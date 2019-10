Apple Có Thể Sẽ Bỏ Qua iPhone 11S Để Ra Mắt iPhone 12

Khoảng đầu tháng 10/2019, theo một nhà phân tích uy tín, Apple sẽ không ra mắt một chiếc iPhone 11S như thường lệ vào năm 2020. Thay vào đó, hãng dự kiến sẽ đặt tên cho thế hệ iPhone năm 2020 là "iPhone 12". Đây được xem là một bước đột phá từ cách đặt tên iPhone theo truyền thống của hãng.

Kể từ iPhone 3S năm 2009, Apple gần như luôn tuân theo cùng một công thức đặt tên. Hãng phát hành bản cập nhật lớn cho iPhone vào một năm và bản nâng cấp nhẹ với chữ "S" vào năm tiếp theo. Đã từng có một ngoại lệ: iPhone 8 và iPhone X đã được đặt tiếp theo iPhone 7 vào năm 2017, nghĩa là chúng ta không bao giờ thấy iPhone 7S. Và bây giờ, có vẻ như chúng ta sẽ tiếp tục không có iPhone 11S.

Chuyên gia phân tích Ming Chi-Kuo của TF Securities tin rằng iPhone mới năm 2020 sẽ có tên là iPhone 12. Như vậy, Apple dự kiến sẽ bỏ qua tên gọi iPhone 11S. Cách đặt tên có thể xuất phát từ 1 trong 2 lí do: iPhone 12 sẽ là một bản nâng cấp đáng kể so với iPhone 11, với những thay đổi căn bản về thiết kế, tính năng và thông số kỹ thuật. Hoặc, Apple đang loại bỏ các bản nâng cấp "S" của iPhone. Hoặc cũng có thể là cả 2 lí do trên.

Chúng ta có thể sẽ thấy những thay đổi trong thiết kế iPhone vào năm 2020. Apple được cho là đang phát triển thế hệ iPhone 2020 với màn hình lớn hơn, một số nguồn thì cho rằng công ty sẽ lấy cảm hứng thiết kế từ iPhone 4. Thậm chí, có thông tin khẳng định Touch ID sẽ quay trở lại hoạt động song song của Face ID. iPhone cuối cùng cũng hỗ trợ 5G khi Apple bỏ ra 1 tỷ USD để mua lại mảng kinh doanh modem của Intel.

