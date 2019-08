Đài Loan trước Đầu Sóng Ngọn Gió

Kể từ khi tỷ phú Donald Trump lên nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 45, thế giới như bước vào một cục diện hoàn toàn mới, sau 8 năm chính trường thật im ắng dưới thời Tổng Thống Barrack Obama. Sự lấn chiếm một cách ngang nhiên của Trung Cộng gom hết Biển Đông làm ao nhà của đảng cộng sản Trung Hoa với đường lưỡi bò chín đoạn. Rồi Chủ Tịch Tập Cận Bình vẽ ra “Một Vành Đai, Một Con Đường” để vươn tay dài của con bạch tuộc ra khắp nơi trên trái đất, cả trên đất liền lẫn các đại dương. Mộng xâm lấn bá quyền của người Hán đã có từ ngàn xưa, bây giờ lại càng rõ nét, càng công khai hóa dưới triều đại của họ Tập. Thời của Đặng Tiểu Bình, sự bành trướng của Trung Cộng về cả kinh tế lẫn quân sự dưới mọi thủ đoạn đã có, nhưng mang tính cách thâm hiểm nhiều hơn công khai. Đến khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm vận mệnh của Hoa Lục, ông đã công khai hóa ý đồ bành trướng của mình, không những chỉ muốn độc tôn –tô vẽ hình ảnh mình “vĩ đại” như Mao Trạch Đông, mà còn muốn làm chúa tể quả địa cầu. Vì thế mà Trung Cộng đã gặp phải những phản ứng mạnh mẽ, những đòn phép về thuế quan làm cho nền kinh tế của Hoa Lục bị chao đảo của vị tổng thống thứ 45 của Hoa kỳ. Không những Tổng Thống Trump, mà Phó Tổng Thống Pence, Bộ Trưởng Ngoại Giao Mike Pompeo, các cố vấn John Bolton, Robert Lighthizer đều lên tiếng tố cáo Trung Cộng bao thập niên nay đã có những hành động cạnh tranh bất hợp pháp như cưỡng đoạt các công nghệ chế tạo của các công ty ngoại quốc, ăn cắp tài sản trí tuệ và chất xám của Tây Phương mà nhiều nhất là từ Hoa Kỳ, v.v... Thượng Nghị sỹ Marco Robio còn yêu cầu chính phủ Mỹ phải san bằng hết các hải đảo nhân tạo mà Trung Cộng đã chiếm đoạt một cách bất hợp pháp những đảo san hô của các nước ven biển Thái Bình Dương.

Hai năm nay khi lên chấp chính, Tổng Thống Donald Trump đã hình thành được một đội ngũ vững chắc để thực hiện đường lối chống Trung Cộng của ông. Đã đến lúc Tòa Bạch Ốc nhìn thấy rằng nếu không chặn ngay bàn tay xâm lược của Chủ Tịch Tập Cận Bình thì nhãn hiệu “Made In China” năm 2025 sẽ lấn chiếm thị trường thế giới; và năm 2049, đồng nhân dân tệ sẽ thống trị kinh tế địa cầu là điều có thể xẩy ra, không còn là viễn tưởng nữa.

Bởi vậy, Tứ Giác Kim Cương với Nhật Bản, Úc Đại Lợi, Ấn Độ và Hoa Kỳ đã hình thành để ngăn chặn sự bành trướng quá mạnh và quá nhanh của Trung Cộng xuống Biển Đông. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn tập hợp các nước ven bờ Thái Bình Dương như Phi Luật Tân, Việt Nam, Đài Loan, Nam Hàn, v.v... thành một lực lượng thứ hai để bao vây Trung Cộng.

