Những con số và con chữ lừa bịp người dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng



Lừa bịp là lừa bằng mánh khóe xảo trá để che giấu sự thật.





Tại Hội nghị Thành Đô, Tứ Xuyên, trong hai ngày 3&4 tháng 9 năm 1990, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng đã thỉnh nguyện cho Việt Nam được thu nhận làm một khu sắc tộc tự trị trực thuộc chính quyền trung ương ở Bắc Kinh.

Giang Trạch Dân chấp nhận và cho thời gian 30 năm để đảng CSVN “giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc”.

Con số 2020 đánh dấu năm sáp nhập của thời gian 30 năm từ 1990 của Hội nghị Thành Đô để Việt Nam chính thức trở thành một khu sắc tộc tự trị cũng giống như Mãn Thanh, Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông cộng thêm Việt Nam.

Bắt đầu từ đó, ý niệm cờ 6 ngôi sao ra đời, gồm 5 ngôi sao nhỏ tượng trưng cho 5 sắc tộc: Mãn, Tạng, Hồi (Tân Cương) Nội Mông và Việt Nam.





Đa số người dân, trí thức và cựu tướng lãnh đã rất nhiều lần yêu cầu đảng CSVN bạch hóa mật ước Thành Đô, nhưng Việt Cộng không dám phơi bày tội bán nước của họ.

Nguyễn Phú Trọng lừa bịp nhân dân bằng cách tránh né con số 2020, cụ thể là trong 15 văn kiện bán nước, cùng ký một ngày, một giờ mà ghi bằng những con số khác nhau. Lừa bịp là lừa bằng mánh khóe xảo trá để che giấu sự thật.





Những “con chữ” lừa bịp.

Thông qua hàng chục văn kiện của các lãnh đạo kế tiếp nhau thừa nhận Việt Nam lệ thuộc Trung Cộng bằng những từ ngữ bịp như “Hợp tác”, “Thỏa thuận”, “Hợp tác chiến lược toàn diện”, “đại cục”, “Chỉ đạo” và những “lời phản đối” lấy lệ.

Ngoài ra, hành vi bán nước được che giấu như lập Cung Hữu Nghị, Viện Khổng Tử, cờ 6 ngôi sao, ăn mừng lễ độc lập Trung Cộng suốt 10 ngày.

Việt Cộng lừa bịp nhân dân bằng Hiến pháp, trong đó có ghi đầy đủ các quyền con người và quyền công dân như: tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, bản thân công dân được bảo vệ…Hiến pháp Việt Cộng lập ra để bịp người dân và cả thế giới nữa. Hiến pháp không phải để thi hành theo luật định.





Lừa bịp nhân dân bằng những con số





Tránh né con số 2020





Con số 2020 xuất phát từ nội dung của cuộc họp Thành Đô năm 1990. Tại Hội nghị Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên, vào hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng thỉnh cầu cho Việt Nam được thu nhận vào làm một khu trị trị của sắc tộc Việt Nam, trực thuộc chính quyền trung ương ở Bắc Kinh.

Giang Trạch Dân đồng ý và cho thời gian 30 năm để Việt Nam hoàn tất mọi công việc cho sự sáp nhập vào năm 2020.

Mật ước Thành Đô đã bị các trí thức, cựu tướng lãnh và quần chúng nhiều lần yêu cầu công khai nội dung mật ước, nhưng đảng CSVN không dám tự phơi bày hành vi bán nước của họ.

Con số 2020 đánh dấu năm mà Việt Nam sáp nhập vào Trung Cộng, nên Nguyễn Phú Trọng tránh né con số nầy.

Trong 15 thỏa thuận bán nước, thỏa thuận về tầm nhìn chung quốc phòng đến năm 2025. Thỏa thuận về nhà xuất bản đến năm 2021. Thỏa thuận hợp tác du lịch đến năm 2019. Cái âm mưu nầy của Nguyễn Phú Trọng rất tinh vi. Nếu không chú ý kỹ thì không thấy cái gian trá đó.

Những con số chỉ thời hạn như 2019, 2021, 2025 không phải là thời hạn chấm dứt những thỏa thuận, mà nó chỉ là để né tránh con số 2020.

