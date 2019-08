Pennsylvania: Tay Súng Đối Đầu Cảnh Sát Đã Bị Bắt

PHILADELPHIA - Nghi can xả súng bắn cảnh sát hồi chiều Thứ Tư 14/08, gây thương tích 6 nhân viên cảnh sát trước khi cố thủ trong 1 căn chúng cư với 5, 6 con tin, đã quy hàng sau 7 giờ đối đầu.

Bạo động được trực tiếp tuyền hình từ trực thăng đã chấm dứt vào giữa đêm. Sau cùng tay súng đã được nhận diện là Maurice Hill 36 tuổi. Y sẽ bị truy tố nhiều tội danh. ABC báo tin: súng bắt đầu nổ từ 4 giờ 30’ chiều khi cảnh sát tới khu chúng cư trên đường 15 của khu phố North Philadelphia để thi hành trát bắt đối tượng phạm tội ma túy, và bị bắn. 1 nhân chứng kể: ít nhất 100 tiếng súng được nghe.

Luật sư của nghi can là Shaka Johnson đã đứng ra làm người điều đình với nghi can. Ông đã nói chuyện với nghi can trong suốt thời gian bắt giữa con tin. Sau cùng, ông đã thành công trong việc thuyết phục nghi can ra đầu thú.