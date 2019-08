Kroger, Walgreens Mở Rộng Hợp Tác Buôn Bán

Liên Minh The Kroger Co. and Walgreens Boots Alliance đang mở rộng mối hợp tác bán lẻ, gồm việc trình làng các nhãn hiệu sức khỏe và sắc đẹp của Walgreens tại các cửa hàng Kroger. Kroger và Walgreens cho biết hôm Thứ Hai rằng sự nới rộng bán lẻ của họ, đã được thử nghiệm vào tháng 10 năm rồi, sẽ mang tạp hóa của Kroger Express và Kroger Pickup tới cho 35 cửa hàng dược phòng của Walgreens tại thị trường ở Knoxville, tiểu bang Tennessee. Còn nữa, các sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp chính hiệu của Walgreens sẽ được bán tại 17 siêu thị Kroger ở Knoxville.