Nếu nêu ra tất cả những thủ đoạn gian manh bán nước của Nguyễn Phú Trọng thì không có giấy mực nào kể ra cho hết.

Nguyễn Phú Trọng chánh hiệu là tay bán nước số một “Number One Water Selling Man”





Nguyễn Phú Trọng mưu mẹo về con số 99 năm.

Trong Dự luật Đặc khu hành chánh-kinh tế có ghi như sau:

Điều 32. Quản lý và sử dụng đất tại đặc khu

“1. Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu không quá 70 năm; trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định.”





Việc cho nước ngoài thuê lãnh thổ quốc gia 99 năm là vấn đề rất quan trọng.

Về thẩm quyền của thủ tướng, thì trong hiến pháp không có điều, khoản nào cho phép thủ tướng cho nước ngoài thuê lãnh thổ quốc gia 99 năm cả.

Trong Dự luật Đặc khu hành chánh-kinh tế, đáng lẽ phải dành riêng một điều khoản về việc nầy, để quốc hội phê chuẩn, tức là duyệt xét và cho phép thi hành. Nhưng trong dự luật, con số 99 năm được nằm trong một góc nhỏ, có nghĩa như một cước chú.

Cái ma mảnh ở đây là khi quốc hội phê chuẩn dự luật thì gián tiếp chấp thuận cho thủ tướng được quyền ký văn bản cho nước ngoài thuê lãnh thổ quốc gia trong 99 năm.

Ông Trọng giao banh cho bà Ngân, bà Ngân passer qua cho ông Phúc, thế là 99 năm “ăn theo” luật đặc khu, gián tiếp cho ông Phúc cái quyền nầy.

Nguyễn Phú Trọng chánh hiệu là tay sai của Tập Cận Bình, góp phần thực hiện Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI=Belt and Road Initiative), còn được gọi là Một vành đai, Một con đường (OBOR=One Belt, One Road =Nhất đới Nhất lộ), như vậy là Vành đai đã có hai hải cảng Vân Đồn và Hải Phòng của Việt Nam, cảng Sihanoukville của Campuchia, cảng Hambatota của Sri Lanka. Vành đai của Tập Cận Bình đã đi được một phần của nó.

Việc đặt con số 99 năm ở một góc như một cước chú là một vụ lừa bịp của tập đoàn bán nước Trọng, Ngân, Phúc.





Lừa bịp nhân dân bằng những “con chữ”





Những từ ngữ mang tính lừa bịp

Trong những văn bản bán nước, Việt Cộng dùng những “con chữ” đẹp đẽ, mỹ miều như “hợp tác”, “thỏa thuận”, “hợp tác chiến lược toàn diện”, “đại cục”…những từ ngữ nầy bề ngoài cho thấy quan hệ giữa hai quốc gia bình đẳng nhau. Đó cũng là để bịp thiên hạ, che giấu sự lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Cộng. “Hợp tác chiến lược toàn diện” cho biết cả hai thành một. Cả hai quốc gia hoàn toàn giống nhau thì rất dễ sát nhập.

. “Đại cục” ám chỉ sự việc rất quan trọng là Việt Nam gia nhập vào gia đình các sắc tộc thuộc Bắc Kinh. Việc sát nhập toàn diện vô cùng thuận lợi.

Đó là đặc thù về địa lý tự nhiên, về chế độ chính trị, văn hóa, xã hội, vận mệnh của hai dân tộc, của hai đảng được xem là một.

“Sơn thủy tương liên. Lý tưởng tương thông. Văn hóa tương đồng. Vận mệnh tương quan”. Việt Trung là một. Việt Nam là đứa con hoang đàng của Trung Cộng. Ngày 27-6-2016, Dương Khiết Trì (Yang Jiechi) , ủy viên Quốc Vụ Viện (Chính phủ) TQ qua Việt Nam, không biết nói gì, nhưng tờ Hoàn cầu thời báo (Global Times) gọi là “Ông Dương sang thúc giục đứa con hoang đàng trở về nhà”. (Chinese media: In Vietnam, Yang calls “prodigal son” to return home).

