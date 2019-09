Liên Tôn VN Gặp UB Tự Do Tôn Giáo Mỹ

Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ (USCIRF) đã đến Chùa Giác Hoa tại Sài Gòn để gặp các đại diện tôn giáo trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam vào ngày 18 tháng 9 năm 2019, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Tư.

Bản tin RFA cho biết chi tiết như sau.

Đại diện Hội đồng Liên Tôn Việt Nam vào sáng ngày 18.9.2019 có cuộc gặp với Đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn.

Một thành viên Hội Đồng Liên Tôn là Chánh Trị Sự Đạo Cao Đài, Ông Hứa Phi, vào chiều ngày 18 tháng 9 cho Đài Á Châu Tự Do biết:

“Hôm nay Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam có họp với Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ tại Chùa Giác Hoa Sài Gòn, có tất cả đồng Chủ tịch của 5 tôi giáo. Chúng tôi đã nêu một số ý kiến về vấn đền tự do tôn giáo tại Việt Nam, chúng tôi cũng nêu lên vấn đề nhân quyền tại Việt Nam và yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ các nước tự do can thiệp để nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải thả các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, ngoài ra phải bảo vệ biển đảo không cho Trung Cộng chiếm đóng.”

Linh mục Paul Lộc, một thành viên tham dự khác, sau cuộc gặp nêu rõ trên trang Facebook cá nhân, những điều mà ông trình bày với USCIRF. Đó là tự do tôn giáo cho các tù nhân, cho phép các linh mục được thăm gặp và làm mục vụ cho các tù nhân; thực trạng chính phủ can thiệp quá sâu vào việc bổ nhiệm các chức sắc; đặc biệt đối với Công giáo; biện pháp hạn chế, sách nhiễu việc đi lại của các linh mục dấn thân cho công lý-hòa bình; các tôn giáo vẫn chưa chính thức được tự do tham gia vào lãnh vực y tế, giáo dục; tài sản giáo hội bị nhà nước chiếm dụng, sử dụng không đúng mục đích.

Những đề nghị đối cới Hoa Kỳ thông qua USCIRF của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam được cho biết gồm thường xuyên theo dõi tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam; việc viện trợ, giúp đỡ cho một chế độ bị cho là bất chính- bất công cần được cân nhắc cẩn thận nếu không sẽ trở thành tiếp sức cho độc tài, tàn ác; chính phủ Hoa Kỳ cần đặt điều kiện về nhân quyền khi bang giao với Việt Nam dù trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thương mại, quân sự… và cần đưa ra biện pháp chế tài khi nhà nước Việt Nam có những vi phạm về nhân quyền bị cho là liên tục và nghiêm trọng.

Hội đồng Liên tôn Việt Nam cũng đề nghị Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo CPC; Hoa Kỳ cần áp dụng Đạo Luật Nhân quyền Toàn cầu Mgnitsky và dự luật Nhân quyền cho Việt Nam; Hoa Kỳ cần đòi hỏi chính phủ Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm; bại bỏ và sửa đổi Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố Tụng Hình sự, Luật An Ninh Mạng và Luật Tín Ngưỡng- Tôn giáo cho phù hợp với các công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị; sửa đổi luật lao động để các công đoàn độc lập được thành lập và hoạt động.

