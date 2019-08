Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Chùa Điều Ngự Đại Lễ Vu Lan

Trong Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Điều Ngự

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Chùa Điều Ngự số 14452-14472 Chestnus St., Thành Phố Westminster, CA 92683, vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2019, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (TĐGHPGVNTN/HN) chùa Điều Ngự đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2563 – 2019 với sự chứng minh, tham dự của hàng trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng ngàn đồng hương Phật tử. Chư tôn đức chứng minh có: HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện chủ Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp; HT. Thích Chơn Trí, Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, HT. Thích Tâm Vân, Phó Tổng Thư Ký Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, HT. Thích Giác Pháp, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, HT. Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trụ Trì Chùa Điều Ngự, HT. Thích Tâm Thành, Tổng Vụ Trưởng Ngoại Vụ Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tư, cùng quý chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.Về quan khách có Bà Chánh Án Cheri Phạm, LS. Andrew Đổ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, một số quý cựu viên chức chính quyền thời Việt Nam Cộng Hòa, một số quý vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, các Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử các cấp, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, các cơ quan truyền thông…Điều hợp chương trình do các MC. Ái Cầm, Minh Phượng, Tuyết Nha và nhà báo Thái Tú Hạp.Trước giờ khai mạc là một thời thuyết pháp do Hòa Thượng Thích Tâm Thành, Thượng Tọa Thích Thanh Nguyên, Đại Đức Thích Ấn Minh và Ni Sư Thích Nữ Giới Hương, tất cả những vị nầy đều giảng cho Phật tử biết về Ý Nghĩa Lễ Vu Lan, công ơn sinh thành dưỡng dục của cha, mẹ và sự hiếu thảo của con cái đối với ông bà, tổ tiên, với tổ quốc…Sau thời pháp, Ban cung nghinh cùng đồng hương Phật tử đứng thành hai hàng dài để cung thỉnh chư tôn giáo phẩm chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài để làm lễ Vu Lan.Mở đầu buổi lễ, nhà báo Thái Tú Hạp lên điều hành nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán do Ban hợp ca Chùa Điều Ngự và Câu Lạc Bộ Tình Ngệ Sĩ thực hiện.Tiếp theo đạo hữu Nguyễn Tiến Mão thay mặt ban tổ chức lên đãnh lễ cảm tạ chư Tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm chứng minh cùng đồng hương Phật tử tham dự, ông nói: “ Vu Lan lại về trong niềm hân hoan của những người con Phật. Ngày Rằm Tháng Bảy là mùa báo hiếu cha mẹ, một trong bốn trọng ân của hàng Phật tử mà Đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy cho chúng ta, đó là Ơn cha mẹ, Ơn tam bảo, Ơn tổ quốc và Ơn chúng sanh…”Sau đó các em Gia Đình Phật Tử thực hiện nghi thức cài Bông Hồng đến Chư Tôn Đức, quan khách và đồng hương Phật tử.Tiếp theo HT. Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Trụ Trì Chùa Điều Ngự, lên tuyên đọc Thông Bạch Đại Lễ Vu Lan 2019 của HT. Thích Viên Định, Viện Trưởng Tăng Đoàn GHPGVNTN, trong đó có đoạn: “… Đại lễ Vu Lan là dịp để nhắc nhớ chúng ta tinh thần báo ân và hạnh nguyện cứu khổ độ sanh. Với Phật giáo, việc cứu độ không giới hạn trong phạm vi quyến thuộc mà còn bao quát cả muôn lồi chúng sanh. Phật giáo lấy tâm từ bi và hiếu đạo làm căn bản.Trên tinh thần từ bi và báo ân rộng lớn đó, người Phật tử ngoài việc báo đáp công ơn ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, còn phải cứu giúp cho mọi loài chúng sanh, cho đồng bào, dân tộc và góp phần thăng tiến xã hội, bảo vệ đất nước.Người Phật tử không chỉ cứu khổ cho chúng sanh dưới địa ngục cõi âm mà còn phải giúp đỡ cho những người đang sống bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nghèo cùng, đói rách, khổ sở, bơ vơ. Nhất là phải quan tâm, giải cứu cho những người đang hứng chịu cảnh địa ngục trần gian.