Việt Cộng lạm dụng hai chữ “Nhân dân”

Ngày 30-7-2019, tại buổi lễ kỷ niệm 92 năm thành lập quân đội Trung Cộng, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Cộng, phát biểu: “Việt Nam nhất quán vun đắp tình hữu nghị bền lâu giữa Việt Nam và Trung Quốc, đó là tâm nguyện của nhân dân và quân đội Việt Nam”.

Cha nội nầy ba xạo. Thử hỏi “nhân dân” Việt Nam nào quyết tâm xây dựng tình hữu nghị Việt-Trung?

Chỉ có bè lũ bán nước mới có quyết tâm đó thôi.

Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố: “Nhân dân Việt Nam luôn luôn nhớ ơn sự giúp đỡ vô giá của đảng và nhân dân Trung Quốc, cho cuộc chiến tranh giải phóng đất nước trong quá khứ, và sự giúp đỡ phát triển kinh tế và xây dựng CNXH hiện nay”.

Nguyễn Phú Trọng tuyên hứa với Dương Khiết Trì: “Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và « nhân dân VN », luôn luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, mong giữ gìn, củng cố và không ngừng làm cho quan hệ Việt-Trung phát triển mạnh mẽ, ổn định và lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước dựa trên căn bản 16 chữ vàng và 4 tốt”.

Phơi bày văn kiện bán nước: “Mật ước Thành Đô năm 1990”

Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh là tên tội đồ Cộng Sản bán nước

Người cung cấp tài liệu về mật ước Thành Đô cho trang mạng WikiLeaks.

Bradley Manning, 22 tuổi, đã chuyển giới từ nam sang nữ, tự nhận cái tên là Chelsea Manning. Với cấp bậc binh nhất phụ trách về tin tức tình báo sơ cấp, anh nầy đã đột nhập vào máy chủ của Bộ Ngoại giao Mỹ, đánh cắp 750,000 trang tài liệu mật quốc gia gồm 251,287 bức điện văn mà các sứ quán Hoa Kỳ trên thế giới gởi về Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Trong 3,100 bức điện do Đại sứ và Tổng lãnh sự Mỹ từ Việt Nam gởi về Bộ Ngoại giao, có tiết lộ mật ước Thành Đô năm 1990, nguyên văn như sau:

“Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công CNCS, Đảng CSVN và Nhà nước Việt nam đề nghị phía Trung quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ, và Việt Nam bày tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung quốc để Việt Nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh, như Trung quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng tây…. Phía Trung quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho Việt Nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung quốc”

Lừa bịp bằng những “lời phản đối” lấy lệ để che mắt người dân.

Một ngàn lẻ một « lời phản đối »





Tính ra Việt Cộng có hơn một ngàn lẻ một (1001) lời phản đối Trung Cộng.

Miệng “phản đối” mà tay liên tục ký những văn kiện bán nước nầy đến những văn kiện bán nước khác. Bán nước có tập đoàn, có truyền thống, từ lãnh đạo nầy đến những lãnh đạo khác.





Từ ông lưỡi gỗ Nguyễn Hải Bình đến cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo của bà Lê Thị Thu Hằng, phản đối lấy lệ, bịp dân để chứng tỏ đảng cũng bảo vệ quyền lợi của tổ quốc, dân tộc.

Tàu Cộng ra lịnh cấm đánh bắt cá 3 tháng mùa hè mỗi năm trên vùng biển mà Hồ Chí Minh-Phạm Văn Đồng đã công nhận, Hoàng Sa-Trường Sa là của Trung Cộng.





Lịnh cấm bắt đầu từ năm 1999 đến nay (2019) là 20 năm, như vậy đảng CSVN đã phản đối 20 lần.

Phản đối Tàu Cộng tổ chức du lịch đến Hoàng Sa, phản đối việc Trung Cộng xây rạp chiếu bóng ở quần đảo nầy. Phản đối xây đảo nhân tạo ở Trường Sa. Xây bao nhiêu đảo là phản đối bấy nhiêu lần. Phản đối Tàu Cộng xây nhà máy điện hạt nhân, đưa máy bay chiến đấu đến quần đảo nầy, phản đối việc Trung Cộng tập trận ở Biển Đông, phản đối Trung Cộng in sách giáo khoa không đúng sự thật, là nói hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Trung Cộng…

Phản đối nhiều vô số kể, đếm không xuể, kể không hết.





