

Dự án nói trên có diện tích hơn 22.000 m2 với 3 khối công trình "khủng", tổng vốn đầu tư gần 680 tỉ đồng. Trong đó, khu A là trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện có quy mô 4 tầng và 1 tầng hầm, đã được đưa vào sử dụng; khu B là trung tâm thương mại dịch vụ quy mô 5 tầng và 1 tầng hầm đang thực hiện. Cách đây 2 năm, UBND TP Biên Hòa đã xử phạt hành chính đối với vi phạm ở dự án này và yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công. UBND tỉnh Đồng Nai sau đó cũng chỉ đạo cưỡng chế nhưng đến nay công trình vẫn tồn tại.

Người dân đặt câu hỏi công trình xây dựng không phép như "con voi chui lọt lỗ kim", UBND tỉnh đã chỉ đạo cưỡng chế nhưng tại sao vẫn tồn tại, ai đã ký cấp phép giấy đăng ký kinh doanh, ai kiểm tra PCCC, cấp phép cho trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện được hoạt động?

Cách đây vài tháng, Báo Người Lao Động cũng đã có bài viết "Công trình không phép ngày càng khủng" phản ánh việc ở Đồng Nai, người ta có thể xây dựng không phép cả một KCN, trung tâm thương mại, trường học… trước sự ngỡ ngàng của dư luận.

Báo Nhân Dân kể chuyện Hà Giang, nơi cũng xây trái phép: Dừng hoạt động công trình xây dựng trái phép tại đèo Mã Pì Lèng… Ngày 14-10, ông Trần Thạch Hằng, Chánh Văn phòng UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, sáng 14-10, UBND huyện Mèo Vạc đã thành lập đoàn công tác do ông Ma Quốc Trưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đến đình chỉ hoạt động công trình nhà nghỉ, nhà hàng Panorama xây dựng trái phép tại đèo Mã Pì Lèng.

Thực hiện ý kiến của đoàn công tác, chủ đầu tư công trình nhà nghỉ, nhà hàng Panorama đã tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ và đã có biển thông báo không phục vụ du khách từ sáng 14-10…

Hiện trạng công trình được xây dựng nằm ngoài mốc giới danh thắng Mã Pì Lèng. Công trình có kết cấu bê-tông, cốt thép kết hợp các dàn kết cấu thép dùng để ngắm cảnh, gồm bảy cấp xây bám theo địa hình. Mặt trước công trình gồm hai đơn nguyên, đơn nguyên một gồm một tầng nổi và một tầng âm; đơn nguyên hai gồm một tầng nổi, một tum và một tầng âm. Sáu cấp còn lại được xây thấp dần theo sườn núi, mỗi cấp một tầng. Qua đo đạc thực tế, công trình có diện tích xây dựng là 226m2 với tổng diện tích sàn là 476m2, cộng 78m2 sàn ngắm cảnh…

Xây dựng trái phép… cái chòi vịt còn bị gỡ bỏ, nhưng các công trình xây dựng khổng lồi trái phép vẫn xuất hiện, mới lạ.