Năm 1949 khi Mao Trạch Đông với đảng cộng sản Trung Hoa đẩy lui được quân đội của Tưởng Giới Thạch ra khỏi Hoa Lục. Nước Tầu bị nhuộm đỏ từ đó, và một nước Trung Hoa Dân Quốc theo thể chế tự do đã thành hình trên hòn đảo Đài Loan nhỏ bé (còn gọi là Formosa). Đài Loan bị đưa ra khỏi Liên Hiệp Quốc và Trung Cộng vào thay thế ba chục năm sau, và hòn đảo bé nhỏ này hình như bị các nước phương Tây lãng quên từ đó. Tuy Trung Cộng luôn rêu rao rằng Đài Loan là một phần của Hoa Lục “hai thể chế nhưng cùng một chế độ” (two systems one regime)-cũng giống như cộng sản Việt vẫn lường gạt qua chiêu bài người Việt hải ngoại là khúc ruột ngàn dặm của họ chẳng hạn – nhưng người Việt Quốc Gia cũng như người Tầu yêu dân chủ ở Đài Loan không bao giờ chấp nhận điều gán ép ấy. Người dân Đài Loan vẫn luôn mang trong giòng máu niềm tự hào là con người tự do yêu hòa bình và dân chủ, không bao giờ thừa nhận là một phần của Hoa Lục Đỏ. Khi gặp người ngoại quốc hỏi họ là Chinese, họ từ tốn trả lời họ là Taiwanese. Cũng giống như người Việt hải ngoại luôn xác nhận mình là người Quốc Gia, không chấp nhận câu nói mơ hồ “tôi là người Việt Nam”-vì không muốn bị lẫn lộn với người Việt cộng sản trong nước thường đi ra ngoại quốc làm các điều tai tiếng.

Dưới thời của Tổng Thống Trump, vai trò của Đài Loan trở nên nổi bật hơn, quan trọng hơn trên chiến tuyến chống Trung Cộng bành trướng. Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn vừa kết thúc chuyến viếng thăm Hoa Kỳ trong tháng 7 vừa qua, bài diễn văn của bà đã để lại một ấn tượng sâu sắc, nêu rõ quyết tâm bảo vệ quê hương Đài Loan chống lại tham vọng của Trung Cộng, không chấp nhận Đài Loan thuộc về Hoa Lục, và làm cho Chủ Tịch họ Tập vô cùng tức giận, nhưng phía Trung Cộng cũng chỉ phản đối cho có hình thức, vì họ Tập biết rằng bây giờ sau lưng Đài Loan có Hoa Kỳ. Một viên chức chính phủ Mỹ cũng đã từng lên tiếng rằng tại sao lại bắt Đài Loan phải chấp nhận chế độ cộng sản, mà Hoa Lục tại sao không bắt chước theo mô hình dân chủ của Đài Loan?

Tấn công trực diện vào Đài Loan không thể thực hiện được trong bối cảnh hiện nay bởi lẽ Đài Loan là một quốc gia độc lập được nhiều nước công nhận và được núp dưới bóng mát của Hoa Kỳ từ thập niên 1950’s thời Tổng Thống Eisenhower. Tuy chưa có một hiệp ước chính thức nào hỗ tương về quốc phòng, tuy Hoa kỳ vẫn chấp nhận nguyên tắc “một nước hai chế độ” của Trung Cộng, và tuy Trung cộng đã thay thế Đài Loan tại Liên Hiệp Quốc, và tuy đứng trước đầu sóng ngọn gió, vị trí của hòn đảo nhỏ này vẫn vững chắc trước những đe dọa liên tục của Trung Cộng - Hoa Kỳ đã nhìn thấy vị trí chiến lược của Đài Loan cũng như của Việt Nam tại Biển Đông. Cho nên Trung Cộng tìm cách xoay qua phá hoại an ninh chính trị của hòn đảo này. Theo phóng viên Eduardo Munoz/Reuters, Trung Cộng đã tung tiền mua chuộc được ít nhất 5 nhóm báo chí và một đài truyền hình Đài Loan để đánh bóng chế độ cộng sản tại Hoa Lục, tìm cách hạ uy tín của Tổng Thống Thái Anh Văn, và quảng cáo cho các ứng cử viên thân Trung Cộng trước tranh cử năm 2020. Tổng Thống Thái Anh Văn đã kêu gọi công luận đề cao cảnh giác trước thủ đoạn tuyên truyền của Trung Cộng qua tuyền thông tại địa phương, có thể đe doạ an ninh quốc gia. Ngoại Trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp kêu gọi dân chúng « tập hợp dưới ngọn cờ » và « đừng nghe những kẻ nhận đồng tiền nhơ bẩn nên đã cúi đầu trước Bắc Kinh và chống Mỹ ».

Câu chuyện của Đài Loan 23 triệu dân dám hiên ngang đứng dậy chống lại đảng cộng sản Trung Hoa tại Hoa Lục với trên một tỷ người làm chúng ta nhớ lại huyền thoại về cậu bé David chống người khổng lồ Goliath. Cũng phải công nhận rằng Tổng Thống Thái Anh Văn tuyên bố 23 triệu dân Đài Loan sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nền tự do dân chủ của họ chống lại Trung Cộng là một hành động can trường. Bà xứng đáng là một bậc nữ lưu anh hùng./. (Tin Tổng Hợp).

Phạm Gia Đại