Trong 50 Năm Nữa, 25% Người Già Ở Mỹ Đến Từ Nước Ngoài

Dân số Mỹ đang già đi, và ngày càng trở nên đa sắc tộc. Những công dân cao tuổi sinh ở nước ngoài có thể sẽ tăng gấp 3 trong vòng 50 năm nữa, và sẽ chiếm vào khoảng 25% những người Mỹ trên 65 tuổi vào thời điểm đó.

Theo một báo cáo của Census Bureau công bố trong tuần này, số người nhập tịch Hoa Kỳ, cư dân và di dân hợp pháp chạm con số 7.3 triệu trong năm 2018, tương đương 14% nhóm người Mỹ trên 65 tuổi. 75% trong số họ đã nhập tịch và sống ở Mỹ trên 30 thập niên. Những người cao niên gốc Mỹ Latin chiếm đa số.

Đến năm 2060, dự kiến nhóm này sẽ tăng lên đến 22 triệu người, tương đương 23% những người cao niên Mỹ. Vào thời điểm đó, tổng số người cao niên Mỹ sẽ vào khoảng 98.2 triệu.

Theo Census Bureau, trong giai đoạn 2012-2016, di dân đến từ Châu Á và Châu Mỹ Latin chiếm đa số. Và họ là mục tiêu mà chính phủ Trump muốn ngăn chặn, giảm bớt. Trong thời kỳ đầu của nước Mỹ, đa phần di dân đến từ Châu Au và Châu Phi. Trước năm 1880, gần 90% di dân đến từ Châu Au, đa phần là người Anh, Ireland, Đức. Trong giai đoạn 1880 – 1929, di dân Châu Au chiếm 83% trong tổng số 22 triệu di dân đến Hoa Kỳ.

Cư dân lớn tuổi đến từ ngoại quốc có mức thu nhập trung vị vào khoảng $59,786, thấp hơn so với cư dân sinh ở Mỹ là $61,289. Những người cao niên không sinh ra ở Mỹ sử dụng foodstamps vào khoảng 17%, so với 8% là người sinh ra ở Mỹ.

Khoảng dưới 50% cư dân lớn tuổi sinh ra ở nước ngoài nói tiếng Anh tại nhà. Những cư dân gốc Á và Mỹ Latin được Census Bureau ghi nhận là nói tiếng Anh dưới mức “very well”. Những cư dân đến từ Châu Au và Châu Phi đa phần nói tiếng Anh tại nhà.

Các tiểu bang California, Florida, New York là nơi cư trú của hơn phân nửa cư dân lớn tuổi không sinh ra ở Mỹ; tiếp theo là Texas, New Jersey, Illinois, Arizona, Washington và Pennsylvania. Trong giai đoạn 2012-2016, các thành phố có số cư dân không sinh ra ở Mỹ cao nhất là New York, Los Angeles, Miami-Fort Lauderdale, Chicago, San Francisco.