Tờ Hoàn Cầu thời báo cho biết: "Cứ mỗi khi Trung Quốc có hoạt động gì tại Tây Sa (Hoàng Sa) thì Việt Nam lại lên tiếng phản đối. Đó là tuyên bố định kỳ, không có hành động can thiệp nào cả”. Thế nhưng, nói chung thì Việt Nam chỉ phản đối lấy lệ để bịp nhân dân mà thôi.





Tay ký hàng chục hàng trăm văn kiện bán nước





Hàng chục hàng trăm văn kiện bán nước dưới những chiêu bài “hợp tác”, “thỏa thuận”. Trong khi bà Lê Thị Thu Hằng thay mặt bộ Ngoại Giao tuyên bố “phản đối” thì Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Nguyễn Phú Trọng mời Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương vào Việt Nam thi công Dự án đường Cao tốc Bắc Nam.

Chuyện bán nước có truyền thống, từ Hồ Chí Minh-Phạm Văn Đồng trong công hàm bán nước ngày 14-9-1958, đến Lê Đức Anh “Ra trận cấm nổ súng”, Lê Khả Phiêu sập mỹ nhân kế vụ Trương Mỹ Vân, “Sướng con koo mù con mắt” nên dâng đất và biển của tổ tiên cho bọn quan thầy Tàu Cộng. Nông Đức Mạnh cho thuê rừng đầu nguồn 50 năm với lý do là “rừng là chỗ chim ỉa” thì cho thuê có sao đâu. Nguyễn Phú Trọng bí mật dâng cảng Hải Phòng và đặc khu hành chánh-kinh tế Vân Đồn 99 năm cho ông chủ Khựa của hắn.

Tóm lại, một ngàn lẻ một (1001) lời phản đối để che giấu một trăm lẻ một (101) hành vi bán nước.

Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN lừa bịp nhân dân và quốc tế bằng Hiến pháp 2013.

Hiến pháp hiện hành là Hiến pháp 2013, có ghi đầy đủ các quyền con người và quyền công dân. Người ngoại quốc đọc qua thì phải công nhận rằng đó là một hiến pháp tiến bộ, khá hoàn hảo. Tuy nhiên, đó là hiến pháp dùng để lừa bịp nhân dân và quốc tế, chớ không phải để thi hành trị nước an dân.

Trên thực tế, Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng đã chà đạp hiến pháp do họ lập ra.

Dưới đây là những điều bị chà đạp trắng trợn.

Chương II

Điều 14

1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

Điều 16

1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Điều 19

Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.





Đỗ Đăng Dư chết trong đồn công an (Bà mẹ của Dư) * Phạm Ngọc Nhung chết trong đồn công an.





Anh Nguyễn Minh Sang chết trong đồn công an *2 luật sư bị đánh trọng thương





Điều 20

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.





Chị Hoàng Mỹ Uyên và con gái bị công an đánh trong vụ biểu tình 8/5/2016 ở Sài Gòn





Điều 21

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.

Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.

Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.

Điều 24

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.





Mục sưTin Lành Nguyễn Công Chính và tín đồ Hòa Hảo bị công an đánh trọng thương

Điều 25

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

Đảng CSVN nổi tiếng là lừa bịp quốc tế, chà đạp nhân quyền mà tồi tệ nhất là đảng sử dụng bọn côn đồ, công an giả côn đồ tấn công đánh đập rất tàn bạo người dân. Chỉ trong ba năm, 2012 đến 2014, đã có 260 người chết trong đồn công an. Năm 2018 có 11 vụ chết trong đồn công an.

Rùng rợn nhất là vụ công an cắt cổ anh Nguyễn Hữu Tấn.

Công an cắt cổ anh Nguyễn Hữu Tấn

Về nhân quyền, Việt Cộng chạy tội bằng cách cho rằng mỗi dân tộc, mỗi quốc gia có những nền văn hóa khác nhau cho nên nhân quyền cũng khác nhau. Lối ngụy biện nầy bị cứng họng khi được dẫn chứng cụ thể là, khi Việt Nam làm đơn xin được làm thành viên của LHQ, Việt Cộng cam kết tuân thủ Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (The Universal Declaration of Human Rights) là tuyên ngôn về các quyền cơ bản của con người được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Palais de Chaillot ở Paris, Pháp.

