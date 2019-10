Thư Mời tham dự Chương trình CÓ MẶT CHO NHAU 2

1. Chùa Kim Quang; Chùa Phổ Từ; Chùa Thiên Trúc,

2. BHD GĐPT Hoa Kỳ và đơn vị GĐPT Thiện Tâm

3. Việt Báo, Thư Viện Hoa Sen, Viet Ananda Foundation

4. Liên Phật Hội, Bodhi Media, Asian World Media

5. Viet Cali Today, Nguyệt San Chánh Pháp

6. Bodhi M. Foundation, Thao Bach Foundation

7. Simplified Builders, C. Mindfulness LLC







Sacramento, September 12th, 2019

Letter of Invitation





Dear Venerable Sangha, a fellow Buddhist laypersons, and colleagues

Dear our beloved Vietnamese, wise friends, and members of the Vietnamese Buddhist Youth Associations

Ladies and Gentlemen,

In order to create an opportunity for all of us to interact, learn, and discuss the work of sharing Buddhism through education, literature, and arts, and the introduction of Vietnamese Buddhist publishers as well as a new book-signing event, a special gathering titled, "Presencing for Each Other 2", will be held at the Tully Community Branch Library, 880 Tully Rd. San Jose, CA 95111, from 2:00p.m. - 5:45p.m. on Saturday, Oct 19, 2019.

The gathering consists of the following activities:

1. Book Fair: book exhibitions

2. Sharing experiences about bringing mindfulness and Dharma to others

3. Introducing Vietnamese Buddhist publishers in California and as well as books released by Lotus Media, Inc., Bodhi Media, Hương Tích Phật Việt, Hoa Đàm, etc... including those by Thầy Như Điển, Thầy Từ Lực, Thầy Nguyên Tạng, Thầy Thiện Long (Hàn Long Ẩn), cư sĩ Thiện Quả, Nguyên Giác, Nguyên Minh, Như Hùng, Vĩnh Hảo, Trần Kiêm Đoàn, Trần Trung Đạo, Nguyễn Hoàng Lãng Du, Tâm Thường Định, v.v…

4. Mindfulness practices will be shared and practiced in this gathering

We humbly request your presence. We hope that all of you can join us in this meaningful gathering, including all members of the youth groups, in order to spend some quality time in the “Presence for Each Other".





Your presence is an honor and motivation for all of us in the warming spirit of the Dharma. Any question and/or support, please contact/Paypal at tamthuongdinh@gmail.com or Venmo @PheBach.





Respectfully yours,





On behalf of the organizing committee

Phe Bach and Scottie Nguyen





Chương trình tại Thư viện Tully

2:00 PM - 2:30PM --- Tiếp đón / Greetings and snacks

2:30 PM - 3:00PM --- Triển lãm sách / Book tours

3:00 PM - 3:15PM --- Giới thiệu và những phút lắng lòng / Introduction and practice of mindfulness

3:15 PM - 4:00PM --- Giới thiệu các nhà xuất bản Phật giáo Việt Nam tại California. / Introduction of Vietnamese Buddhist Publishers

4:00 PM - 4:15PM --- Giải lao / Break

4:15 PM - 5:15PM --- Panelists - Chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp / Sharing experiences about bringing mindfulness and Dharma to others

5:15 PM - 5:45PM --- Giao lưu và ký tặng sách / Book signing

5:45PM --- Hoàn mãn / Let it be.