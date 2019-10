Mical Seafood Thu Hồi Sản Phẩm Cá Ngừ

Một công ty tại Florida đã đưa ra lệnh thu hồi đối với các sản phẩm cá ngừ vì quan ngại các mức cao của histamine, mà có thể gây ra các dị ứng cho khách tiêu thụ. Mical Seafood, Inc., nói rằng lệnh thu hồi, đã được khởi động sau khi 4 báo cáo về mắc bệnh, ảnh hưởng đến khối cá ngừ vây vàng được đánh bắt tự nhiên, đông lạnh, thăn cá ngừ, thịt cá ngừ và bít tết cá ngừ 6 ounce, theo cơ quan CDC cho biết. Cá này được bán tại các tiểu bang gồm, Maryland, Pennsylvania, New York, New Jersey, Florida, Texas, Alabama, North Carolina, California, Michigan, Rhode Island, U.S. Virgin Islands, Sint Maarten và Grand Cayman.