Tóm lại, hiến pháp của Việt Cộng chỉ là những tấm giấy đưa ra để lừa bịp mà thôi.

Lừa bịp bằng hành động

Lập cung Hữu nghị

Ông chủ Tập trao chìa khóa quyền sử dụng Cung cho bà Ngân

Trung Cộng chỉ đạo cho Việt Cộng xây Cung Hữu Nghị Việt Trung với tổng phí là 36 triệu USD.

Ngày 12-11-2017, Tập Cận Bình sang chủ tọa lễ khánh thành cung nầy, rồi trao chìa khóa cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nếu cung nầy do Việt Cộng tự ý xây dựng thì lễ khánh thành phải do hai lãnh đạo Việt Trung đồng chủ tọa. Thế mà không có mặt Nguyễn Phú Trọng trong buổi lễ khánh thành nầy.

Việc trao chìa khóa tượng trưng cho việc ông chủ của cung, tức là chính quyền ở Bắc Kinh trao quyền sử dụng và bảo quản cho khu tự trị Việt Nam.

Tóm lại, Việt Nam là một khu tự trị của sắc tộc theo tinh thần của Hội nghị Thành Đô năm 1990.

Lập Viện Khổng Tử

Việt Nam đã có nhiều Khổng Miếu thờ Khổng Tử ở khắp nơi nhưng phải lập Viện Khổng Tử ở Đại học Hà Nội. Viện nầy do Trung Cộng quản lý và điều hành, bao gồm nhân viên giảng huấn, chương trình giảng dạy và toàn bộ các sinh hoạt của viện.

Viện Khổng Tử cũng giống như một môn học của trường tỉnh lỵ trong một quốc gia. Một quốc gia có chủ quyền thì được tham gia vào việc thanh tra, quản lý các sinh hoạt của viện nầy.

Việt Nam lệ thuộc vào Trung Cộng là lẽ đương nhiên rồi.

Cờ sáu ngôi sao và ăn mừng lễ Độc lập Trung Cộng suốt 10 ngày

Nhà in sai sót ngày 12-12-2011 *Đài sai sót ngày 14-10-2011

Lý Công Uẩn là người Tàu

Việt Cộng đã dùng cờ 6 ngôi sao để tiếp đón Tập Cận Bình cho thấy khu tự trị của sắc tộc Việt Nam trực thuộc chính quyền ở Bắc Kinh.

Hình ảnh ràng ràng không thể chối cãi được. Bị chửi quá, Việt Cộng đổ thừa là do sai sót của nhà in. Một lối chạy tội trơ trẻn như đứa con nít.

Lễ quốc khánh Trung Cộng là ngày 1 tháng 10 (1949).

Ngày 1-10-2010, Việt Cộng tổ chức ăn mừng quốc khánh Trung Cộng tưng bừng suốt 10 ngày đêm. Lấy chiêu bài là ăn mừng kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long.

Tức là câu chuyện vua Lý Thái Tổ dời đô từ thành Hoa Lư đến thành Đại La. Khi đoàn thuyền đến chân thành thì thấy một con rồng vàng hiện ra và bay lên trời, vua đặt tên thành Đại La là Thăng Long.

Trong lịch sử Việt Nam không có một ngày nào, tháng nào, năm nào của Việt Nam có liên quan đến ngày 1 tháng 10 cả. Điều đáng chú ý là các trí thức lên tiếng phản đối bộ phim ăn mừng 10 ngày trong đó Lý Công Uẩn là một người Tàu. Bộ phim tựa đề “Lý Công Uẩn-Đường tới thành Thăng Long”.

Đi phải thưa về phải trình

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, trước khi đi Mỹ đều phải qua trình diện, xin phép, và cam kết trung thành với quan thầy Tàu khựa. Không có ngoại lệ.

1. Nguyễn Minh Triết

Qua Tàu ngày 16-5-2007. Qua Mỹ ngày 22-6-2007.

