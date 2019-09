Đại Học Louisiana Mở Điều Tra Vụ Sinh Viên Gốc Việt Bị Kỳ Thị

Sau khi một sinh viên Trường Đại Học Tiểu Bang Louisiana (LSU) bị buộc tội la hét những lời kỳ thị chủng tộc chống lại 3 sinh viên khác trong trận banh football vào tháng trước, trường đại học này đang mở cuộc điều tra, theo bản tin của Đài NBC News tường trình cho biết hôm 10 tháng 9.

Một trong những sinh viên liên quan vụ này là Christy Nguyen, đã viết twitter rằng một nam sinh viên hét "Get the f--k out Ching chongs" vào cô ấy và 2 sinh viên khác. Nguyen và 2 sinh viên khác là những người Mỹ gốc Việt và sinh tại Baton Rouge.

Phó Chủ Tịch Hội Sinh Viên LSU là Mari Fuentes-Martin nói với The Reveille và NBC News rằng trường đại học đã nhận được một phúc trình về sự kiện này và họ đã họp với các sinh viên có liên quan trong vụ việc.

“Ngôn ngữ và lời lẽ dùng trong sự kiện này không phản ảnh chúng ta là ai như là một trường đại học và môi trường chào đón mà chúng ta đã tạo ra đối với các sinh viên của tất cả bối cảnh,” theo Fuentes-Martin đã nói với NBC News trong một thông báo được soạn sẵn như thế.

Nguyen nói rằng những lời kỳ thị đến trễn trong quarter thứ hai của trận đấu Georgia Southern. Gần như mọi người chung quanh đều bất động. Một sinh viên khác đã an ủi họ và đưa cho họ một tấm hình của người đàn ông la hét đó.

Trường đại học đã từ chối nêu tên các sinh viên với NBC News.