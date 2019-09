Hoa Thịnh Đốn: Lễ Giỗ Tổ Sân Khấu Nghệ Thuật 2019

Những bài ca vọng cổ, những điệu lý, câu hò là tiếng lòng của người dân quê vùng sông nước Cữu Long. Cổ nhạc Miền Nam là một bông hoa tươi thắm trong vườn hoa văn học nghệ thuật của dân tộc. Hằng năm vào tháng 9 các nghệ sỉ Cổ Nhạc trong và ngoài nước thường tổ chức Lễ Giỗ Tổ Sân Khấu để tưởng niệm vị Tổ sư Cổ nhạc Cao văn Lầu, người tỉnh Bạc Liêu và những nghệ sĩ tiền bối đã sáng lập, duy trì và phát triến ngành ca cổ, một bộ môn nghệ thuật văn hóa quý giá của dân tôc.Năm nay Giỗ Tổ Sân Khấu Nghệ Thuật vùng Hoa Thịnh Đốn được Câu Lạc Bộ Đàn Ca Tài Tử (CLBĐCTT) tổ chức vào lúc 11 giờ trưa ngày 15 Tháng 9, 2019 tại Nhà hàng Harvest Moon, Falls Church, VA.Có khoảng ba trăm quan khách tham dự. Chương trình được điều hợp rất sinh động bởi MC Duy Linh. Hiện diện có Tiến sĩ Cầm, gia đình Bà là chủ nhân Rạp hát Hưng Đạo ở Đường Trần Hưng Đạo (Saigon), Dược sĩ Trần Kim Long, Hội trưởng Hội Y Tế Miền Đông; Ông Trần Tử Thanh, VN Quốc Dân Đảng; Ông Bà BS Tôn Thất Châu, Hội Thiện Tâm: Ông Phan văn Bề, Hội trưởng Hội Long Xuyên; GS Kim Oanh, Ông Nhất Hùng, Nhà văn Hồng Thủy Hội Văn Nghệ sĩ VNCH Hải Ngoại, Bà Trúc Nương, Hội PHụ Nữ /HTĐ; Ông Hà văn Sinh, Hội trưởng Hội Phật Giáo Hòa Hảo/HTĐ, Bà Tuyết Ngọc, Hội các Bà mẹ VN; Bà Minh Nguyệt, Chủ nhiệm Nguyệt sang Hoài Hương… Truyền thông có Ông Vân Đậu (SBTN), PV Tuyết Mai. Đặc biệt có nhiều người trẻ, nam nữ trong quốc phục VN, áo dài, khăn vành, máu sắc rực rỡ tạo một không khí vui tươi của một ngày hội, ngày Giỗ Tổ truyền thống.Được biết CLBDCTT vùng HTĐ được thành lập năm 2016. Các anh chị em CLBDCTT thường tham gia gây quỹ cho các chùa, nhà thờ và các hội đoàn trong vùng HTĐ. Hiện CLBDCTT là một thành viên của Hội Đồng Đại Diện của Cộng Đồng HTĐ, MD&VA.Trên sân khấu có bàn thờ với khung chữ “Tổ Nghiệp”, hoa quả hương đèn rất trang nghiêm. Đặc biệt trong chương trình Giỗ Tổ năm nay có sự hiện diện của Nghệ Sĩ Ngọc Huyền, Ca sĩ Cát Tuyền từ Cali về tham dự. Sau nghi lễ chào Quốc kỳ Mỹ Việt, Bà Mary Chi Ray, người sáng lập , đại diện cho CLBĐCTT có lời chào mừng quan khách. Được biết Bà Marry chi Ray thời Cố Tổng Thống G. H. Bush bà được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám Đốc Định cư, Tỵ nan; Thời Cựu Tổng Thống G. W. Bush Bà là Cố vấn Tiểu Thương và hiện nay Bà là Giám Đốc Cơ quan Di Trú Quốc tịch tại Phila, PA. Bà trình bày, hằng năm, các anh chị em sân khấu trong và ngoai nước thường tụ họp cúng Tổ Cải Lương là Nghệ sĩ Cao văn Lầu, người tỉnh Bạc Liêu. Ông là người sáng lập cổ nhạc miền Nam và là tác giả bài vọng cổ nổi tiếng “ Dạ Cổ Hoài Lang”..Theo truyền thống đó, các nghệ sĩ của CLBĐCTT/HTĐ thiết lễ, trang hoàng, cùng nhau tề tựu về để thắp nén hương kính dâng cúng Tổ. Trước là để tưởng niệm, tri ơn vị Tổ Sư và các nghệ sĩ tiền bối đã có công khai sáng, gìn giữ, bồi đắp cho bộ môn nghệ thuật cổ nhạc này mỗi ngày một thêm phong phú. Sau cũng là dịp để các nghệ sĩ cầu xin Tổ nghiệp phù hộ cho được nhiều may mắn thành công trên đường nghệ thuật.Bà Mary chi Ray cho biết, dù bà không là một nghệ sĩ, nhưng bà luôn giúp các em cháu nghê sĩ cổ nhạc tiếp tục học hỏi và trình diễn để phát huy văn hóa dân tộc. Trước khi dứt lời bà Mary Chi Ray ước mong đồng hương tiếp tục ủng hộ CLBDCTT/HTĐ để bộ môn cổ nhạc Miền