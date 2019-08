Vấn Nạn Thanh Thiếu Niên Tự Tử 

Ý Kiến Gia Đình:Vấn Nạn Thanh Thiếu Niên Tự TửCamnhan LeMột ngày con gái sau buổi làm việc phone về kể :Con: Mẹ à, hôm nay có một giám thị của một trường Trung Học mang đến phòng mạch một cô bé 16 tuổi có ý định tự tử.Mẹ: Tại sao thế hà con?Con: Vì Cha mẹ nó bắt ép nó học cho giỏi để đủ điểm vào Y Khoa một ngành học mà nó không thích, đòi hỏi khả năng phấn đấu cao được lựa chọn theo với điểm số và quá trình làm việc công ích xã hội.., mỗi ngày Cha Mẹ nó cứ cằn nhằn, ép nó học, không cho đi chơi, mướn thầy về dạy kèm, đặt lên vai nó kỳ vọng...Nó cảm thấy việc học nặng nề, nó không chịu nổi áp lực, nó bỏ nhà ra đi sang nhà bạn nó ở, nay cha mẹ bạn nó đuổi nó ra khỏi nhà, không còn cách nào để sống, nó có ý định tự tử và bạn nó báo cho Cô giáo nhà trường...Mẹ: Rồi con giải quyết làm sao?Con: Con gọi cho police để police liên lạc với Social Services Office lo cho nó và làm việc với Cha mẹ nó, ngoài ra con gởi nó đến một Bác sĩ Tâm lý để tìm hiểu nhằm xóa bỏ ý định tự tử của nó..., mà Mẹ ơi, tại sao người Việt Nam hay bắt con học theo ý mình, nhất là vào Y Khoa như thế?Mẹ: Vì đó là ngành học khi ra trường ít thất nghiệp, vừa có tiền, vừa có danh..Con: Xã hội có thiếu gì công việc để kiếm tiền, còn học Y Khoa, Kỹ thuật, giáo dục, khoa học, luật học, tài chánh, kinh tế, chính trị...thì cũng như nhau, quan trọng là sức sáng tạo và khả năng của đứa trẻ, cớ sao ép con học đến nổi nó muốn tự tử, nếu nó chết đi thì lỗi do ai...Mẹ : đó là một mặt tư duy của con người, phần lớn cha mẹ vì quá lo cho tương lai con cái mà quên mất tự do và tuổi trẻ của con..., nhiều bậc cha mẹ đầu óc còn nằm ở vị trí thời gian xưa cũ, trí óc, tầm nhìn không hơn được con cái- những người trẻ sanh ra ở thế hệ mới-, bắt ép con cái theo ý mình là một hành xử sai, làm tàn lụi sở thích và khả năng sáng tạo riêng biệt của con mình- Có những trẻ chỉ thích vẻ, trẻ thích văn thơ, trẻ thích xe hơi, máy bay, trẻ thích nấu ăn, trẻ thích nhạc, trẻ thích máy computer...nói chung, ý thích của trẻ sẽ tạo sự sáng tạo mới mẽ và xã hội nhờ thế mới thêm sắc màu và làm phong phú tiện nghi cuộc sống...----Một ngày khác con gái về nhà nói với Mẹ:Con gái: Hôm nay cũng lại có trẻ tự tử!Mẹ: Tại sao?Con gái: Đó là một đứa con trai 17 tuổi do police đem vào phòng cấp cứu Bệnh Viện. Thằng bé người Trung -Đông, cao lớn, đẹp trai.... nhưng tâm hồn yếu đuối, nó bảo nó là một người đồng tính luyến ái ( homosexual), nó giấu giếm cha mẹ nó khi còn nhỏ, nhưng khi cha mẹ nó nghi ngờ. Cha mẹ nó đòi giết nó, đó là tập tục văn hóa người Trung đông gọi là "giết người vì danh dự". Cha mẹ nó có ý định đem nó về nước rồi giết nó, nó đoán trước được nên nó tự tử..Con trai: Trường con dạy cũng có chuyện như thế, con bé 13 tuổi hứa hôn với một thằng bé 16 tuổi cùng người Trung Đông, cùng làng, cùng ngôn ngữ, cùng giai cấp... con bé không thích bị ép buộc hôn nhân với tuổi còn teen, nên nó chống lại ý định Cha Mẹ nó vì nó muốn được tự do yêu thương với người mà nó thích là một người bản xứ Canada.., vì thế Cha mẹ nó cũng có ý định giết nó đó là "giết người vì danh dự."Mẹ: đó là những hủ tục tàn ác, cổ quái mà con người cần phải thay đổi lề luật và tư duy để cởi trói cho con trẻ, mang tự do, mang một đời sống an vui cho con người. Làm người, dù người đồng tính, già trẻ...đều có quyền sống, quyền yêu thương, quyền định đoạt cuộc đời mình để từ đó tự chịu trách nhiệm với bản thân và làm cho đời sống tốt đẹp hơn cho xã hội... Không nên định doạt, quyết định và sống giùm cho người khác với những chuyện xem như đã rồi như chuyện hôn nhân, chuyện học hành, chuyện yêu thương... Hãy để trẻ tự quyết định cuộc đời mình....Camnhan Lê