Cơ Sở Từ Thiện New Horizon-KD Immigrations Picnic Hằng Năm

Fountain (Bình sa)- - Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 19 tháng 10 năm 2019 tại Mile Square Park 16801Euclid St, Fountain Valley (Góc đường Euclid/Edinger) New Horizon –KD do Cô Kelly Daniels (Kiều Quan) làm Giám Đốc đã tổ chức buổi họp mặt Picnic hằng năm để cảm ơn các thiện nguyện viên, các mạnh thường quân, thân hữu cùng các học viên đã tham dự các khóa học tại New Horizon-KD.

Tham dự buổi họp mặt có Đốc Sự Nguyễn Tấn Lạc cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, một số quý vị đại diện hôi đoàn, các cơ quan truyền thông, các học viên và các thiện nguyện viên, thân hữu.

Mở đầu buổi họp mặt, Cô Kelly Daniels (Kiều Quan) Giám Đốc New Horizon-KD Immigrations lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người, Cô không quên cảm ơn những thiện nguyện viên, các cựu học viên và những học viên mới tham dự các khóa học đã có mặt trong ngày vui hôm nay.

Chương trình tiếp tục với lời chào mừng và cảm ơn của Trưởng ban tổ chức, với lời chúc tất cả mọi người có một ngày vui.

Sau đó là lời phát biểu cảm tưởng của cựu học viên, và lời cảm ơn của các thân chủ đối với công ty New Horizon-KD Immigrations.

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức các món ăn quê hương do công ty và một số các học viên, cựu học viên và thân hữu đóng góp, trong lúc nầy một chương trình văn nghệ qua sự trình diễn của các anh, chị em trong hội và các nghệ sĩ thân hữu, mọi người thưởng thức chương trình văn nghệ trong không khí thân mật của đại gia đình New Horizon-KD. Đây cũng là dịp để mọi người cùng chia xẻ với nhau qua những kỷ niệm, những kinh nghiệm, nhất là đối với các học viên lớp luyện thi quốc tịch.

Chương trình cón có phần trao các giải thưởng khuyến học cho các học viên xuất sắc trong đó có giải Vàng, Bạc và Đồng. Ngoài ra còn có giải thưởng trao cho những thân chủ, những mạnh thường quân và những thiện nguyện viên đã đóng góp nhiều công sức cho công tác từ thiện, xã hội.

Trong dịp nầy Ban tổ chức còn tổ chức rút thăm với những phần thưởng may mắn.

Được biết Cơ Sở Từ Thiện New Horizon-KD Immigrations Visa Services ngoài các dịch vụ như: Di Trú, lo hồ sơ Quốc Tịch, Lớp luyện thi quốc tịch, nộp đơn thi quốc tịch xin miễn đóng lệ phí cho những người có mức thu nhập thấp, xin miễn thi cho những người bị bệnh, xin tiền SSI, Medicare, dịch và thị thực các giấy tờ cần thiết, lập hồ sơ bảo lãnh, nhận học sinh khắp 50 Tiểu Bang, bảo trì và sửa chửa máy vi tính, máy in, khai thuế và bảo hiểm các loại.

Về công tác từ thiện: Thường xuyên thăm viếng những người già neo đơn, tặng quà các ngày lễ, giúp đỡ những người kém may mắn, những người chậm phát triển.

Hội kêu gọi các mạnh thường quân, các thiện nguyện viên tham gia hội, Hội rất cần những thầy cô giáo có kinh nghiệm để hướng dẫn các lớp học.

Mọi chi tiết liên lạc về văn phòng: 14180 Beach Blvd Suite #204 Thành Phố Westminster CA. 92683 (phía sau tòa soạn báo Việt Mỹ).

Điện thoại liên lạc: (714) 270-1701 hoặc Email: Immigrationhcc@gmail.com