TT Trump Vẫn Tố Cộng Tơi Bời

Trên thế giới cả thời kỳ Chiến Tranh Lạnh đến hậu Chiến tranh Lạnh như hiện thời chưa có vị tổng thống, thủ tướng, lãnh đạo quốc gia nào, và chưa có vị tổng thống Mỹ nào tố Cộng, đả kích chủ Nghĩa Xã hội tức CS như TT Trump, tổng thống thứ 45 của chánh quyền Mỹ. Chẳng những tố cáo, đả kích mà chánh quyền Mỹ do Ông Trump lãnh đạo còn đánh TC trên giao thương, an ninh viễn thông và bao vây TC ở Ấn độ Thái Binh dương, khiến chiến lược “Một Vành Đai Một Con Đường” và “Made in China 2025” của TC định bung ra lấn áp Mỹ có thể chết trong lặng lẽ.

Trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 24/09/2019, TT Trump tố Cộng sản, tố Trung Cộng đầu sỏ của CS tơi bời hoa lá cành. Ông công kích TC nào là 'ăn cắp, thủ đoạn' nào là chà đạp dân chủ Hong Kong. Ông chỉ mặt kêu tên TC nói TC nào là nền kinh tế thứ nhì thế giới mà vẫn nhận quy chế "quốc gia đang phát triển", thật là không công bằng. Nào là TC "đánh cắp sở hữu trí tuệ" của các công ty Mỹ, dùng thủ đoạn để khai thác thế mạnh tiền tệ. Ông tố Chủ Nghĩa Xã Hội và Chủ Nghĩa Cộng Sản, có điểm chung là chỉ phục vụ quyền lợi của giới cầm quyền. Ông lên án chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, nói rằng chúng chỉ đem lại nghèo đói, và "có điểm chung là chỉ phục vụ quyền lợi của giới cầm quyền". Hai chủ nghĩa này "đã giết chết 100 triệu người" và cam kết Hoa Kỳ sẽ không bao giờ là "nước xã hội chủ nghĩa.”

Đây không phải lần đầu TT Trump tố cộng sát ván trước Đại Hội Đồng LHQ như vậy. Năm ngoái 2018, cũng trước Đại Hội Đồng LHQ, ngày 25/9, trong bài diễn văn dài hơn 3500 chữ, Tổng thống Trump kêu gọi các nước trên thế giới “chống lại Chủ nghĩa Xã hội và những đau khổ mà nó đã gây ra cho mọi người”. Tổng thống trình bày, "Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến một thảm họa loài người, như một ví dụ ở Venezuela. Hơn 2 triệu người đã bỏ chạy nỗi kinh hoàng mà chế độ Xã hội Chủ nghĩa Maduro và nước bảo trợ họ là Cuba đã mang lại". "Cách đây không lâu, Venezuela là một trong những nước giàu nhất trên trái đất. Ngày nay, Chủ nghĩa Xã hội đã làm phá sản một quốc gia giàu dầu mỏ và đẩy người dân nước này vào cảnh nghèo đói cơ cực. Gần như ở nơi nào mà Chủ nghĩa Xã hội hay Chủ nghĩa Cộng Sản đã được thử nghiệm, chúng cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của Chủ nghĩa Xã hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại Chủ nghĩa Xã hội và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người.

Được lời như cởi tấm lòng, người dân Trung Hoa 1 tỷ 400 triệu người, người dân Việt Nam gần 100 triệu người, người dân Lào, người dân Bắc Triều Tiên ở Á châu, người dân Cuba, người dân Venezuela ở Trung và Nam Mỹ châu như thấy Tổng Thống Trump của Mỹ hé ánh sáng tự do, dân chủ ở chân trời để gần 2 tỷ người của những nước ấy có thể đứng lên tranh đấu, chiến đấu cho tự do, dân chủ của đất nước và nhân dân mình, với hy vọng như các Tổng thống Mỹ sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh từng tuyên bố, bất cứ dân tộc nào đứng lên vì tự do, Mỹ sẽ đứng bên cạnh, một câu mà TT Bush Con đúc kết rất rõ.

