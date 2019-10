Thành phố Huế sẽ được mở rộng gấp 5 lần trong tương lai

Là 1 trong 5 thành phố lớn nhất trong nước, cố đô Huế xưa nay vốn nổi tiếng với lăng tẩm cổ kính cùng dòng sông Hương thơ mộng sẽ được mở rộng gấp 5 lần diện tích hiện hữu, theo báo điện tử Người Tiêu Dùng (NTD).

Như đã biết, so với quy mô một thành phố đã được xếp hạng “đô thị di sản - thành phố trực thuộc trung ương” thì quy mô đô thị Huế hiện nay còn nhỏ so với tốc độ phát triển, như mật độ dân số hiện là 5,029 người/km2, trong khi quy định là 2,000 người/km2; hạ tầng xã hội khu vực trung tâm đang quá tải, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị… Do vậy, đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP. Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa thông qua là tất yếu cần thiết.

Theo NTD, theo đề án nói trên, phạm vi mở rộng đô thị Huế sẽ gồm TP.Huế hiện hữu (rộng 70,67 km²), các thị xã Hương Thủy, Hương Trà cùng một phần huyện Phú Vang, cộng thành tổng diện tích khoảng 348,54 km².

Ngoài việc mở rộng diện tích, tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng chủ trương xây dựng Huế trở thành đô thị di sản - theo hướng văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường, xứng tầm là trung tâm văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước.

Mặt khác, như NTD ghi nhận, trong mục tiêu phát triển các ngành kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, bản đề án xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Huế, đồng thời đặc biệt chú trọng phát triển các công nghệ cao (đứng đầu là công nghệ thông tin) và nông nghiệp sạch…