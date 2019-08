Hồng Kông Phẫn Nộ Xã Hội Đen

Sự kiện và thời sự. Tin RFI của Pháp ngày 22-07-2019, “Cảnh côn đồ mặc áo trắng, bịt mặt, tấn công người phản đối luật dẫn độ và nhà báo ngay tại một ga xe lửa Hồng Kông, ngày 21/07/2019... Hình ảnh một nhóm côn đồ mặc áo trắng tấn công người biểu tình ôn hòa, mà cảnh sát không can thiệp, làm hàng chục người bị thương, khiến công luận Hồng Kông phẫn nộ. Khủng hoảng tại đặc khu hành chính này thêm nghiêm trọng... Bệnh viện Hồng Kông cho biết 45 người bị thương – trong đó có 6 người bị thương nặng, trong các cuộc tấn công trong cuộc xuống đường lần thứ 7 liên tiếp vào mỗi ngày Chủ Nhật…”Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga gửi lời thăm hỏi đến gia đình những người bị đánh hôm qua, kể các các nhà báo và hứa là sẽ trừng trị những kẻ phạm tội. Thế nhưng bà Lâm không lên án thái độ của cảnh sát và cũng không đưa ra một thông báo nào, trong lúc công luận còn bàng hoàng vì những đòn dã man của các tay anh chị đeo mặt nạ trong chiếc áo trắng tấn công vô tội vạ vào tất cả những người có mặt tại trạm metro ở Nguyên Lãng, một quận khá xa trung tâm Hồng Kông.”Đi vào phân tích.Các chế độ CS thường dùng du côn, du đãng - người VN thường gọi ‘xã hội đen’ ùa ra đánh đập, trấn áp người biểu tình để lường gạt dư luận. Coi đó như dân chúng ủng hộ nhà cầm quyền chống biểu tình và tránh tiếng cho công an đàn áp, đánh đập dân. Viêc nhà cầm quyền Hong Kong gia nô của CSTQ Bắc Kinh mật lịnh cho công an, cảnh sát không can thiệp để cho xã hội đen trấn áp biểu tình, kỳ này không phải là lần đầu ở Hông Kông.Tin này không có gì lạ với dân chúng Hông Kông bên hông TC. Cả Thế Giới Tự do, cả Loài Người chánh trực đang dán mắt theo dõi tình hình dân chúng và sinh viên Hông Kông biểu tình chống Trung Cộng và tay sai ở Hông Kông theo “bài bản” cũ dùng du đảng, mafia chống phá biểu tình của dân chúng.TC cũng đã từng dùng quân đội với xe tăng, súng đại liên, tiểu liên thảm sát, càn quét hàng mấy ngàn sinh viên đòi dân chủ ở Thiên An Môn tại thủ đô Bắc Kinh.Còn tại Hông Kông TC và tay sai CS không thể triệt hạ người đấu tranh vì Hồng Kông trên danh nghĩa còn là một vùng tự trị theo kiểu một quốc gia hai chế độ của TC. TC không thể làm ẩu cho công an bắt nóng, bắt nguội, bảo toà án truy tố tội chụp mũ lợi dụng dân chủ chống phá nhà nước hay âm mưu lật đổ chánh quyền, như CSVN đã làm đối với người Việt đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN.Phần khác, TC đặc biệt là Tập cận Bình đang ở thế kẹt khá lớn. Ông có nhiều kẻ thù khi triệt hạ bè phái đối thủ với chiến dịch bài trừ tham nhũng từ con ruồi đến con cọp tham nhũng. Ông cũng không có đủ uy thế và bản lĩnh như Đặng tiểu Bình để có thế làm một cú Thiên An Môn thứ hai tại Hông Kông.Thêm vào đó ông còn bị Mỹ bao vây quân sự và kinh tế ở Á châu Thái bình dương. Cho đến bây giờ người ta thấy Ông chỉ cố gắng khu trú hoá, ngăn chận ảnh hưởng chánh trị của cuộc biểu tình dân chủ ơ Hông Kông, không cho lan tràn vào lục địa là cái chánh. Nhiều thông tin, nghị luận về Hông Kong, nhiều thức giả bày tỏ thiện cảm với cuộc biểu tình ở Hông Kông đã bi TC ngăn chận, bắt bớ.Nhưng Chủ Tịch Tập cận Bình không loại bỏ ngón nghề tá tha nhân chi thủ, chiến tranh phá hoại của CS. Bình luận về hiện tượng mới đây, côn đồ, du đảng đã dùng bạo lực chống biểu tình ở Hông Kông, báo chí Pháp như tờ Libération thiên tả đã từng có bài viết, tựa đề: «Mafia Trung Quốc trở lại Hồng Kông». Và RFI cũng từng điểm báo này nói, “Thông tín viên tờ báo tại chỗ tường thuật, hàng trăm tên côn đồ có tổ chức, đeo khẩu trang giấu mặt, được các thành phần thân Bắc Kinh sử dụng để tấn công vào một nhóm biểu tình ngồi vào chiều hôm qua. Các lều của khoảng 30 sinh viên đang cắm trại tại ngã tư khu phố Mongkok bị phá hủy và các hàng rào bảo vệ mà các sinh viên dựng lên cũng bị những tên vô lại đạp đổ. Họ cũng không ngớt lời thóa mạ người biểu tình. Tuy nhiên, cảnh sát lại không hề phản ứng khiến đám đông dân chúng phải thét lên: «cảnh sát là đồng phạm với mafia».Tin này cũng không có gì lạ trong chế độ CSVN. Người dân Việt quá rành gọi đám này là ‘xã hội đen’, tay sai của công an đánh đập, trấn áp dân chúng lương cũng như giáo, thành thị lẫn nông thôn, tập trung đi khiếu kiện đất đai, đi biểu tình chống TC xâm lấn bờ cõi VN. Trong các cuộc biểu tình chống TC ở Saigon và Hà nội, biểu tình đòi tự do, dân chủ, nhân quyên VN, công an dùng nhiều trò con khỉ chống phá biểu tình. Sau đây là những trò con khỉ cũ rích ấy nhưng mức độ thô bạo và tàn ác tăng lên nhiều. Công an chìm, không mặt sắc phục giả dạng xã hội đen hay chính du côn, du đảng đích danh công an dùng đã ngang nhiên bắt bớ người biểu tình. Thủ đoạn mới nhất là dùng xe honda chạy tới, lôi người biểu tình lên xe, kẹp vào giữa 2 công an và chở đi mất tích. Hàng chục người đã được ghi nhận là bị bắt đi như vậy.”Kế đến công an chìm và xã hội đen tay em bắt nguội những người biểu tình. “Điều quan trọng là tất cả những ai đã từng xuống đường đều bị nhận mặt và bắt đi trước cuộc tuần hành diễn ra. Nhứt là những người có uy tín và hăng hài biểu tình mà công an đánh giá là“hạt nhân mới của đám đông biểu tình, có thể dẫn đến những cuộc bạo phát bất ngờ.”Sau cùng, đấu tranh hay chiến tranh chánh trị khác với đấu tranh hay chiến tranh quân sự, không những về hình thái, mà còn cứu cánh nữa. Thắng bại được mất chánh trị khác với quân sự; thắng chánh trị là được lòng dân, thắng quân sự là chiếm được mặt trận. Về quân sự CS thắng phong trào dân chủ ở Thiên An Môn năm 1988 sau khi tàn sát mấy ngàn sinh viên biểu tình bằng quân đội và xe thiết giáp. Về chánh trị CS thua nặng, Thiên An Môn là tội lỗi Trời không dung, Đất không tha, Loài Người nguyền rủa./.(VA)