Còn TT Trump là con người thực tế, Ông tích cực hơn, thích “tiên hạ thủ vi cường” nên Ông kêu gọi các nước đứng lên chống Chủ nghĩa Xã hội tức là xóa bỏ Cộng sản, mà đầu sỏ là TC.

Gần hai tỷ người dân nạn nhân của CS hy vọng và tin tưởng chỉ có Mỹ mới đủ sức yểm trợ cho dân chúng các nước đang bị CS nhốt trong chế độ Xã hội Chủ nghĩa. Người Việt ở ngoài nước ở Á, Âu, Mỹ Úc ở đâu cũng chống CS, biểu tình khiến lãnh đạo Đảng NHà Nước CSVN phải vào cửa hông ra cửa hậu..

Do đó nhân dân Trung Hoa, Việt Nam lúc bấy giờ “Một số người nói với Đài VOA của chánh phủ Mỹ, rằng họ ủng hộ và mong ý tưởng của Tổng thống Mỹ sớm trở thành hiện thực, vì “hơn ai hết, chúng tôi rất thấm thía nỗi khổ mà CNXH gây ra cho người dân”, như nhà báo tự do Võ Văn Tạo ở Nha Trang nói với VOA. Như blogger-nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến từ Hà Nội, ông không muốn giải thích “dài dòng” lý do ông ủng hộ ông Trump, nhưng “nếu ai đã từng sống dưới một chế độ như chế độ chúng tôi đang sống thì sẽ hiểu”.

Trên mạng xã hội, nhiều người Việt Nam gửi lời “cảm ơn ông Trump” về “ý tưởng tuyệt vời” này. Thậm chí, Facebooker Tuyết Hoàng còn nguyện “lấy một phần tuổi thọ của tôi trao cho ông ấy”.

Trở lại thông tin nghị luận lần thứ hai TT Trump tố cáo CS. Đài phát thanh VOA của chánh quyền Mỹ ngày 26-9, có một bản tin tựa đề “Giới lãnh đạo VN [CS] hoang mang trước phát biểu lên án CNXH của TT Trump” với câu chủ đề như sau, “Các nhà tranh đấu Việt Nam nhận định với VOA rằng phát biểu lên án Chủ nghĩa Xã hội của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Đại hội đồng LHQ chắc chắn khiến “giới lãnh đạo Hà Nội hoang mang.” Cùng lúc, truyền thông nhà nước Việt Nam [CS] loan tin rằng “Chẳng ai quan tâm Tổng thống Mỹ nói gì trước LHQ.”

Giới tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền VN và toàn vẹn lãnh thổ còn nhắc lai, “Cũng tại diễn đàn Đại hội đồng LHQ vào năm ngoái, ông Trump nói: “Gần như ở nơi nào mà Chủ nghĩa Xã hội (CNXH) hay Chủ nghĩa Cộng sản (CNCS) đã được thử nghiệm, chúng cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của chủ nghĩa xã hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại chủ nghĩa xã hội và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người.”

Qua những tố cáo của TT Trump về CS bộc lộ những sai lầm của các chánh trị gia Tây Phương, trong đó có của Mỹ. Bây giờ sau ba thập niên, người ta bắt đầu thấy rõ những chánh trị gia, những nhà làm chánh sách của Tây Phương đã lầm khi tin rằng giúp cho Trung Cộng phát triển kinh tế, điều đó sẽ đưa TC phát triển dân chủ theo kiểu Tây Phương. Hy vọng ấy đã thành thất vọng, thất bại thê thảm. CS trong đó hai chế độ CS còn sót lại lớn nhứt ơ Á châu là CSTQ và CSVN trước sau như một mở rộng kinh tế nhưng quyết khoá chặt chánh trị sau ba thập thập niên “ làm kinh tế” với Tây Phuơng. Giúp cho TC và VC rõ ràng không chỉ là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà là nuôi kẻ thù cho lớn mạnh để chống đối lại mình!/. (VA)