2. Trương Tấn Sang

Qua Tàu ngày 19-6-2013. Qua Mỹ ngày 25-7-2013.

3. Phạm Quang Nghị

Qua Tàu ngày 8-9-2013. Qua Mỹ ngày 27-7-2014. Vì có sự tranh giành với Phạm Bình Minh.

4. Phạm Bình Minh (Qua Mỹ lần thứ nhất)

Qua Tàu ngày 12-2-2014. Qua Mỹ ngày 1-10-2014.

5. Nguyễn Phú Trọng

Qua Tàu ngày 7-4-2015. Qua Mỹ ngày 10-7-2015.

6. Phạm Bình Minh (Qua Mỹ lần thứ 2)

Qua Tàu ngày 16-18/4/2017. Qua Mỹ ngày 20-21/4/2017.

7. Đinh Thế Huynh

Qua Tàu ngày 19-10-2016. Qua Mỹ ngày 24-10-2016

8. Nguyễn Xuân Phúc

Qua Tàu ngày 16-9-2016. Qua Mỹ ngày 29-5-2017.

Điều nầy cũng chứng tỏ Việt Nam đã mất chủ quyền quốc gia. Mất nước rồi!

Hiện nay nhiều người đặt câu hỏi là Nguyễn Phú Trọng có qua Tàu trước khi qua Mỹ hay không?

Trả lời. Có thể là không, vì bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã đi thế rồi. Tuy nhiên việc Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ còn tùy thuộc vào mức độ thỏa thuận mà Tổng thống Trump yêu cầu trong việc hợp tác.

Việc nầy đã được Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo nêu ra như sau: “





Ông Mike Pompeo tuyên bố tại Bangkok, Thái Lan : « Chúng tôi và các đồng minh sẽ không bao giờ tự uống liều thuốc độc mà nhúng tay vào hai nước Cộng Sản đã và đang làm trò hề trong khu vực Biển Đông. Chỉ khi nào Việt Nam chính thức tuyên bố làm đồng minh với Hoa Kỳ, hoặc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế giống như Philippines, đã thắng kiện Trung Quốc, thì chúng tôi sẽ lên tiếng cảnh cáo đối với Trung Quốc.





Cảnh cáo chỉ là phép ngoại giao thuần túy chớ không phải hoa Kỳ và đồng minh tự sát để xen vào hai nước Cộng Sản anh em nầy. Việc Bãi Tư Chính thuộc về vận chuyển trong khu vực hàng hải quốc tế, Mỹ chỉ có một sứ mạng bảo vệ an ninh, tự do hàng hải ở khu vực nầy và hàng hải quốc tế, chứ Mỹ không xen vào các nước không phải là đồng minh. Đây là điều mà chúng tôi và các nước đồng minh cần nhấn mạnh một cách rõ ràng ».

Vì sao Việt Nam không kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế?

Nhiều ý kiến cho rằng nhân vụ Bãi Tư Chính (Vanguard Bank) là thời điểm để Việt Nam kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế, như Philippines đã làm.

Có nhiều lý do không kiện.

Tòa án quốc tế không có biện pháp chế tài.

Tòa chỉ tuyên bố suông vậy thôi. Hai bên thắng hay bại, thì mọi việc vẫn như cũ. Phán quyết của tòa án quốc tế chỉ có tác dụng về mặt chính trị.

Việt Cộng luôn luôn thề thốt « nhất quán » không đa phương hóa, quốc tế hóa về Biển Đông, mà bằng giải pháp song phương. Việt Nam bị Trung Cộng khống chế về mọi mặt.

Việt Cộng không thể thoát ra khỏi bàn tay của Trung Cộng, vì đã bị cấy « sinh tử phù », đội chiếc « vòng kim cô ». Có thể nói Việt Cộng đã bị Trung Cộng khống chế về mọi mặt, từ kinh tế, quân sự, điện toán…

Philippines dám kiện Trung Cộng vì không lệ thuộc vào Trung Cộng như Việt Nam.





Về kinh tế





Ngành dệt may của Việt Nam lệ thuộc vào Trung Cộng về nguyên liệu như vải và chỉ sợi. Trung Cộng cắt vải sợi thì trong ba tháng ngành dệt may của Việt Nam phải treo máy.