Địa ngục trần gian ở đâu: … Nơi nào con người không có các quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do lập hội, tự do tôn giáo và tự do sống đúng phẩm giá của mình thì nơi đó là địa ngục! Nói chung, sống trong một đất nước mà con người mất nhân phẩm, mất nhân quyền, mất dân chủ, mất tự do, đó chính là địa ngục trần gian!”“Chỉ vì ảo tưởng về một xã hội chủ nghĩa, “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, “không có kẻ giàu người nghèo, không còn cảnh người bóc lột người”, mà đất nước phải chịu cảnh chiến tranh, huynh đệ tương tàn. Kết cục, dân tộc Việt Nam phải sống trong một chế độ độc tài toàn trị, mất tự do, mất dân chủ, mất nhân quyền, kinh tế sút kém, lạc hậu so với khu vực và thế giới, rừng khô, biển chết, người dân phải sống cảnh tha phương cầu thực khắp nơi, lãnh thổ, lãnh hải bị ngoại xâm thừa cơ lấn chiếm… Sự việc nhiều người đang rất quan tâm, lo lắng là tình trạng Dân oan mất nhà mất đất, không nơi ăn chốn ở, đĩi rách, khổ đau, lây lất trên khắp mọi miền đất nước kéo dài hơn 20 năm nay vẫn chưa giải quyết, gần đây mỗi lúc lại thêm nhiều Dân oan mới. Nay lại thêm tình trạng Công an đánh chết người trong trụ sở gây nhiều phẩn uất và gần đây, tình trạng các tù nhân bị đối xử tồi tề gây bất bình khắp nơi…”“Vừa qua, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam đã lên tiếng khẩn cấp báo động về tình trạng các tù nhân lương tâm tại Việt Nam bị đối xử khắc nghiệt, bị hành hạ tàn nhẫn, như: “lao động khổ sai, ăn uống thiếu thốn, biệt giam lâu dài, đau yếu không chữa trị, phòng tù tối tăm nhơ bẩn, bị tù nhân hình sự tấn công, khủng bố tinh thần… hay bị đánh đập dã man đến chết!…” Những hành động tồi tệ này trái với tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật và đi ngược lại giá trị của những nhà nước pháp quyền khai phóng, không phù hợp với thế giới văn minh ngày nay.Với hạnh nguyện từ bi cứu độ, người Phật tử không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước hoàn cảnh đau khổ của dân tộc, lâm nguy của đất nước.Để giải cứu cảnh khổ địa ngục trần gian, chúng ta phải sáng suốt nhận rõ đâu là con đường chân chánh, đạo đức, văn minh, khai phóng con người, khai phóng xã hội, đưa dân tộc đến với tự do, dân chủ, nhân quyền. Và phải thấy rõ đâu là con đường tội lỗi, để tránh việc vô tình ủng hộ các thể chế độc tài, đen tối, lạc hậu, làm cho xã hội băng hoại, người dân kéo dài thêm đau khổ.Muốn giải trừ khổ nạn cho chúng sanh, người tu sĩ phải sống đời tịnh hạnh, tự soi sáng mình và soi sáng cho chúng sanh, không chạy theo tham vọng thế trần, để tự giải thoát cho mình, tránh việc bị thế gian lợi dụng, luôn sáng suốt biết rõ con đường giải trừ khổ nạn, giúp dân, cứu nước.Người Phật tử cũng vậy, phải tinh tấn thực hành chánh pháp, cứu người giúp vật, trưởng dưỡng từ tâm mỗi ngày thêm rộng lớn, hướng cuộc sống về tha nhân và xã hội, không bàng quan vô cảm.Cứu giúp chúng sanh thốt khỏi cảnh đau khổ, tù tội, mất tự do, mất nhân quyền, nhân phẩm là việc làm cứu nhân độ thế trong mùa Vu lan. Đó chính là hành động cụ thể đúng với tinh thần khế kinh: “Phụng sự chúng sanh tức cúng dường chư Phật.”Thế giới văn minh cũng đã và đang lo tìm phương cách để cải thiện cuộc sống cho nhân loại. Các điều luật về nhân quyền như Hiến Chương Nhân quyền Liên hiệp quốc, Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Chính Trị và Dân sự, Công Ước Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc… cũng