Apple Sẽ Khóa Tính Năng Battery Health Nếu Người Dùng Thay Pin Bên Thứ 3

Khoảng đầu tháng 08/2019, theo trang iFixit, Apple đã kích hoạt khóa phần mềm trên iPhone để phản đối việc thay pin thiết bị bên ngoài Apple. iFixit phát hiện iPhone XS, XS Max hoặc XR do bên thứ ba - không phải Apple hay điểm bảo hành ủy quyền (ASP) - thay pin sẽ hiển thị cảnh báo nói rằng pin có vấn đề.Cảnh báo “Không thể xác minh iPhone chứa pin chính hãng của Apple” xuất hiện trong mục Settings => Baterry, bên cạnh Battery Health. Thông thường, nó ám chỉ pin cần được thay thế. Kể cả khi người dùng thay viên pin hoàn toàn mới, cảnh báo vẫn không biến mất.Như vậy, theo iFixit, vấn đề lớn hơn là Apple đang khóa pin của iPhone về chế độ nhà máy (factory). Mỗi lần tự thay pin iPhone – dù đang dùng pin chuẩn của Apple lấy từ iPhone khác – máy đều sẽ hiện ra cảnh báo. Cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng là trả tiền cho Apple để thay pin. Cảnh báo xuất hiện trên cả iOS 12 và iOS 13 beta, ngăn người dùng sử dụng tính năng Battery Health. Nó không ảnh hưởng đến chức năng của pin nhưng khiến khách hàng khó biết được khi nào nên thay pin mới.Kênh YouTube The Art of Repair khám phá ra nguồn gốc cảnh báo đến từ vi điều khiển của Texas Instrument trên pin. Nó có tác dụng chứng nhận pin là của Apple và cung cấp cho iPhone thông tin về dung lượng pin, nhiệt độ pin.Apple và ASP có khả năng sử dụng phần mềm chẩn đoán RepairCal để cài lại trạng thái khi thay pin iPhone. Đây là quy trình không có sẵn cho bên thứ ba. Dường như Apple làm khó trước việc thay pin bên ngoài để đảm bảo an toàn cho người dùng nhưng đồng thời, nó hạn chế các lựa chọn của khách hàng.Hồi năm 2016, Apple cũng đã gây tranh cãi tương tự với lỗi Error 53. Theo đó, người dùng iPhone 6 bị hỏng nút Home nếu sửa ở bên thứ ba sẽ biến thành ‘cục gạch’ sau một bản cập nhật phần mềm. Thời điểm đó, Apple nói lỗi 53 thực ra là lớp bảo vệ iPhone khỏi các linh kiện “độc hại”. Tuy nhiên, trước phản đối của công chúng, công ty đã phải tung ra bản cập nhật khác khôi phục chức năng trên những chiếc iPhone ‘cục gạch’.Theo một tài liệu của Apple mà MacRumors có được, thông tin Battery Health không có sẵn trên iPhone XS, XS Max và XR chạy iOS 12.1 trở lên không dùng pin chuẩn của Apple.Nguoivietphone.com.