Đồng nhân dân tệ của Trung Cộng lưu hành trên toàn cõi Việt Nam, tuy nhiên trên giấy tờ thì chỉ có 7 tỉnh biên giới được sử dụng đồng tệ nầy. 7 tỉnh biên giới nầy không có phương tiện cung cấp hàng hóa mà con buôn bên Tàu Cộng cần mua. Tóm lại hàng hóa trong cả nước cung cấp cho các chợ ở biên giới, do đó đồng nhân dân tệ lưu hành trên cả nước.

Quyết định cho 7 tỉnh biên giới được sử dụng tiền của Trung Cộng cũng là một màn lừa bịp rất tinh vi của Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng. Một khu tự trị thì được sử dụng tiền của quốc gia là Trung Cộng.





Về quân sự





Về quân sự thì Trung Cộng đã chiếm những vị trí chiến lược có thể khống chế Việt Nam, kể cả những sư đoàn người Tàu đang sống khắp nơi trên đất nước nầy.

Trung Cộng đã nắm trong tay « vũ khí bùn đỏ » trên nóc nhà Tây nguyên, chỉ cần một tiếng nổ thì các hồ chứa bùn đỏ từ trên cao chảy xuống các tỉnh ở vùng thấp trong khu vực, tràn vào thượng nguồn sông Đồng Nai, gây thiệt hại cho hàng chục triệu người Việt Nam sống bên hai bờ sông nầy.





Vì sao tàu Hải Dương Địa chất 8 không hung hăng như trước kia ?





Trước kia Trung Cộng rất hung hăng trong vụ Hải Dương 981





Tàu kiểm ngư 762 đã bị tàu Trung Quốc đâm húc hơn 50 lần vừa về Đà Nẵng để sửa chữa ngày 25-5-2014.





Hồi năm 2014, ngày 2-5, Trung Cộng đưa tàu Hải Dương 981 đến vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Lúc đó Tập Cận Bình không quan tâm đến ảnh hưởng của chính quyền Tổng thống Obama, nên rất hung hăng, dùng vòi rồng áp suất cao tấn công các tàu cảnh sát biển và các tàu chấp pháp của Việt Nam. Họ đâm bể thân tàu cảnh sát biển, đồng thời đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng, bắt giữ và tịch thu ngư cụ của nhiều tàu cá Việt Nam. Nhiều loại máy bay của Trung Cộng xuất hiện tại khu vực để đe dọa Việt Nam.

Tàu Hải Dương 981 trụ tại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam suốt 75 ngày.





Tàu Hải Dương Địa chất 8 thực hiện « hai thăm dò »





Tàu nầy đến Bãi Tư Chính thuộc vùng Đặc quyền kinh tế (EEZ= Exclusive Economic Zone) của Việt Nam để thực hiện hai thăm dò, vừa thăm dò địa chất, vừa thăm dò phản ứng của Việt Nam và Hoa Kỳ. Thăm dò phản ứng là chính.





Trung Cộng không muốn đụng độ quân sự với Việt Nam





Có hai lý do : Không muốn cho Mỹ nhảy vào tranh chấp quân sự ở Biển Đông. Trung Cộng không muốn tiêu diệt chế độ và đảng Cộng Sản Việt Nam.





1). Trung Cộng không muốn cho Mỹ lợi dụng thời cơ nhảy vào tranh chấp quân sự ở Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Mike Pompeo đã nói : « … Việc Bãi Tư Chính thuộc về vận chuyển trong khu vực hàng hải quốc tế, Mỹ chỉ có một sứ mạng bảo vệ an ninh, tự do hàng hải ở khu vực nầy và hàng hải quốc tế, chứ Mỹ không xen vào các nước không phải là đồng minh ».





Biển Đông là một mặt trận trong Thương chiến Mỹ-Trung. Tập Cận Bình đang mệt mõi đối phó với Tổng thống Trump trong thương chiến, nên rất e dè, thận trọng trước ông tổng thống khó lường của nước Mỹ. Biết đâu ông Trump thừa cơ hội nầy để chứng minh cho cử tri Mỹ thấy rằng ông đang thực hiện cam kết « Make America Great Again ».

