Đua Nhau Mở Homestay Rồi Cùng Ế Ẩm

Sau một thời gian khấm khá, hàng loạt homestay tại các điểm du lịch nổi tiếng trong nước hiện đang rơi vào cảnh ế ẩm, dù lượng du khách đến các điểm du lịch này vẫn tăng, theo Tuổi Trẻ online (TTO).Trước sự bùng nổ du khách tại các điểm đến du lịch nổi tiếng, nhiều người đã đua nhau đầu tư mở homestay khiến nguồn cung của loại hình này tăng mạnh. Trong khi đó, do việc cấp phép cho hoạt động kinh doanh homestay quá dễ dãi nên phần lớn homestay thực chất là nhà nghỉ du lịch, cạnh tranh bằng mọi giá để kéo khách, để rồi cùng ế ẩm.TTO cho biết như một homestay nằm trong một con hẻm tại phường Cẩm Châu (phố cổ Hội An, Quảng Nam) đã niêm yết giá trên mạng là 80,000 đồng/người/ngày đêm nhưng chủ nhà sẵn sàng nhận 50,000 đồng/người/ngày đêm, với lý do "không phải chi hoa hồng cho các trang booking".Chủ nhân của homestay này cho biết khi mới khai trương, giá lưu trú tại đây là 20 USD/người/ngày đêm, nhưng sau đó ông phải hạ giá dần, thậm chí đến mức không có lãi để giữ khách do có quá nhiều homestay mở thêm. Số liệu của ngành du lịch Hội An cũng cho biết trên địa bàn hiện có hơn 300 homestay với hơn 1,200 phòng, chưa kể khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ...TTO dẫn lời ông Lê Ngọc Thuận - chủ tịch Hiệp hội Homestay Hội An - cho biết tại phường Cẩm Châu (một trong những nơi đầu tiên của Hội An tổ chức dọn nhà đón khách lưu trú vào năm 2009), trong số 11 homestay từ ngày đầu đến nay chỉ còn 2 nơi có hoạt động tương đối, số còn lại làm ăn cầm chừng theo kiểu "được chăng hay chớ", thậm chí sẵn sàng miễn phí nếu thấy khách nhăn nhó.Các homestay tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch), tỉnh Quảng Bình, cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi, để cạnh tranh hút khách, một số homestay đã lấy giá chỉ... 1 USD/người/ngày đêm với hi vọng có khách để lấy chi phí dịch vụ khác như ăn uống bù vào chi phí nghỉ đêm. Khi đến Phong Nha vào đầu tháng 5-2019, Anna, một du khách Bỉ, đã tỏ ra e ngại về chất lượng phục vụ khi nhìn thấy mức giá "bất thường" này.TTO dẫn lời ông Nguyễn Văn Hoạt - chủ tịch UBND xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư, Ninh Bình), chỉ riêng ở một xã như Ninh Hải đây đã có trên 70 cơ sở homestay và 12 khách sạn, mà con số thực tế còn cao hơn. Chủ nhân một homestay tại thôn Văn Lâm (xã Ninh Hải) cho biết chỉ một xóm nhỏ của anh cũng đã có khoảng chục homestay, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, cạnh tranh phá giá để kéo khách.TTO dẫn lời chủ cơ sở Ly Phúc homestay tại Hội An cho rằng bản chất của homestay là khách đến trải nghiệm, nói chuyện, ăn ở trong nhà dân nhưng các homestay hiện nay hoạt động theo kiểu "guesthouse", khách đến homestay biệt lập với dân bản địa, lưu trú theo kiểu nhà trọ."Trong khi đó, việc cấp phép dễ dãi, ai có đất cũng mở được homestay nên những người theo đuổi hình thức lưu trú đúng nghĩa gặp rất nhiều khó khăn" - vị này cho biết.Bà Lê Thị Ngọc Hiếu - chủ một homestay ở Cẩm Châu, Hội An - cũng cho biết phần lớn các homestay do người dân lập ra đều thiếu đủ thứ, từ kỹ năng như ngoại ngữ, thái độ tiếp đón, đến cơ sở vật chất, vốn liếng... "Khách đến ở thấy quá nhạt nhẽo, không xứng đáng với đồng tiền, kỳ vọng nên họ nói xấu về homestay, về du lịch Hội An", một chủ homestay khác nhận xét.TTO dẫn báo cáo của Tổng cục Du lịch Việt Nam, tính đến hết năm 2018, cả nước có 3,018 homestay với khoảng 21,000 phòng. Công suất buồng/phòng bình quân đạt khoảng 54%, giảm nhẹ so với năm 2017. Đà Lạt là thành phố được xem là có nhiều homestay nhất cả nước. Được biết đến cuối năm 2018, tại Đà Lạt có khoảng 1,500 homestay hoạt động với tổng số khoảng 15,000 phòng và dự báo con số này còn tăng.