Nam được duy trì và phát triển ở hải ngoại mãi mãi với thời gian.Tiếp theo chương trình, Anh Phan Nhất Lĩnh nói về ý nghĩa ngày Giỗ Tổ. Anh nói hằng năm cứ đến ngày 12 Tháng 8 Âm lịch, giới nghệ sĩ nói chung có nhiều hoạt động mang tính tâm linh để tưởng nhớ những bậc tiền bối trong nghề, gọi chung là “Tổ nghiệp”.Anh Nhất Lĩnh nói tiếp, dù ở bất cứ nơi đâu, Việt Nam hay hải ngoại, trái tim của mỗi nghiệ sĩ cổ nhạc luôn hướng về ngày Giỗ Tỗ sân khấu 12/8 Âm lịch, tưởng niềm vị Tổ sư và quý bậc tiền bối đã cho họ có được một cái nghề, có được cái duyên sân khấu, được khán giả, người đời trân trọng. Dù đang sống ở phương xa hay tại đất nước quê nhà, đối với các nghệ sĩ, niềm tin nơi Tổ Nghiệp vẫn một đời son sắt.Có rất nhiều truyền thuyết và giai thoại về Tổ nghề sân khấu. Mỗi truyền thuyết là một câu chuyện khác nhau. Tuy nhiên, đối với giới nghệ sĩ, điều đó không quan trọng, mỗi người đều tôn thờ Tổ nghiệp theo cách của riêng mình. Điểm chung nhất là tin tưởng tuyệt đối vào “Tổ nghiệp”. Cứ mỗi lần lên sân khấu thì các nghệ sĩ đều đến bàn thờ tổ trong hậu trường thắp hương khấn vái mong Tổ phù hộ.Ngoài yếu tố tâm linh, tổ chức Giỗ Tổ còn là sự biểu thị lòng tôn trọng khán giả. Rõ nét nhất trong lễ Giỗ Tổ là vinh danh những người nghệ sĩ lỗi lạc tiền bối, có nhiều cống hiến cho nghệ thuật. Họ đã đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường nghệ thuật và lưu truyền mãi mãi. “Tin vào tổ, kính trọng tổ” gần như là đạo của nhiều người làm nghệ thuật, của giới nghệ sĩ. Những ngày giỗ tổ sân khấu thường tưng bừng như ngày hội để đồng nghiệp gặp gỡ vui vẻ bên nhau, không có sự phân biệt đẳng cấp, mọi người đều bình đẳng trước bàn thờ Tổ.Điều tuyệt vời nhất là mọi người từ trong nước ra đến hải ngoại, tất cả đều chung tay giữ gìn bộ môn nghệ thuật truyền thống của Văn hoá Việt. Lễ Giỗ Tổ sân khấu nghệ thuật là dịp để các nghệ sĩ cổ nhạc nhắc nhớ cội nguồn, bày tỏ lòng biết ơn đối với những bậc Tiền Bối đã đi trước. Đây cũng là cơ hội cho các nghệ sĩ có dịp gặp gỡ các bạn cùng sở thích, cùng chí hướng nối tình đoàn kết: Uống Nước Nhớ Nguồn, Tôn Sư Trọng Đạo…Nối tiếp chương trình là những màn trình diễn cổ nhạc rất đặc sắc do Ngọc Huền, Cát Tuyền và các nghệ sĩ cổ nhạc Thủ đô như Nhất Lĩnh, Thu Thảo, Anh Kiệt, Thiện Nhẫn, Phương Trang, Bảo Linh trình diễn… Mở đầu chương trình Ngọc Huyên trình bày bài ca cúng Tổ “Dạ Cổ Hoài Lang”. Đặc biệt nhất là màn trình diễn của Ngọc Huyền và Thu Thảo trong trích đoạn “Tiếng Trống Mê Linh” với Trưng Trắc và Trưng Nhị, gợi nhớ một lịch sử oai hùng của dân tộc. Kế đến Nhất Lĩnh và Anh Kiệt trong bản Bá Nha Tử Kỳ. Nhất Lĩnh vừa là ca sĩ vừa là nhạc sĩ, sáng tác hơn 400 bản, gồm nhiều thể điệu, vọng cổ, Tân Cổ Giao Duyên. Bảo Linh và Phương Trang xuất sắc trong trích đoạn Tô Ánh Nguyệt, Hoàng Hùng thay đổi không khí với bản Tân Cổ giao duyên “Biệt kinh kỳ”…Phần cuối chương trình là hát kêu lô tô do Cát Tuyền trình diễn, cũng rất đặc biệt, sinh động. Tóm lại, “Câu Lạc Bộ Đàn Ca Tài Tử” không phải là một tổ chức của những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên tiếng hát và cách trình diễn của những nghệ sĩ trong CLB ĐCTT rất điêu luyện. Nhạc sĩ Hoàng Phú phụ trách phần tân nhạc, đã góp phần lớn cho Lễ Giỗ Tổ thành công mỹ mãn, chương trình đã hấp dẫn , lôi cuốn khán giả ở lại thường thức tới giờ phút cuối.Chương trình Giỗ Tổ được chấm dứt lúc 3 giờ chiều cùng ngày.