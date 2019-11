Cầu Nguyện Cho 39 Người Chết Ở Anh

Cộng đồng VN tại Anh Quốc đã cầu nguyện và tưởng nhớ 39 người bị chết ngạt trong thùng đông đá của một xe tải vào tuần trước, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 4 tháng 11.

Cộng đồng giáo dân Việt Nam ở London hôm 03/11 đã tổ chức một buổi cầu nguyện và tưởng nhớ 39 nạn nhân Việt Nam thiệt mạng trong vụ di dân lậu bằng xe tải đông lạnh ở miền đông nam nước Anh vào tháng trước, theo AP.

Cộng đồng thương tiếc những nạn nhân chưa được công bố danh tính, tìm cách nhập cảnh lậu vào Anh với hy vọng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Vào ngày 23/10, họ được phát hiện đã chết trong thùng chiếc xe tải tại một khu công nghiệp ở thị trấn Grays.

Linh mục Simon Nguyễn đã cầu nguyện cho các nạn nhân và cho những người thân yêu của họ tại Việt Nam.

Ông nói: “Xin gửi lời chia buồn và cảm thông cho những người đã mất trên con đường tìm kiếm tự do, nhân phẩm và hạnh phúc.”

AP dẫn lời Nguyễn Hoàng Tôn, 19 tuổi, một người tị nạn Việt Nam đã đến Anh được một năm, cho biết rằng cả cộng đồng người Việt ở Anh rất đau buồn.

“Tôi cảm thấy buồn và tiếc thương cho những người đã qua đời vì họ cũng là người Việt Nam và cũng ở cùng tỉnh với tôi,” anh Tôn nói. “Những người trong cộng đồng người Việt Nam đều có chung cảm xúc như vậy.”

Các nạn nhân, bao gồm 31 nam và 8 nữ, được cho là đã chi tiền cho những kẻ buôn người để được đưa lậu vào Anh. Cảnh sát chưa cung cấp chi tiết về đường dây này, theo AP.

Cảnh sát Anh đã buộc tội Maurice Robinson, 25 tuổi, đến từ Bắc Ireland, với 39 tội ngộ sát và âm mưu buôn người. Cảnh sát cho biết rằng nghi can Robinson đã lái đầu xe tải đến thành phố Purfleet, Anh, để tiếp nhận và chở thùng container từ Zeebrugge, Bỉ, vốn đã được đưa đến đó bằng phà.

Hôm 01/11, tại Ireland, cảnh sát đã bắt giữ Eamonn Harrison, 22 tuổi, theo lệnh của Anh. Cảnh sát Essex ở Anh cho biết đã bắt đầu các thủ tục dẫn độ để đưa người này đến Vương quốc Anh để truy tố và xét xử với cáo buộc ngộ sát.

Trong khi đó, hai người đàn ông ở Việt Nam cũng đã bị bắt vì nghi ngờ đã trợ giúp cho tổ chức hoạt động buôn người.

Công an Hà Tĩnh ra thông báo hôm 1/11 rằng họ tiến hành bắt tạm giam 1 người và bắt khẩn cấp 1 người khác bị tình nghi liên quan đến vụ phát hiện 39 người chết trong xe container ở Anh.

Sáng ngày 04/11, khi thảo luận tại Quốc hội, ông Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An, cho biết rằng vào ngày 3/11 Nghệ An đã bắt 8 nghi phạm, theo VnExpress.

Ông Cầu cho hay, nhà chức trách Anh sẽ điều tra tội danh của những người liên quan trực tiếp cái chết của 39 nạn nhân, còn Việt Nam sẽ xử lý hành vi những người ở trong nước đã môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài, theo điều 349 Bộ luật Hình sự 2015.

Trong hình, Cộng đồng giáo dân Việt Nam ở London hôm 03/11 đã tổ chức một buổi cầu nguyện và tưởng nhớ 39 nạn nhân Việt Nam thiệt mạng.