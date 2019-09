Hong Kong Hôm Nay, Việt Nam Hôm Nao?

Ảnh Facebook Phe Bach

Sự kiện hàng triệu người trẻ tuổi Hong Kong xuống đường đòi tự do dân chủ tự do trong suốt gần 4 tháng qua, đã làm toàn thế giới tự do kính nể. Vào hôm 19/09, nhà dân chủ trẻ tuổi Joshua Wong nói chuyện trước quốc hội Hoa Kỳ, kêu gọi Hoa Kỳ ủng hộ cho nền dân chủ Hong Kong đã làm cho nhiều người Việt ở hải ngoại ngưỡng mộ. Và có người đặt câu hỏi: liệu có bao giờ tuổi trẻ Việt Nam dám làm điều tương tự không? Nếu có, chừng bao lâu nữa mới xảy ra?

Nhạc sĩ Trúc Hồ, cảm hứng từ các cuộc biểu tình dân chủ của Hong Kong trong cả 2 thời kỳ 2014 và 2019, đã sáng tác ca khúc Sea of Black. Trong đoạn cuối, tác giả có gởi gấm hoài bảo của mình: Hong Kong today, Vietnam tomorrow…

Tuy nhiên, có những sự thật rất đau lòng. Những người Việt hải ngoại thường xuyên về thăm Việt Nam sẽ dễ đồng ý rằng, chuyện Hong Kong hôm nay là rất khó xảy ra ở Việt Nam trong một tương lai gần.

Một người bạn trẻ gốc Việt là tiến sĩ giáo dục ở Cali, đã đăng trên Facebook cá nhân của mình 2 tấm hình, một ở Hong Kong, và một ở Việt Nam. Thoạt nhìn tưởng như tương tự, nhưng thật ra là trái ngược hoàn toàn. Điểm giống nhau là cả ở Hong Kong và Việt Nam đều tràn ngập giới trẻ trên đường phố. Còn điểm khác nhau: người trẻ Hong Kong xuống đường đòi dân chủ, trong khi người trẻ tuổi Việt Nam xuống đường đón… sao Hàn(ngôi sao điện ảnh Nam Hàn)!

Câu trả lời nằm ở vấn đề dân trí và dân khí.

Có thể dễ dàng nhận thấy, về cả dân trí lẫn dân khí, Hong Kong trên Việt Nam một đẳng cấp. Lấy một ví dụ về dân trí: trên bảng sắp hạng những đại học tốt nhất thế giới của U.S. News, Hong Kong có đến 4 trường trong top 20. Các cuộc biểu tình ở Hong Kong không xuất phát từ tình trạng đói nghèo, lạc hậu. Nền kinh tế tài chính Hong Kong vẫn đóng một vai trò quan trọng tại Á Châu. Giới trẻ Hong Kong bãi khóa, bỏ học xuống đường chỉ vì khát khao tự do, dân chủ. Họ nhìn sang Trung Cộng, thấy rõ trong nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này người dân bị kềm hãm nhân quyền, dân chủ ra sao. Họ không chấp nhận tương lai của mình như thế, nên quyết định hành động ngay từ bây giờ, bất kể một Thiên An Môn mới có thể xảy ra, cướp đi sự an nguy của chính họ.

Còn ở Việt Nam? Cũng không cần phải dẫn chứng thêm, hầu hết mọi người Việt- kể cả quan chức chóp bu CSVN- đều hiểu rằng nền giáo dục Việt Nam vẫn chưa có lối thoát. Ở Việt Nam, nền giáo dục công lập vẫn bế tắc sau hàng loạt các cuộc “đổi mới giáo dục” trong hàng chục năm qua. Những người có tiền trong nước chấp nhận bỏ vài chục ngàn đô là một năm để con em mình được học ở các trường tiểu học “quốc tế” của tư nhân. Và cũng những người có tiền sẵn sàng bỏ ra hàng trăm ngàn đô la để con mình đi học đại học ở nước ngoài. Chính báo chí trong nước công nhận rất nhiều du học sinh đều tìm cách ở lại các nước u Mỹ, tạo ra một làn sóng “tị nạn giáo dục” của người Việt Nam trong thế kỷ 21. Dân trí của một quốc gia như vậy làm sao khá được.

