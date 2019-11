Đảng Việt Tân Lên Án CSVN Sắp Xử 3 Nhà Dân Chủ

Ông Châu Văn Khảm (hình do Đảng Việt Tân cung cấp)

Sau đây là thông cáo báo chí của Đảng Việt Tân.

Đảng Việt Tân cực lực phản đối việc nhà cầm quyền CSVN xét xử ba nhà hoạt động dân chủ Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền vào ngày 11 tháng Mười Một tới đây. Sự kiện này tô đậm chủ trương dùng luật để trấn áp người dân và bảo vệ chế độ độc tài.

Ba người nói trên đã bị bắt giữ vào tháng Giêng năm nay với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.” Do thiếu chứng cứ nên ngày 9 tháng Bảy, Bộ Công An đổi thành tội danh “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Sự thay đổi tội danh này đã cho thấy tính chất phi lý của việc giam giữ vì cho tới nay, bộ máy an ninh điều tra vẫn không chứng minh được các ông Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền có bất cứ hành vi “khủng bố” nào làm tổn hại đất nước hay người dân Việt Nam.

Bản cáo trạng dài 21 trang có nhiều dữ kiện dàn dựng và không liên quan tới Việt Tân; nhưng cuối cùng kết luận ông Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền có tội vì là thành viên hoặc đã có những hợp tác với Việt Tân. Đây là một kết luận tùy tiện, vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền mà nhà nước CSVN đã ký kết.

Người dân Việt Nam có quyền tự do lập hội - đây là khẳng định của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Trong phán quyết về sự bắt giữ tùy tiện của CSVN đối với nhà dân chủ Nguyễn Đặng Minh Mẫn (Opinion No. 40/2016), Hội Đồng Nhân Quyền nhấn mạnh rằng:

"Mối liên hệ của cô Minh Mẫn với Việt Tân thuộc phạm vi của quyền tự do hội họp và lập hội. Quyền này được bảo đảm theo điều 20 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và điều 22 của Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị.”

Ông Châu Văn Khảm hoạt động cổ vũ cho dân chủ ở Việt Nam và đã có nhiều đóng góp tích cực trong cộng đồng người Việt tại Sydney, Úc Châu. Trong chuyến đi Việt Nam để tìm hiểu về tình hình nhân quyền, ông đã bị công an bắt giữ ngày 13 tháng Giêng, 2019 tại Sài Gòn.

Bị bắt giữ cùng lúc với ông Châu Văn Khảm là ông Nguyễn Văn Viễn, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Ông Trần Văn Quyền một nhà hoạt động xã hội, từng tham gia các cuộc xuống đường ủng hộ nạn nhân thảm họa Formosa, bị bắt giữ ngày 23 tháng Giêng tại Bình Dương.

Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân khẳng định rằng: “Việt Tân luôn luôn đồng hành cùng với mọi người dân để giành lại quyền con người và bảo vệ chủ quyền của đất nước. Ông Châu Văn Khảm về nước để thu thập dữ kiện về tình hình nhân quyền. Các ông Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền đều hoạt động ôn hoà. Chúng tôi thách thức nhà nước CSVN đưa ra bằng chứng về những cáo buộc hành vi ‘khủng bố’. Chúng tôi sẵn sàng kiện CSVN trước toà án quốc tế để trưng bày sự thật.”

Anh Dennis Châu, con trai của ông Châu Văn Khảm nói rằng: “Gia đình tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của chính phủ Úc Châu và bạn bè khắp thế giới. Tôi rất ngưỡng mộ công cuộc đấu tranh của cha tôi và mong ngóng tới ngày ông trở về.”

Ngày 1 tháng 11 năm 2019

Đảng Việt Tân

Mọi chi tiết xin liên lạc: Nguyễn Đỗ Thanh Phong: +61 487 193 896.