2). Trung Cộng không muốn tiêu diệt đảng và chế độ Cộng Sản Việt Nam.





Xin trích một đoạn của nhà văn Vũ Đông Hà trên trang Dân Làm Báo :

“Cần gì phải đánh khi chúng thay thế ta ngăn chặn, trấn áp, bắt giam, bỏ tù dân của chúng đứng lên phản đối Đại Hán ta.

Đánh chúng sẽ khơi dậy lòng yêu nước của dân tộc chúng vốn đã là sức mạnh vô biên từng đánh bại chúng ta hàng ngàn năm qua.

Đảng của chúng đã tích cực giúp chúng ta tiêu diệt lòng yêu nước của dân tộc chúng trong suốt bao năm qua, đã biến đa phần dân của chúng thành những đàn cừu chỉ muốn sống trong hòa bình của một cuộc đời nô lệ. Chúng đang làm tốt!

Chưa bao giờ trong lịch sử bành trướng, chúng ta có được một đám Thái Thú địa phương làm tay sai đắc lực và hiệu quả như chúng. Khi chúng ta có mặt ở biển Đông ngay trước cửa nhà chúng, chúng đã ra lệnh Hải Quân của chúng không được hành động vì sợ làm phiền lòng ta”.

Vũ Đông Hà * danlambaovn.blogspot.com

10. Những lời phát biểu ngu dốt của lãnh đạo CSVN





10.1. Phát biểu của Nguyễn Phú Trọng

« Cái hay của chúng ta là tập thể chỉ huy, cá nhân phụ trách, ở một số nước, nói dân chủ nhưng người đứng đầu quyết định hết. Thế thì ai dân chủ hơn ai ? Đứng đầu mà độc đoán, chuyên quyền thì hỏi liệu có dân chủ được không ? »





Lời tuyên bố óc bã đậu đúng là đệ nhất ngu ngốc, thế mà được đám thuộc hạ kém khả năng trí tuệ, vỗ tay hoan nghênh, báo chí loan tải khắp quần chúng nhân dân. Lời « vàng ngọc » đệ nhất dốt đó được ghi vào lịch sử đảng.

Không thể tưởng tượng được bác ấy lại ngu ngốc đến thế.





10.2. Phát biểu của Trương Tấn Sang





Trương Tấn Sang đến Quảng Ngãi thăm ngư dân bị Trung Cộng đâm chìm tàu. Ông nầy kêu gọi ngư dân bám biển. Tàu gỗ bị đâm chìm thì ta mua tàu vỏ sắt, bị đâm thì bị móp méo chút đỉnh thôi, nhưng ta an toàn.

Lại một tuyên bố óc bã đậu của lãnh đạo Đảng CSVN nữa.

Kết luận

Đảng Cộng Sản Việt Nam có truyền thống bán nước, khởi đầu từ thời Hồ Chí Minh đến Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh và hiện nay là Nguyễn Phú Trọng.

Để che giấu tội bán nước, tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN luôn luôn dựng lên những màn lừa bịp từ tinh vi đến trơ trẻn như đứa con nít. Cờ 6 ngôi sao xuất hiện ở nhiều nơi, nhiều thời điểm khác nhau mà cho đó là lỗi kỹ thuật trong việc in ấn, đài truyền hình sơ sót…

Nước Việt Nam thật sự đã mất vào tay Tàu Cộng rồi. Bọn bán nước thì gian manh, người dân thì vô cảm, chỉ lo kiếm tiền thôi, chết ai nấy bỏ. Đã mất tính người, mất cả tình đồng bào.

Thái độ khiếp nhược, vô cảm mà cô giáo Lam đã than thở: “Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn. Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm. Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi..”

Dưới mắt Huyền Lâm, đất nước Việt Nam đã mất cả màu xanh, màu xanh của hy vọng, màu xanh của sức sống, màu xanh của tương lai”.

Các vua Hùng có công dựng nước, Đức Hưng Đạo Vương có công giữ nước, để bác cháu ta tha hồ bán nước. Chữ Hán gọi là Mại quốc cầu vinh.

Trúc Giang

Minnesota ngày 25-8-2019