TNS Dean Trần Muốn Cấm Trùm Mặt Nơi Công Cộng

BOSTON – Theo sau một cuối tuần chứng kiến hơn ba chục người bị bắt, khi những người chống người biểu tình và cảnh sát đụng độ tại đường phố thành phố Boston, Dean Trần- thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts- đang đề xuất để kết thành tội phạm đối với những người biểu tình trùm mặt trong thời gian các sự kiện công cộng.4 cảnh sát viên bị thương và 36 người bị bắt vào Thứ Bảy rồi, sau hàng loạt vụ đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình chống lại cuộc diễn hành của những người dị tính đi qua trung tâm thành phố Boston. Nhiều người trong những người biểu tình, một số liên kết với nhóm cánh tả Antifa, đeo khăn quàng, mang mặt nạ hay những thứ khác để che mặt họ lại.“Đây là lúc, liên bang, tiểu bang, và địa phương làm cho việc che mặt tại các sự kiện công cộng và các cuộc diễn hành trở thành bất hợp pháp. Một sự nguy hiểm đối với an ninh công cộng và các cảnh sát của chúng ta,” theo Thượng Nghị Sị Tiểu Bang Massachusetts Dean Trần, thuộc Đảng Cộng Hòa, viết trên twitter hôm Thứ Hai cùng với một bản tin của báo Boston Herald hôm Chủ Nhật, cho thấy một người đàn ông với khăn quàng quanh cổ bị mang đi bởi các cảnh sát viên. “Không một ai hay nhóm nào đứng trên luật pháp.”Trần nói với News Service hôm Thứ Ba rằng ông đã quan tâm đến cuộc bạo động làm gián đoạn cuộc biểu tình và diễn hành trên khắp nước và “bực bội” bởi những gì ông xem trên các tin tức về Boston vào cuối tuần qua.“Tôi là người rất ủng hộ tự do hội họp, nhưng sự tự do để hội họp không phải để bảo đảm cho bạn quyền ngụy trang bản thân và gây tổn hại đến những người khác,” Trần viết như vậy.