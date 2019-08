Thương Chiến Mỹ: VC Mục Tiêu Kế TC?

Cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung ở Thượng Hải thất bại nữa. Tin RFI của Pháp, Tổng thống Donald Trump 01/08/2019, đã quyết định leo thang trong cuộc thương chiến Mỹ-Trung. Ông loan báo kể từ ngày 01/09 tới sẽ đánh thuế bổ sung 10% lên 300 tỉ đô la hàng Trung Quốc hiện vẫn còn nằm ngoài tầm ngắm. Số lượng 250 tỉ đô la hàng Trung Quốc đầu tiên đã bị đánh thuế 25% kể từ tháng Chín năm ngoái, chánh yếu là hàng công nghiệp. Danh sách 300 tỉ đô la hàng hóa sẽ bị nhắm đến kể từ ngày 1 tháng Chín nam nay 2019 gồm toàn bộ các mặt hàng còn lại: hàng tiêu dùng thông dụng, hàng điện tử như ti vi, điện thoại di động…và cả quần áo, giày dép. Và Bắc Kinh đã đe dọa trả đũa.Chiến tranh Thương Mại Mỹ đánh TC cả năm rồi, hưu chiến hai lần, tái đàm phán hai lượt, chưa kết cuộc. TC vẫn còn là đối phương, còn là mục tiêu của Mỹ. Nhưng nhiều dấu chỉ từ Mỹ cho thấy mục tiêu kế tiếp là CSVN nói tắc là Việt Cộng – VC.Trong Chiến tranh Thương Mại chống TC, chưa chế độ ngoại vi nào bị TT Trump dùng những danh từ dao to búa lớn chống đối như đối với CSVN. Nào CSVN là ‘kẻ lạm dụng’ thương mại, nào “Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc». RFI của Pháp ngày 4 tháng 7-2019 có một bài tựa đề “Thương chiến Mỹ - Trung: Việt Nam trong thế trên đe dưới búa”. Theo báo cáo của bộ Thương Mại Mỹ công bố ngày 03/07/2019, xuất cảng của Việt Nam vào Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2019 tăng 36%, cao hơn cả khối lượng hàng hóa của Ấn Độ bán sang Hoa Kỳ… Trong năm 2018, mức xuất siêu của Việt Nam đối với Mỹ lên tới gần 35 tỷ đô la.Nếu chỉ nhìn vào số liệu trên, Việt Nam thực sự hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.” TT Trump nhắc đi nhắc lại nhiều lần những ý tưởng này vô cùng tai hại cho CSVN. Thủ Tướng CSVN cũng từng năn nỉ ỉ ôi TT Trump bên lề hôi nghị G20 ở Nhựt.Nhưng đây là thiệt hại quyền lợi lớn của Mỹ nên TT Trump và nội các của ông không tỏ ra dấu hiệu nào dung tha cho CSVN.Thủ tướng Phúc gặp gỡ tổng thống Mỹ sau khi ông Trump chỉ trích Việt Nam. Tuy nhiên vào tháng trước, ông Trump lại cáo buộc Việt Nam lạm dụng thương mại còn tệ hơn cả Trung Quốc, và điều này gây lên những lo ngại rằng VC có thể là mục tiêu tiếp theo TC, bị Mỹ áp thuế lên hàng hóa.Càng thêm lo ngaị khi Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã bày tỏ cho thấy CSVN có thể là mục tiêu thư hai kế TC. Tin VOA của chánh quyền Mỹ ngày 30/07/2019 loan tải, “Mỹ cảnh báo 'Việt Nam phải có biện pháp giảm thâm hụt thương mại”. Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cảnh báo Hà nội phải có biện pháp cắt giảm thặng dư thương mại của Việt Nam trong các trao đổi thương mại với Mỹ. Báo Bloomberg và Politico dẫn lời ông Lighthizer nói hôm 29/7 cho biết thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam ngày càng tăng và chính quyền TT Trump “đã nói rõ với Việt Nam rằng họ phải có biện pháp để giảm mức thâm hụt thương mại ‘không bền vững’ này”.Thượng Viện Mỹ cũng lo ngại về những bất lợi trong giao thương với CSVN nên chất vấn cơ quan hành pháp liên quan. Ông Lighthizer hôm 