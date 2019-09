Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

(Xem: 120)

Little Saigon, Nam California (Bình Sa) -- Hội Tết Trung Thu 2019 do các hội đoàn giới trẻ tổ chức tại công viên Atlantis Play Center, địa chỉ - 13630 Atlantis Way, Garden Grove, CA 92844, vào lúc 3 giờ chiều thứ Bảy, ngày 07 tháng 9, 2019.