Về dân khí, một người Việt ở Mỹ tâm sự rằng khi về Việt Nam, anh không còn có nhiều chuyện để hàn huyên, tâm sự với những người bạn chí thân thời đi học của mình. Những người bạn học của anh đích thực là một thế hệ tinh hoa của đất nước. Họ tốt nghiệp ở một trường trung học, và sau đó là những trường đại học danh tiếng nhất nước Việt Nam. Họ đã và đang từng làm việc cho những công ty nước ngoài, hoặc là những doanh nhân, hay là những giáo sư, chuyên gia đáng kính trong xã hội Việt Nam. Thế nhưng, mỗi khi bạn bè cũ gặp nhau lại, ngoài chuyện trường xưa bạn cũ, đề tài đùa giỡn duy nhất của một nhóm bạn tuổi đã gần 60, đó là chuyện sex! Thỉnh thoảng anh Việt kiều cố hỏi một vài chuyện về chính trị xã hội trong nước, thì sẽ được trả lời qua loa, và được nhắc nhở “…những chuyện này mình không giải quyết được, nói cũng vô ích…”. Đề tài sex lại trở thành chủ đề chính, trong những bàn tiệc rượu bia tràn trề…

Thế hệ tinh hoa của đất nước mà cũng chỉ biết vui với chuyện ăn nhậu và sex, thì đừng trách gì dân khí của toàn xã hội. Mới đây, vào ngày 18 tháng 9 năm 2019, mạng xã hội “thuần Việt” mang tên Lotus được chính thức trình làng, để thu hút giới trẻ Việt Nam sử dụng thay cho Facebook, Google. Và Báo Lao Động đã nhận xét rằng, trên trang mạng xã hội này chỉ toàn hình ảnh gái, với những cái tên như: Hội gái xinh, Gái xinh châu Á, Thích ngắm gái xinh, Gái xinh free, Trai xinh gái đẹp... Toàn gái là gái, mà phần lớn là gái ăn mặc hở hang, thiếu vải. Báo Lao động bình luận: Lotus nhàm chán, nhạt nhẽo khi nó không khác gì một nồi lẩu hổ lốn, và được so sánh là “lẩu gà không ra gà, bò không ra bò”…

Thế thì đừng trách tại sao tuổi trẻ Việt Nam chỉ đổ ra đường để đón “sao Hàn”, hay ăn mừng đội tuyển túc cầu chiến thắng, thay vì lo cho sự an nguy của quốc gia, của chính tương lai của mình.

Nguyên nhân? Nếu thất bại trong việc bảo vệ chủ quyền của đất nước trước sự lấn lướt hiện nay của Trung Cộng tại Bãi Tư Chính, thì chính quyền CSVN lại rất thành công trong khả năng bóp nghẹt dân trí, dân khí Việt Nam. Họ ru ngủ người Việt bằng cách khuyến khích thanh niên trong lối sống chỉ biết kiếm tiền, nhậu và hưởng thụ sex. Họ khủng bố người Việt bằng sự sợ hãi. Họ gieo rắc sự sợ hãi trên toàn xã hội Việt Nam, đặc biệt với những người bất đồng chính kiến. Sự sợ hãi khiến con người mất tự do. Sự sợ hãi làm con người nhục nhuệ khí, không dám nghĩ đến những điều trọng đại của đất nước, dân tộc. Bằng một hệ thống công an trị, họ đã thành công trong việc buộc người Việt Nam giao trách nhiệm đối với tổ quốc cho riêng họ.

Trong tháng 7/2019, theo tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, chế độ CSVN đang giam giữ ít nhất 231 tù nhân lương tâm trong điều kiện giam giữ hà khắc. 197 người đã bị kết án từ 2 năm đến chung thân. 50 người bị kết tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền; 32 người bị kết tội tuyền truyền chống phá nhà nước; 54 người bị kết tội phá hoại khối đoàn kết; 9 người bị cáo buộc gây rối an ninh; 12 người bị cáo buộc/kết tội theo lợi dụng quyền tự do dân chủ… Những người yêu nước, có lòng can đảm lên tiếng đã bị tù đầy như vậy, cho nên toàn xã hội dân khí bị thui chột là điều dễ hiểu.

Và mới đây nhất, vào ngày 15/9/2019, trong khi bất lực để Trung Cộng xâm phạm biển đảo, thì nhà cầm quyền thủ đô Hà Nội đã sử dụng 6,000 công an và một số đơn vị liên quan thực hiện một cuộc diễn tập chống biểu tình ở hai quận Cầu Giấy và Từ Liêm trong sáng 13/9. Cuộc diễn tập này nhằm đối phó với tình trạng bất mãn của dân chúng, nhằm “răn đe, phòng ngừa âm mưu chống phá của các thế lực thù địch… chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ… thất bại âm mưu thủ đoạn phá hoại của thế lực thù địch và các loại tội phạm…”. Khí thế Hong Kong nào mà ngoi đầu lên được tại Việt Nam?

Trở lại với câu hỏi: Hong Kong hôm nay, Việt Nam hôm nao? Câu trả lời có lẽ là… còn lâu lắm! Chỉ khi nào có được một sự thay đổi lớn trong giới lãnh đạo chóp bu của đảng độc tài toàn trị, cởi trói cho dân trí, dân khí Việt Nam, hy vọng Việt Nam mới có sự thay đổi. Vẫn biết việc thay đổi chế độ độc tài đảng trị cộng sản là khó nhất trong lịch sử chống độc tài nhân loại, nhưng đó là lối thoát duy nhất cho dân tộc Việt Nam trong tình thế hiểm nguy hiện tại.

Dân Việt