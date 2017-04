Kinh Tế Nam Cali Chậm, Quận Cam Sẽ Tăng 2.2%

Các nền kinh tế của những khu vực thành thị tại Miền Nam California đã gia tăng trong năm rồi ở tốc độ chậm nhất kể từ năm 2010, theo hàng loạt chỉ số của chính quyền cho thấy.Ngân Hàng Dữ Trữ Liên Bang của St. Louis quan sát sức khỏe kinh tế của 50 khu vực thành thị chính tại Hoa Kỳ với các chỉ số theo dõi 12 chỉ số kinh doanh. Các Chỉ Số Những Điều Kiện Kinh Tế tính tới năm 1990.Tất cả 4 khu vực thành thị tại địa phương đều cho thấy sự sút giảm đáng kể trong mức gia tăng tính theo năm trong những chỉ số này so với cả tốc độ phát triển và hoạt động năm trước đó kể từ Đại Suy Thoái kết thúc. Tốc độ kinh tế chậm chạp hồi năm ngoái đã được đổ cho lý do lo ngại trước bầu cử với chứng cứ cho thấy sự hồi phục nhẹ kể từ Ngày Bầu Cử.Sau đây là những chỉ số về sự phát triển kinh tế trong 4 khu vực thành thị tại Nam California:- Los Angeles-Quận Cam: Khu vực thành thị chậm nhất tại miền Nam California, với mức phát triển hàng năm trung bình 2.2% so với 4.5% của năm trước và 3.5% kể từ năm 2010. Đây là 3 tháng phát triển chậm nhất của vùng Los Angeles-Quận Cam kể từ quý 1 năm 2010.- Riverside-San Bernardino: Gia tăng ở tốc độ hàng năm trung bình 2.5% so với 4.8% một năm trước và 4.1% trung bình kể từ năm 2010. Mức phát triển chậm nhất kể từ quý 4 của năm 2010.- San Diego: Phát triển 2.7% so với 4.3% một năm trước và 3.8% kể từ năm 2010. Mức gia tăng chậm nhất kể từ quý 4 của năm 2010.- Quận Ventura: Mức phát triển trung bình 2.9% so với 4% trong một năm trước và 4.2% kể từ năm 2010. Mức gia tăng chậm nhất kể từ quý 3 năm 2010.