Công ty Uber Technologies đã ký hợp đồng thuê một khoảng không gian rất lớn để làm văn phòng tại The Old Post Office, giúp họ có phòng cho hàng ngàn nhân viên. Hôm Thứ Hai, Uber xác nhận rằng họ sẽ lấy tòa nhà 463,000 feet vuông, trở thành người thuê lớn nhất của tòa nhà này. Báo The Tribune tại Chicago tường trình trong tháng 5 rằng công ty có trụ sở tại California đang thương lượng để dời về tòa nhà bưu điện cũ.