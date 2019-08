Hàng Mỹ Vào VN Tràn Ngập

Thương chiến Mỹ-TQ làm hàng Mỹ khó vào Hoa Lục đã quay sang vào VN làm cho hàng Mỹ nhập cảng vào VN đã tăng mạnh tới 14.3% trong tháng 6 năm nay, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 7 tháng 8.Bản tin VOA viết như sau.Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy hàng hóa từ Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh trong nửa đầu năm nay, trong bối cảnh Trung Quốc ngừng nhập hàng nông sản Mỹ giữa lúc thương chiến ngày càng căng thẳng.Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, hàng hóa xuất xứ từ thị trường Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đạt 6,9 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Mỹ là một trong những thị trường dẫn đầu cho các mặt hàng máy tính và điện tử nhập vào Việt Nam. So với cùng kỳ năm 2018, lượng nhập khẩu mặt hàng này của Mỹ vào Việt Nam tăng 49%, đạt 2,2 tỷ USD và chiếm 32% trong tổng kim ngạch. Hàn Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực này với mức kim ngạch đạt hơn 8,6 tỷ USD.Ôtô nguyên chiếc từ Mỹ nhập vào Việt Nam tăng tới 107%, đạt trên 24 triệu USD và việc nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ôtô tăng 95%, đạt 8,8 triệu USD, theo số liệu thống kê được trích dẫn trên VnExpress và Một Thế Giới.Thống kê của Tổng cục Hải quan còn cho thấy, hàng rau quả từ Mỹ vào Việt Nam trong nửa đầu năm tăng tới 70%, đạt hơn 116 triệu USD. Lượng hàng thủy sản nhập khẩu cũng tăng 67%, đạt 47 triệu USD.Trong tổng số hàng nhập khẩu từ Mỹ, có tới 14 nhóm hàng đạt kim ngạch 100 triệu USD trở lên, theo VnExpress và Một Thế Giới.Theo đánh giá của giới chuyên gia được Một Thế Giới trích dẫn, nguyên nhân khiến nông, thủy sản… của Mỹ vào Việt Nam thời gian gần đây tăng mạnh với giá rẻ hơn là vì các mặt hàng này khó vào thị trường Trung Quốc do chiến tranh thương mại giữa hai nước ngày càng leo thang.Giá hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam thời gian qua giảm khá mạnh, theo VnExpress, tập trung vào nông, thủy sản, linh kiện điện tử. Hiện tại, tôm hùm, cua huỳnh đế, thịt heo, đậu tương của Mỹ về Việt Nam có mức giá giảm 15-50% so với năm ngoái.Bản tin VOA cũng cho biết thêm thông tin như sau.Việt Nam nằm trong số các quốc gia có mức thặng dư thương mại lớn với Mỹ, và điều này khiến Tổng thống Donald Trump gần đây cáo buộc Việt Nam là nước “lạm dụng” thương mại “tồi tệ” hơn cả Trung Quốc.Thống kê của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho thấy thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam đạt gần 40 tỷ USD trong năm 2018, tăng 3,1% so với năm trước đó.Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cuối tháng trước cảnh báo Việt Nam phải có biện pháp cắt giảm thặng dư thương mại trong bối cảnh chính quyền Trump tiếp tục tăng cường áp lực lên quốc gia Đông Nam Á để cân bằng cán cân thương mại với Mỹ.Trong hình, một người mua hàng tại một siêu thị ở Hà Nội bên các sản phẩm hoa quả nhập khẩu từ Mỹ. Hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam đã tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay do thương chiến Mỹ-Trung.