Tin Sinh Hoạt Viện Việt Học Tháng Tám

1. Thứ Bảy, ngày 10 tháng Tám, 2019 từ 2:00 PM đến 4:00 PMDiễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-HọcThuyết-trình (có trình-diễn minh-hoạ):Một Vốn Quí Trong Kho-Tàng Văn-Hoá Việt-Nam:Âm-Nhạc Cổ-Truyền - Bảo Tồn và Phát Triển, Đào Tạo và Kế ThừaDiễn-giả: Giáo-sư Tiến-sĩ Trương Thị Quỳnh Hạnh (đến từ Pháp)Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com2. Thứ Bảy, ngày 10 tháng Tám, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PMCâu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-HọcChương-trình ca-nhạc thính-phòng tháng TámMây Trong Thơ Nhạc và Văn-Học Dân-Gian Việt-NamMọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc: (714) 270-8110Liên-lạc: Email: info@viethoc.comSinh-hoạt hằng tuần:Thứ Hai & Thứ BaTrung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-HọcLỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNHTừ 7:00 PM đến 8:30 PMLiên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.comThứ BaLớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng MandarinVới các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.Từ 7:00 PM đến 9:00 PMLiên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.comThứ BảyTrung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học –Năm học 2019 – 2020 - (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)Từ 3:00 PM đến 5:30 PM: Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đườngLiên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.comChủ-NhậtCâu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học - (Nghỉ hè)Liên-lạc: info@viethoc.comSinh-hoạt hằng tháng:Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học1. Chương-trình ca-nhạc Thính-phòng: Thứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.Từ 7:30 PM đến 10:30 PMLiên-lạc: info@viethoc.com2. Chương-trình sinh-hoạt Ca-viên BHX VVH và thân-hưũ(Hát Với Nhau): Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.Từ 7:00 PM đến 10:30 PMLiên-lạc: vienviethoc_clbvn@yahoo.comGiới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:1. □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)Thứ Sáu, ngày 2 tháng 8, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM Chương trình:7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập8:00 - 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – ANDRE GIRALDO9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩVé: $5 tại cửa.Email: www.vacgs@gmail.com2. □ Mỗi sáng (trừ thứ Hai) tại Phòng hội Viện Việt-Học:Lớp Dưỡng Sinh Thức PhápThứ Ba đến thứ Sáu: 7:00 AM – 8:00 AMThứ Bảy và Chủ-Nhật: 7:00 AM – 8:15 AMEmail: duongsinhthucphap@gmail.com3. □ Thứ Bảy thứ ba cuả mỗi tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:Sinh-hoạt cuả Nhóm Bạn Yêu Nhạc và thân-hưũ:Chương-trình Những Tình Khúc Cho Nhau (Hát Cho Nhau Nghe)Từ 7:00 PM đến 11:00 PMEmail: minhhienusa@yahoo.com4. □ Buổi nói chuyện thân mật của học-giả Đỗ Thông Minh về tình hình VN với chủ đề“Việt Nam Trong Căng Thẳng Đông Á” do Thư Viện Việt Nam bảo trợ,tại phòng họp thư viện theo chi tiết sau:Thứ Bảy 24 (thay vì 17) /8/2019, 2 giờ chiều tiếp tân đồng hương,nói chuyện và thảo luận 2:30 đến 5 giờ.Địa chỉ: 10872 Westminster Ave, suites 214-215, Garden Grove, CA 92843Tel: (714) 638 – 8448