đều với mục đích bảo vệ nhân phẩm, nhân quyền và mạng sống con người.Kính mong các bậc nhân sĩ, trí thức, tôn giáo hãy đứng về phía người dân, có trách nhiệm gánh vác vận mệnh quốc gia, kiến tạo xã hội, cứu nguy dân tộc, bằng cách đấu tranh, vận động và cảnh tỉnh Nhà cầm quyền từ bỏ chế độ độc tài, trả quyền lực lại cho nhân dân, để toàn dân có quyền tự do lựa chọn thể chế dân chủ, pháp trị, đa nguyên, đa đảng.Rất mong sự can thiệp và hỗ trợ của Quốc Tế để người dân Việt Nam sớm được sống trong Tự do, Dân chủ, Nhân quyền.Cầu nguyện Cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc được siêu thăng, thế giới thanh bình, đất nước vững bền, dân tộc sống trong niềm an vui, đầy đủ nhân quyền, tự do và hạnh phúc.”Sau đó các MC. Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm lên lễ đài để làm lễ Vu Lan, trong lúc nầy đồng hương Phật tử cùng đứng dậy trang nghiêm để đọc trang Kinh Vu Lan.Sau nghi thức Đại Lễ Vu Lan, tiếp đến phần phóng sinh và sau đó là Lễ chúc thọ và tặng quà cho các cụ cao niên, Ban tổ chức mời qúy cụ lên lễ đài, các vị chư tôn giáo phẩm đích thân tặng quà cho qúy cụ, qúy em trong gia đình Phật tử dâng trà để tỏ lòng hiếu kính đến ông bà.Trong lúc nầy Ban Đạo Ca chùa Diệu Pháp và Chùa Điều Ngự lên hợp ca bản “Nhớ Mẹ” thơ Thầy Thích Viên Huy do Nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc.Tiếp theo phần Đạo Từ của Hòa Thượng Thích Chơn Trí, Tổng thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HN và HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HN. Trong lời đạo từ Hòa Thương Thích Viên Lý nói: “Cách đây hơn 26 thế kỷ, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã cho thế giới nhân loại một bức thông điệp vô tiền khoáng hậu, và sự thành tâm cốt lõi của thông điệp này được chia thành ba chủ điểm. Thứ nhất là tri ân và báo ân, thứ hai là phương pháp giải khổ và thứ ba là hiếu đạo.”Theo Hòa Thượng viện chủ cho biết: “ chủ điểm thứ nhất, Đức Phật đã khai thị rằng, trong tinh thần tri ân và báo ân, chúng ta không chỉ đền đáp ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hiện tiền, mà còn mở rộng lòng từ bi, tri ân và báo ân đến Cửu Huyền Thất Tổ, những đấng sanh thành dưỡng dục trong nhiều đời, nhiều kiếp và tri ân đến quốc gia tam bảo cùng chúng sinh, đó là Tứ Trọng Ân. Chủ điểm thứ hai Ngài đã trao cho chúng ta một giải pháp cứu khổ, đó là nhân lực thanh tịnh của tăng đoàn. Chủ điểm thứ ba đó là Hiếu đạo, Đức Phật đã nâng chữ hiếu được ngang tầm với một nền đạo, mà Ngài đã nhắc nhở với chúng ta hãy nỗ lực để làm tròn chữ hiếu của mình.Sau lời đạo từ, tiếp theo là phần phát biểu của Dân Biểu Tiểu Bang ông Tyler Diệp, Bà Chánh Án Cheri Phạm; Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam Luật Sư Andrew Đỗ, ông Trí Tạ, Thị Trưởng và Bà BS. Kimberly Hồ Phó Thị Trưởng thành phố Westminster; ông Michael Võ Thị Trưởng thành phố Fountain Valley, trong lời phát biểu những vị nầy đã bày tỏ lòng biết ơn dến HT. Viện Chủ, HT. Trụ Trì đã dành thời giờ qúy báu để cho những vị nầy bày tỏ cảm nghĩ về chữ hiếu và sau đó những vị nầy cũng đã trao bằng tưởng lệ đến HT. Viện Chủ để ghi nhận những đóng góp tinh thần giá trị đối với cộng đồng đa sắc tộc.Chấm dứt chương trình, Ban tổ chức cung thỉnh qúy chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng, ni trở lại trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do chùa khoản đãi, sau đó cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do Ban Văn Nghệ Chùa Điều Ngự, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban đạo ca chùa Diệu Pháp và các ca sĩ thân hữu trình diễn.Buổi chiều có lễ Tiến Linh tại Linh Đường, Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chánh Điện, cuối cùng lễ Thí Thực Cô Hồn.