18/6 trả lời bằng văn bản chánh thức cho Ủy ban Tài chính của Thượng viện Mỹ được Politico trích dẫn.Rằng “các doanh nghiệp Mỹ đang đối mặt với một loạt các rào cản thương mại ở Việt Nam… Hoa Kỳ đã làm rõ với Việt Nam rằng Việt Nam phải có hành động để giảm thâm hụt thương mại bao gồm nhập nhiều hơn hàng hóa từ Mỹ và giải quyết vấn đề về những hạn chế tiếp cận thị trường đối với các hàng hóa, dịch vụ, hàng nông sản và sở hữu trí tuệ”.Thời sự cho thấy CSVN ngày càng trở thành mục tiêu bị chính quyền Trump nhắm tới vì mức thặng dư thương mại gia tăng nhanh chóng với Hoa Kỳ, một trong những thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam. Thặng dư thương mại hàng năm của CSVN với Mỹ đạt gần 40 tỷ USD vào năm ngoái, tăng gần gấp đôi so với mức thặng dư năm 2014, theo số liệu của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ. Trong vòng 5 tháng qua của na7m 2019, thặng dư thương mại của CSVN với Mỹ đã tăng 43% so với mức 21,6 tỷ USD một năm trước đó.Nhận định về nguy cơ thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ ngày càng tăng, Tiến sĩ Trần Toàn Thắng của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia (NCIF) nói với VOA rằng: “Chỉ số thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam là một trong những điều kiện để Việt Nam có thể rơi vào nhóm các nước thao túng tiền tệ đối với Mỹ. Việt Nam cần phải để ý rất nhiều đối với thị trường Mỹ.”Hồi tháng 5, Mỹ đưa CSVN vào danh sách các quốc gia cần giám sát về thao túng tiền tệ khi Việt Nam nằm trong số các nước có kim ngạch thương mại hàng hóa song phương với Mỹ đạt trên 40 tỷ USD.Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer có đưa ra những đề nghị đối với Việt Nam để giảm thặng dư thương mại bao gồm tăng nhập cảng hàng hóa của Mỹ và gỡ bỏ các hạn chế tiếp cận thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ, các sản phẩm nông nghiệp, và sở hữu trí tuệ.”Còn nữa, những phản ứng của các hội đoàn và công ty Mỹ chông CSVN gây bất lợi cho chánh quyền của TT Trump nên phải có phản ứng bảo vệ các công ty Mỹ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngày 30/7 loan báo khởi xướng các cuộc điều tra mới về thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp để quyết định xem sản phẩm tháp gió nhập cảng từ Việt Nam, Hàn Quốc, Indonesia, và Canada có bán tháo sang Mỹ hay không và để xem các nhà sản xuất từ các nước này có nhận trợ cấp từ chính phủ hay không. Các doanh nghiệp nào nhận trợ cấp từ nhà nước sở tại thì bị Mỹ đánh thuế chống trợ cấp. Các loại thuế này nhằm bảo đảm tính cạnh tranh công bằng trên thị trường Mỹ.Vì quá bon chen, CSVN khôn vặt tưởng mình là ngư ông đắc lợi trong Chiến tranh Thương Mại Mỹ -TC. Vì quá tham lam CSVN lợi dụng Chiến tranh Thương mại Mỹ- Trung, dán nhãn hiệu made in VN lên hàng TC để trốn thuế Mỹ. Nghiên cứu gần đây của ngân hàng Mỹ Bank of America –Merrill Lynch được công bố cho thấy xuất cảng từ Việt Nam vào Hoa Kỳ tăng "đột ngột", làm tăng mức nhập siêu của Mỹ. CSVN nối giao cho TC làm giảm giá trị trừng phạt thuế phạt của Mỹ, trục lợi trên thiệt hại của Mỹ trong Chiến tranh Thương mại. Hỏi TT Trump, chánh quyền Trump, nhân dân Mỹ làm sao không tức giận, không có biện pháp trừng phạt CSVN./.(VA)