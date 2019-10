Công Dân Gốc Hoa Làm Gián Điệp Cho Beijing Đã Bị Bắt

SAN FRANCISCO - Xuehua “Edward” Peng bị bắt hôm Thứ Sáu 27/09 tại nhà ở San Francisco vì là gián điệp của chính quyền ngoại quôc họat động bất hơp pháp tại Hoa Kỳ.

Biện lý liên banhg David L. Anderson phụ trách quận Băc California loan báo: Peng là công dân Hoa Ky, làm việc cho Bộ công an Trung Cộng cũng được biết như là 1 tổ chức an ninh tình báo. Ông Anderson xác nhận: truy tố nghi can Peng là về chuyển giao thông tin an ninh quốc gia cho đối phương. Peng làm việc của gián điệp từ giữa năm 2015 đến giữa năm 2018.

Thám tử FBI cho hay “đây là kêt quả của nhiều năm theo dõi và điều tra”. CBS tường thuật: Peng đến Hoa Kỳ bằng chiếu khán thuơng gia hoạt động tạm thời năm 2001, trở thành thường trú nhân từ 2006, nhập tịch năm 2012.

Nghi can 56 tuổi này sẽ bị ra tòa tại Bắc California vào ngày 2 tháng 10.